Es gehört zu den bemerkenswerten Entwicklungen unserer Zeit, dass der Staat immer neue Formen der Gewalt entdeckt, ohne dass dafür notwendig jemand geschlagen, bedroht oder auch nur berührt werden müsste. Die Gewalt hat sich vom Körperlichen gelöst und ist zur Metapher geworden: sprachliche Gewalt, strukturelle Gewalt, symbolische Gewalt, digitale Gewalt, gar “Hassgewalt”, wie jüngst die “Frankfurter Rundschau” titelte. Nun soll offenbar auch der Landfriedensbruch das Reich des Körperlichen verlassen und in die Welt der Meinungsäußerungen übersiedeln. Was bisher eine Straftat gewalttätiger Menschenmengen war, könnte künftig als Delikt einer kommentierenden Öffentlichkeit verstanden werden. Auf einer Fachtagung der SPD-Arbeitsgemeinschaft “SPDqueer” hat sich der Polizeiverband “VelsPol Deutschland” für einen neuen Straftatbestand ausgesprochen. Seine Bundesvorsitzende Diana Gläßer regte einen „digitalen Landfriedensbruch“ an: Wenn zahlreiche Menschen eine Person im Internet beleidigen, verleumden oder übel über sie nachreden, solle dies nicht mehr lediglich als Summe einzelner Äußerungsdelikte behandelt werden. Vielmehr müsse die Gesamtheit des Vorgangs strafrechtlich erfasst werden. Ein neuer Paragraph 125b des Strafgesetzbuchs (StGB) könnte dafür die Grundlage schaffen.

Die Begründung mag einen nachvollziehbaren Kern besitzen: wer im Internet zum Ziel einer organisierten Kampagne wird, kann erheblichen Schaden erleiden. Tausende Beschimpfungen, Drohungen und unwahre Behauptungen können einen Menschen zermürben, seinen Ruf zerstören und ihn aus der Öffentlichkeit verdrängen. Doch die Frage lautet, ob deshalb ein neuer kollektiver Straftatbestand erforderlich ist, der die Grenze zwischen individueller Rechtsverletzung und massenhaftem Widerspruch verwischen könnte.

Wenn die bloße Menge zum Straftatbestand wird

Der Landfriedensbruch nach Paragraph 125 StGB setzt Gewalttätigkeiten gegen Menschen oder Sachen beziehungsweise entsprechende Bedrohungen voraus, die aus einer Menschenmenge heraus mit vereinten Kräften begangen werden und die öffentliche Sicherheit gefährden. Die bloße Anwesenheit in einer Menschenmenge genügt nicht. Entscheidend ist die Beteiligung an den gesetzlich beschriebenen Handlungen oder die gezielte Förderung der Gewaltbereitschaft. Die Übertragung dieses Tatbestands auf digitale Kommunikation verändert seinen Gegenstand. An die Stelle körperlicher Gewalt tritt die mögliche Verletzung von Ehre, Ansehen und psychischer Integrität. An die Stelle einer räumlich versammelten Menschenmenge tritt eine Vielzahl von Nutzern, die sich möglicherweise gar nicht kennen und ihre Äußerungen unabhängig voneinander veröffentlichen. An die Stelle gemeinsamer Gewalttätigkeit tritt die kumulative Wirkung einzelner Beiträge.

Was wäre dabei die erforderliche Menschenmenge? Zehn Kommentatoren, hundert, tausend? Müssten sie sich verabredet haben, oder genügte es, dass sie auf denselben Beitrag reagieren? Wäre eine organisierte Einschüchterungskampagne anders zu behandeln als eine spontane Welle öffentlicher Empörung? Und könnte ein Einzelner bestraft werden, obwohl seine eigene Äußerung rechtmäßig war? Solange diese Fragen unbeantwortet bleiben, ist der digitale Landfriedensbruch weniger ein ausgereiftes strafrechtliches Konzept als eine politisch suggestive Metapher.

Die gefährliche Arithmetik der Empörung

Das eigentliche Problem liegt in der Vorstellung, aus der Addition vieler Äußerungen könne eine neue Qualität strafrechtlicher Schuld entstehen. Selbstverständlich können zahlreiche Einzelhandlungen gemeinsam einen Schaden verursachen, den keine von ihnen allein bewirkt hätte. Doch das Strafrecht knüpft Verantwortlichkeit an individuell zurechenbares Verhalten. Niemand wird allein deshalb zum Mittäter, weil andere Menschen unabhängig von ihm dieselbe Straftat begehen. Man stelle sich vor, ein Politiker äußert eine umstrittene Forderung. Innerhalb weniger Stunden reagieren Tausende Menschen. Einige beleidigen ihn, andere verbreiten unwahre Tatsachenbehauptungen, wieder andere widersprechen sachlich oder verspotten ihn mit scharfer Ironie. Aus der Perspektive des Betroffenen kann die Gesamtheit dieser Reaktionen überwältigend sein. Rechtlich handelt es sich jedoch um unterschiedliche Vorgänge, die einzeln beurteilt werden müssen.

