„Diskriminierung“ queerer Menschen: Wir hassen nicht – wir sind genervt!

Wenn tatsächlich oder vorgeblich diskriminierte Menschen aufeinandertreffen, muss das nicht unbedingt in brüderlichen Umarmungen enden: Vor einigen Monaten stellte sich eine Gruppe wild entschlossener Maori einer “Pride Parade” in einer neuseeländischen Kleinstadt entgegen und zeigte mit einem traditionellen “Haka”, wie wenig sie von der bunten Veranstaltung hielt. So ein Haka ist eine ziemlich beeindruckende Vorstellung purer Männlichkeit: Man stellt sich breitbeinig wie ein Sumo-Ringer vor den Gegner, zeigt die geschwellten Armmuskeln und stößt wilde Schreie aus. Manchmal werden auch die Wangen aufgebläht und die Zunge herausgestreckt. Was sonst gern von neuseeländischen Rugby-Mannschaften vor dem Spiel aufgeführt wird, wurde hier zu einem Protest von sich um ihre Kinder sorgenden Väter – und stieß nicht überall auf Verständnis. Wäre es zu so einem Haka in Deutschland gekommen, würden sich unsere Antidiskriminierungsbeauftragten in Ratlosigkeit winden: Auf welche Seite stellt man sich als politisch korrekter Mensch in diesem Moment?

In Deutschland scheint es eine Grundregel zu geben: Diejenige Minderheit, welche die größte öffentliche Aufmerksamkeit erfährt und gleichzeitig zahlreiche Beauftragte und “zivilgesellschaftliche Vereine” beschäftigt, schreit am lautesten “Diskriminierung!”. Das trifft nicht nur auf die queere Bewegung zu, sondern auch die muslimischen Lobbygruppen. Sogar die schon verschollen geglaubte Sawsan Chebli äußerte kürzlich, in Deutschland könne sie sich “als Palästinenserin nicht mehr sicher fühlen”. Im Klartext heißt das: Es sollen weitere Gelder locker gemacht werden, um noch mehr Beauftragte einzustellen, die daraufhin viele bunte Broschüren mit Handlungsanweisungen für die Bevölkerung entwerfen, wie sie sich im Ernstfall eines Zusammentreffens verbiegen muss, um bloß keine Gefühle zu verletzen. Denn längst wissen wir, was sich hinter den Vorwürfen von “Hass und Hetze” tatsächlich verbirgt: Der berechtigte Versuch, sich gegen die zahlreichen Grenzüberschreitungen durch die “Diskriminierten” zu schützen.

Natürliche Reaktion der Abgrenzung

Auch die Haka-tanzenden Maori haben das gravierendste Problem dabei sehr deutlich angesprochen: Noch nicht einmal der örtliche Kindergarten bleibt verschont. Ob das nun der Auftritt einer Drag-Queen oder das ausschließlich auf muslimische Speisevorschriften getrimmte Frühstück für die Kleinen ist – die angeblich “Diskriminierten” geben nicht eher Ruhe, bis ihnen nicht auch noch der letzte Wunsch von den Augen abgelesen wurde. Da zeigen sich Eltern einmal nachgiebig, weil ihnen nahegelegt wurde, sich “doch nicht so anzustellen” – und schon liegt der nächste Forderungskatalog auf dem Tisch. Verstimmung ist in diesem Falle nicht nur menschlich verständlich, sondern auch eine ganz natürliche Reaktion der Abgrenzung: Man hasst nicht, man ist einfach nur genervt.

Zunehmend distanzieren sich auch die “klassischen” Homosexuellen von der Vereinnahmung. Denn sie werden besonders gern vor den Karren gespannt: Wenn die “Zeit” etwa titelt, queere Menschen seien vielfach in der Gesellschaft noch der Verfolgung ausgesetzt, stellt sich erst im Verlauf des Beitrags heraus, dass damit homosexuelle Menschen in afrikanischen oder muslimischen Staaten gemeint sind. Sogar den Holocaust-Gedenktag hatte die queere Bewegung im letzten Jahr in diesem Sinne für sich in Beschlag genommen, und setzte ihre “Diskriminierung” in der heutigen Gesellschaft mit der tatsächlichen Verfolgung schwuler Männer im Nationalsozialismus gleich. Auch in diesem Falle gibt es eine Parallele zur Islam-Lobby, welche behauptet, in die einstige Rolle der Juden als Feindbild Nummer eins gedrängt worden zu sein.

