Digitales Zentralbankgeld: Auf dem Weg in den neuen Totalitarismus

Mehrere US-amerikanische Großbanken und Finanzunternehmen, darunter die City Group, die HSBC Holding, Mastercard sowie Wells Fargo & Co, verkündeten diese Woche ihre Teilnahme an einem vorerst 12-wöchigen Pilotprojekt der US-amerikanischen Notenbank, der Federal Reserve zur Einführung des „Digitalen Dollars”. Bestrebungen in Richtung eines solchen digitalen Zentralbankgeldes laufen weltweit auf Hochtouren.

Sind die digitalen Währungen erst einmal etabliert und das Bargeld abgeschafft, ist die totalitäre Übernahme des Zahlungsverkehrs und damit die Kontrolle des Konsumverhaltens nahezu perfekt – und dürfte dann auch kaum mehr rückgängig zu machen sein. Dann fehlt nur noch ein Sozialkreditsystem, das genau darauf aufbaut, dass der Staat über jede einzelne Transaktion der Bürger Bescheid weiß. Ich fürchte, es wird so kommen. Leider nicht kommen sehe ich hingegen, dass eine hinreichend große Anzahl von Menschen plötzlich aufsteht, die Entwicklung hinterfragt und dagegen aufbegehrt. Das wird nicht passieren. Der „normale“ Bürger hat eben erst sogar seine eigenen Kinder (!) auf staatliche Anweisung hin mit einer experimentellen Gensuppe gegen eine Krankheit impfen lassen, die für Kinder zu keinem Zeitpunkt irgendeine realistische Gefahr darstellte. Darauf zu hoffen, dass dieselben Menschen jetzt plötzlich ihren kritischen Geist entdecken, ist leider naiv.

Nicht nur Bürgerüberwachung, sondern auch Stütze des ausbeuterischen Geldsystems

Im Gegenteil: Viel eher werden sich die meisten vermutlich an der neuen Bequemlichkeit der Bargeldlosigkeit erfreuen und/oder Phrasen der Gleichgültigkeit schwingen à la „Ich habe ja nichts zu verbergen„. Vielleicht spendiert der Staat auch noch einen Anreiz in irgendeiner Form als Leckerli – und dann werden die Menschen auch das schlucken.

Dabei geht es bei den Gefahren durch Bargeldverbot und digitales Geld nicht nur um den gläsernen Bürger. Zuerst einmal stützt man mit dieser Maßnahme nämlich unser verbrecherisch-ausbeuterisches Geldsystem, dessen permantener Enteignung wir uns dann gar nicht mehr entziehen werden können, indem man nämlich die Gefahr von Bank-Runs und Kettenreaktionen des Bankenzusammenbruchs eliminiert. Unser längst als Ponzi-Schema daherkommendes Finanzsystem stünde bekanntlich schon jetzt sofort vor dem Kollaps, würde auch nur ein Bruchteil der Kunden gleichzeitig versuchen, sich die eigenen Einlagen von ihrer jeweiligen Bank bar auszahlen zu lassen.

Daneben bieten sich selbstverständlich Möglichkeiten zur Kontrolle und Steuerung der Bevölkerung, von der jeder frühere Diktator nur hätte träumen können. Dein Einkauf überschreitet den Grenzwert für CO2-Emissionen? Gibt Abzüge auf dem Sozialpunktekonto.

Du überweist Gelder an Personen oder Organisationen, die auf einer schwarzen Liste der Regierung stehen? Noch mehr Abzüge. Du treibst es noch bunter und leistest gar persönlich Widerstand oder organisierst Demonstrationen? Dann machen wir per Knopfdruck dein Konto dicht – Zack, weg isses, dein Geld! Und die Alternative Bargeld wird es dann nicht mehr geben, so dass die gesellschaftliche Isolation und Existenzvernichtung politischer Dissidenten vollkommen geräuschlos und gewaltfrei vonstatten gehen kann.

Verlockungen der absoluten Macht

Es klingt für manche vielleicht weit hergeholt und abstrakt – aber sind derartige Systeme erst einmal etabliert, verschwinden sie nicht mehr – und die Gefahr des Missbrauchs wird immer vorhanden sein, weil ihnen die Verlockungen der absoluten Macht über die Bürger innewohnen. Und Macht zieht bekanntlich auch immer diejenigen an, die planen, sie auszunutzen. Dass es diesbezüglich keine Hemmungen gibt, das technisch Mögliche auch umzusetzen, ist bekannt: Schon heute werden politisch allzu unliebsamen Personen der Öffentlichkeit ihre Bank- oder Paypal-Konten gekündigt.

Es ist nur ein paar Jahre her, dass auch ein mögliches Bargeldverbot oder eine staatlich geförderte Bargeldabschaffung noch in den Bereich der Verschwörungstheorien fielen. Jetzt bewegen wir uns immer schneller darauf zu und es ist erschreckend, mit welcher Geschwindigkeit und Konsequenz diese Dinge fernab jeglicher demokratischer Kontrolle vorangetrieben werden. Eines Tages werden sie dann ihr jahrelang vorbereitetes Projekt aus der Schublade ziehen und es einfach durchziehen – egal, was wir davon halten. Und wahrscheinlich kommt dieser Tag schon früher als wir denken.