Würde die schiere Zahl der Äußerungen zum maßgeblichen Kriterium, könnte die Strafbarkeit einer Aussage von Umständen abhängen, die der Sprecher nicht kontrollieren kann. Was der erste Kommentator unbedenklich schreiben durfte, könnte beim tausendsten als Teil eines strafbaren Gesamtgeschehens erscheinen. Der Einzelne müsste dann nicht nur wissen, was er selbst äußert, sondern auch, was andere bereits gesagt haben und welche Wirkungen ihre Beiträge gemeinsam entfalten. Eine solche Konstruktion geriete in Spannung mit dem Schuldprinzip und dem strafrechtlichen Bestimmtheitsgebot.

Der Shitstorm als demokratische Zumutung

Der Begriff des Shitstorms besitzt eine bemerkenswerte Unschärfe, bezeichnet er doch sowohl gezielte persönliche Hetzkampagnen als auch spontane Wellen massenhafter Kritik. Ein Unternehmen, das nach einer fragwürdigen Entscheidung Tausende Beschwerden erhält, spricht womöglich von einem Shitstorm. Ein Politiker, dessen Vorschlag auf breite Ablehnung stößt, erlebt dieselbe Situation als digitale Kampagne. In beiden Fällen mag die Kritik unangenehm sein. Daraus folgt nicht, dass sie strafwürdig wäre. Gerade die politische Öffentlichkeit lebt von solchen Verdichtungen. Einzelne Stimmen mögen leicht überhört werden; ihre Vielzahl kann eine Wirkung entfalten, die Verantwortliche zum Handeln zwingt. Petitionen, Demonstrationen, Boykottaufrufe und öffentliche Protestkampagnen beruhen auf diesem Prinzip. Die Masse der Äußerungen ist nicht notwendig ein Defekt demokratischer Kommunikation: sie kann ihre eigentliche Stärke sein.

Natürlich endet diese Freiheit dort, wo individuelle Rechte verletzt werden. Wer einem Menschen mit Gewalt droht, ihn verleumdet oder gezielt einschüchtert, kann sich nicht auf die bloße Zugehörigkeit zu einer Protestbewegung berufen. Aber daraus folgt kein Recht, die gesamte Bewegung als strafrechtliche Einheit zu behandeln. Zwischen der Verfolgung konkreter Straftaten und der Kriminalisierung eines öffentlichen Meinungsgeschehens liegt eine Grenze, die ein freiheitlicher Staat nicht leichtfertig überschreiten darf.

Die Wiederkehr der Kollektivschuld

Die tiefere Gefahr eines unpräzisen digitalen Landfriedensbruchs liegt in der Rückkehr kollektiver Zurechnung. Der Einzelne wird nicht mehr ausschließlich nach seinem eigenen Verhalten beurteilt, sondern nach der Wirkung einer Menge, zu der er gerechnet wird. Seine Äußerung erhält ihren rechtlichen Charakter möglicherweise erst durch das Verhalten anderer. Aus individueller Verantwortung wird eine Art kommunikative Gesamthaftung. Das erinnert an jene Denkfigur der Kontaktschuld, die zunehmend das öffentliche Leben prägt. Wer mit den Falschen spricht, gerät unter Verdacht. Wer am falschen Ort auftritt, soll sich für die anderen Anwesenden rechtfertigen. Wer sich einer größeren Protestbewegung anschließt, wird für deren radikalste Äußerungen mitverantwortlich gemacht. Der digitale Landfriedensbruch könnte, sofern er entsprechend weit gefasst würde, diese gesellschaftliche Praxis in eine strafrechtliche Form übersetzen.

Dabei kennt das Recht gute Gründe, gemeinschaftliches Handeln anders zu bewerten als isolierte Taten. Wer eine Kampagne zur Einschüchterung organisiert, andere gezielt zu Straftaten anstiftet oder sich bewusst an einer koordinierten rechtswidrigen Aktion beteiligt, kann eine andere Verantwortung tragen als ein zufälliger Beobachter. Aber gerade diese Unterschiede müssen nachgewiesen werden. Die bloße Gleichzeitigkeit ähnlicher Äußerungen darf nicht an die Stelle einer individuellen Beteiligung treten.

Das Strafrecht ist bereits vorhanden!

Der Vorschlag gewinnt seine Plausibilität aus dem Hinweis, dass einzelne Beleidigungsverfahren häufig eingestellt werden und die kumulative Belastung der Betroffenen unzureichend berücksichtigt werde. Doch bevor ein neuer Straftatbestand geschaffen wird, müsste geklärt werden, weshalb das bestehende Recht nicht ausreicht.