Sinnleeres Schauspiel

Bekanntlich wird queeren und muslimischen Menschen in Deutschland weder das Sitzen auf Parkbänken verboten, noch wird ihnen eine höhere Schulbildung versagt. Und eine organisierte staatliche Verfolgung, die ihren Tod zum Ziel hat, findet erst recht nicht statt. Im Gegenteil: Die Regenbogenflagge weht über ganz Deutschland. Wie Alexander Wendt in seinem Buch “Verachtung von oben” treffend beschreibt, ist diese Ideologie für viele Konzerne sogar zu einem kostengünstigen Konzept geworden, um das eigene Image beim Kunden “aufzupolieren”: Einen “Queer-Beauftragten” einzustellen und ein paar Seminare für “Wokeness” abzuhalten kostet weitaus weniger Geld, als etwa faire Löhne zu zahlen und die allgemeinen Arbeitsbedingungen der Angestellten und Arbeiter zu verbessern. Jeder im Unternehmen weiß, dass es sich dabei um ein sinnleeres Schauspiel handelt, macht aber dennoch mit, um seinen Job nicht zu gefährden. Mobbing im Namen der Antidiskriminierung!

Wenn dann noch, wie im beschaulichen hessischen Schlüchtern, eine “Transstripperin” am helllichten Tage auf einem Familienfest auftritt und sich auf der Bühne bewegt, wie man es sonst nur von den Damen der nächtlichen Werbung für Erotik-Hotlines im Privatfernsehen kennt, verharrt man nur noch ungläubig. Bezahlt wurde die Dame dafür übrigens aus Fördergeldern der Bundesregierung für “Toleranzprojekte”. Die wenigsten Menschen in Deutschland hätten wohl etwas gegen eine “Pride-Parade”, wenn die Teilnehmer dabei in normaler Straßenkleidung oder sogar in bunten Kostümen mit Federschmuck auftreten würden. Aber immer häufiger mischen sich Sado-Maso-Fetischisten darunter oder, noch schlimmer, Pädophile.

Das Recht, der Mehrheit den letzten Nerv zu rauben

Das wurde dann letztens sogar den “Omas gegen Rechts” zu viel, die vor bestimmten Farbkombinationen in den diversen Regenbogenflaggen warnten; ein winziger Hauch von Restvernunft in einer Szene, die sonst die seltsamsten Bündnisse sucht, wie etwa die “Queers for Palestine” – die in diesem Palästina ungefähr dieselben Überlebenschancen hätten wie eine Maus in der Schlangengrube.

Kurzum: Es geht hier nicht um die Abwehr von Diskriminierung, sondern um das Recht, als Minderheit der Mehrheit in jeglicher Umgebung den letzten Nerv rauben zu dürfen und sich nebenher noch ein paar Privilegien – auch finanzieller Natur – zu sichern. Warum machen Medien und Politik das mit, könnte man fragen? Wohl aus demselben Grund, aus dem Konzerne den Regenbogen in ihr Logo aufnehmen (zumindest im Westen): Es simuliert Toleranz, wo längst Sprechverbote herrschen, und “Zivilcourage”, die allerdings nicht das Papier der bunten Broschüren wert ist, auf denen sie eingefordert wird. Für die Mehrheit ist das ungefähr so erträglich, als würde ein B-Promi seine Darmspiegelung zur Hauptsendezeit im Fernsehen übertragen – wobei das wenigstens ein absehbares Ende hätte. Mit exzessivem Narzissmus macht man sich nun einmal keine Freunde. Sndern man ebnet den Weg dafür, dass einem schlussendlich alle aus dem Weg gehen.