DJV-Chef Frank Überall: Getwitterte Peinlichkeit

Seit der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten 2016 hat kein Ereignis vergleichbare Schockwellen im westlichen linken Feuilleton, in den Resonanzkammern der veröffentlichten Meinung ausgelöst wie die Twitter-Übernahme durch Elon Musk. Vor allem bei Deutschlands Journalisten verursacht Musks erklärte Absicht seit Wochen Schnappatmung, wieder so etwas allgemeine Rede- und Meinungsfreiheit auf Twitter einzuführen – auf einem Kurznachrichtendienst also, auf dem seit Jahren nicht nur Terrorsympathisanten, Islamisten, Judenhasser und Pädophile völlige Narrenfreiheit genossen, um ihre Absurditäten zu verbreiten, sondern wo Linke Andersdenkende nach Herzenslust verunglimpfen und denunzieren durften, ohne selbst je Gefahr zu laufen, gelöscht zu werden. Dies blühte dafür all jenen, die zu Klima, Corona, Impfung, Migration und Global Governance andere Standpunkte vertreten als die tonangebenden Mind-Setter dies- wie jenseits des Atlantiks.

Zu denen, die sogleich ins wohlfeile Anti-Musk-Empörungsgekläffe einstimmten, gehört auch Frank Überall, seines Zeichens Bundesvorsitzender des Deutscher Journalisten-Verbandes (DJB) und Professor an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Köln. Am Sonntag twitterte er: „Massenentlassungen, Trump darf wieder hier hetzen – ich frage mich ernsthaft, ob ich Twitter verlassen sollte“. Dass der Vorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes ein evidentes Problem mit Meinungsfreiheit hat, ist schlimm genug; die infantile Attitüde allerdings, die mit seinem Geraune einhergeht, macht es geradezu unerträglich und ist sowohl seines Amtes als auch seiner akademischen Rolle gänzlich unangemessen.

Große Worte, nichts dahinter

Erst großspurig ankündigen, dass man Twitter verlassen will, um damit Applaus und Zustimmung einzuheimsen, dann aber nicht ernstmachen und erst mal die Reaktionen auf diese „Drohung“ abwarten – um am Ende doch zu bleiben: So kennt man die linken Duftmarkensetzer der eigenen Haltung. Weil solche Figuren wie Überall praktisch nur auf Twitter die Möglichkeit haben, Aufmerksamkeit in ihrer Blase zu generieren (auch wenn sie dafür ein paar kritische Gegenstimmen hinnehmen müssen, an denen sie sich dafür immerhin heldenhaft abarbeiten können), können sie in Wahrheit gar nicht ohne die Plattform leben. Überalls Verhalten erinnert an die Zeit kurz nach Trumps Wahl: Damals kündigten ebenfalls alle Arten von Künstlern und Journalisten an, aus Protest nach Kanada auswandern zu wollen. Getan hat dies natürlich keiner von ihnen.

Noch schlimmer als Überall blamierte sich jedoch „Monitor”-Chefredakteur und Antifa-Fanboy Georg Restle, der mit weitem Abstand doktrinärste und einseitigste „Journalismus”-Aktivist dieses Landes. Ende Oktober, als Musks Übernahme feststand, erklärte er auf Twitter: „Hier bleiben. Solange demokratischer Disput noch möglich ist. Unterdrückte noch Stimmen haben. Ungehörte noch gehört werden. Der Hass nicht gesiegt hat. Es braucht Gegenstimmen. Auch hier. Ich bleibe. Noch.“ Mit diesem lächerlichen Geschwurbel stilisierte sich Restle zum letzten aufrechten Dissident in einem vermeintlich totalitären Raum – obwohl es genau er und seinesgleichen sind, die dafür gesorgt haben, dass „demokratischer Disput“ auf Twitter, in den anderen sozialen Medien und vor allem im öffentlich-rechtlichen Rundfunk kaum mehr möglich ist, und dass Gegenstimmen zur linken Diskurshegemonie nicht mehr gehört wurden.

Auf der Restle-Rampe

Der Typus Überall und Restle maßt sich seit Jahren an, zu bestimmen, von wem worüber und wie überhaupt noch gesprochen werden darf. Dass Meinungsfreiheit ein Grundrecht ist, dessen Geltung sie nicht einzuschränken haben, ist ihnen völlig fremd. Stattdessen brandmarken sie Meinungen, die ihnen nicht genehm sind, als „Hass” und „Hetze” und plärren nach dem Staat, um die „Grenzen des Sagbaren“ gesetzlich immer weiter einzuschränken – natürlich nach ihren Vorgaben. Dabei wollen sie selbst weiterhin die Wächterfunktion darüber ausüben, was die Öffentlichkeit noch sehen, hören und lesen darf.

Sie sind die maßgeblichen Stützpfeiler eines ausufernden Bevormundungsstaates, die den eigentlichen, ursprünglichen Sinn von Journalismus auf den Kopf stellen. Deswegen werden Überall, Restle und ihre zahllosen Gesinnungsgenossen Twitter natürlich nicht verlassen; sie brauchen diese Plattform wie Junkies den nächsten Schuss, und sei es nur, um sich wohlfeil selbst als Opfer zu inszenieren. Wenigstens bleibt ihnen damit das blamable Eingeständnis erspart, dass andernfalls kaum jemand ihre Abwesenheit ernstlich registrieren würde.