Das Strafgesetzbuch kennt Beleidigung, üble Nachrede, Verleumdung, Bedrohung und Nachstellung. Diese Tatbestände sind auch bei digitaler Begehung anwendbar. Die Schwierigkeiten liegen häufig bei der Ermittlung der Verantwortlichen, der Sicherung digitaler Beweise und der personellen Ausstattung der Strafverfolgungsbehörden. Ein neuer Paragraph beseitigt diese Probleme nicht automatisch.

Hinzu kommt die Frage der Gleichbehandlung. Ein neuer Tatbestand müsste für einen queeren Aktivisten ebenso gelten wie für einen konservativen Journalisten, einen linken Politiker ebenso wie für einen AfD-Abgeordneten. Das Strafrecht schützt Rechtsgüter, keine politischen Gesinnungsgemeinschaften. Gerade ein Verband von Polizeibediensteten sollte diesen Grundsatz besonders ernst nehmen.

Die Versuchung des präventiven Schweigens

Die Wirkung eines neuen Straftatbestands bemisst sich nicht allein an der Zahl späterer Verurteilungen. Bereits seine Unbestimmtheit könnte das Verhalten der Bürger verändern. Wer nicht weiß, ob seine rechtmäßige Kritik durch die gleichzeitigen Äußerungen anderer Teil eines strafbaren Gesamtgeschehens werden könnte, wird möglicherweise vorsichtiger. Er wird überlegen, ob er einen Beitrag kommentiert, einen Protest unterstützt oder sich einer öffentlichen Kritik anschließt. Ein Bürger muss nicht erst verurteilt werden, um sich in seiner Freiheit beschränkt zu fühlen. Schon die Aussicht auf Ermittlungen, Anwaltskosten und öffentliche Verdächtigungen kann genügen, um ihn zum Schweigen zu bewegen.

Gerade deshalb verlangt das strafrechtliche Bestimmtheitsgebot, dass die Voraussetzungen einer Strafbarkeit hinreichend klar erkennbar sind. Der Staat darf Straftaten verfolgen, Bedrohungen verhindern und Persönlichkeitsrechte schützen. Aber er sollte sich davor hüten, die bloße Intensität gesellschaftlicher Ablehnung als Anzeichen strafwürdigen Verhaltens zu behandeln. Niemand besitzt ein Recht darauf, mit seinen Ansichten Zustimmung zu finden oder von massenhafter Kritik verschont zu bleiben. Auch die Empörung über eine Äußerung darf öffentlich organisiert werden.

Das Recht auf Widerspruch

Die Frage nach dem digitalen Landfriedensbruch ist deshalb größer als der konkrete Vorschlag eines Polizeiverbands. Sie betrifft das Verhältnis zwischen individueller Schuld und kollektiver Wirkung, zwischen Persönlichkeitsrecht und Meinungsfreiheit, zwischen staatlichem Schutz und gesellschaftlicher Selbstregulierung. Die realen Schäden digitaler Hetzkampagnen sollte man nicht verharmlosen: Menschen können durch gezielte Drohungen, Verleumdungen und Nachstellungen schwer geschädigt werden. Ein Rechtsstaat muss sie schützen und seine vorhandenen Instrumente wirksam einsetzen. Wo nachweisbare Schutzlücken bestehen, darf er neue Regelungen prüfen. Doch diese müssten präzise zwischen organisierter rechtswidriger Einschüchterung und massenhaftem rechtmäßigem Widerspruch unterscheiden.

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Gerade das Bild des Landfriedensbruchs erscheint dafür ungeeignet. Es überträgt die Vorstellung einer gewalttätigen Menge auf eine Öffentlichkeit, deren Mitglieder zunächst nichts anderes tun, als zu sprechen bzw. zu schreiben. Die Masse wird verdächtig, weil sie Masse ist; die Kritik gefährlich, weil sie Wirkung entfaltet. Dabei muss eine Demokratie gerade die Möglichkeit schützen, dass aus einzelnen Stimmen ein unüberhörbarer Protest entsteht. Der digitale Raum ist kein rechtsfreier Raum. Aber er darf auch nicht zu einem Raum werden, in dem die Zahl der Sprechenden über die Strafbarkeit des Gesagten entscheidet. Wer eine rechtswidrige Kampagne organisiert, muss für seine Handlungen einstehen. Wer einen anderen bedroht oder verleumdet, ebenso. Wer dagegen lediglich eine Meinung äußert, darf nicht zum Teilnehmer eines imaginären Landfriedensbruchs werden, weil andere Menschen dasselbe denken. Die Freiheit der Rede bewährt sich nicht an den wenigen Stimmen, die niemanden stören. Sie bewährt sich dort, wo viele Menschen gleichzeitig etwas sagen, das den Mächtigen missfällt. Nicht die Menge der Meinungen ist das Problem. Das Problem beginnt, wenn der Staat aus ihrer Menge eine Schuld macht.