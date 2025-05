Dobrindts Grenzschutz-„Durchgriff“: Handlungsplacebo oder glattes Täuschungsmanöver?

Der neue Innenminister Alexander Dobrindt hat offensichtlich vor, den famosen Fehlstart der Regierung beim gestrigen Wahlskandal um Friedrich Merz durch entschlossenes und konsequenten Handeln in der Migrationspolitik zu kompensieren und anscheinend – erstmals seit zehn Jahren – wieder einen Hauch von Grenzpolitik zu betreiben: Kurz nach seiner Vereidigung erließ er eine mündliche Weisung an die Bundespolizei, die Grenzkontrollen zu verstärken und Zurückweisungen bei illegalen Einreisen zu erhöhen. Möglicherweise erfolgte diese in Umsetzung des vollmundigen Wahlversprechens von Friedrich Merz, “am ersten Tag meiner Amtszeit… im Wegen der Richtlinienkompetenz” über den Bundesinnenminister solche Zurückweisungen durchzuführen und illegale Einreisen zu beenden.

Die derzeit 11.000 Beamten der Bundespolizei sollen durch bis zu 3.000 Kräfte verstärkt werden. Bereits am Montag hatte sich Dobrindt mit Bundespolizeipräsident Dieter Romann und Hans-Eckhard Sommer, dem Präsidenten des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, getroffen, um die Einzelheiten des Vorgehens abzustimmen. „Nach mündlicher Weisung ist der Aufwuchs der Kräfte an den Grenzen angelaufen“, erklärte Andreas Roßkopf, der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) für Bundespolizei und Zoll. Grenzdienststellen seien bereits angewiesen worden, Dienstpläne neu zu organisieren, um die Einsatzverfügbarkeit zu erhöhen.

Martialische Ankündigungen

Für Aufsehen sorgte die Tatsache, dass sogar Einreisen von Fällen, in denen die Ankommenden das Zauberwort “Asyl“ als Simsalabim garantierter Aufnahme murmeln mussten, verhindert werden sollen: Denn gleichzeitig widerrief Dobrindt eine aus dem Horrorjahr 2015 stammende mündliche Anweisung seines Vorgängers Thomas de Maizière an die Bundespolizei schriftlich, in der es entsprechend des verbrecherischen Merkelschen Willkommensdogma geheißen hatte: „Drittstaatsangehörigen ohne aufenthaltslegitimierende Dokumente und mit Vorbringen eines Asylbegehrens ist die Einreise zu gestatten.“ Diese Praxis wurde bis heute tatsächlich so angewandt und hat seither massiv zum Migrantenansturm an den deutschen Grenzen beigetragen – weil jeder einfach nur das Wort „Asyl“ aussprechen musste.

Zumindest offiziell wäre dem – Dobrindts Ukas zufolge – nun tatsächlich ein Ende gemacht; allerdings nur dann, wenn die martialischen Ankündigungen auch wirklich so durchgesetzt werden sollten. Und das ist die Gretchenfrage. Wahrscheinlicher ist, dass das “Durchgreifen” der Merz-Regierung eher eine bloße Handlungssimulation darstellt denn den ehrlichen Versuch, den anhaltenden Migrationswahnsinn zu stoppen – und darauf deuten auch zahlreiche im Netz kursierenden Videos von heute hin, die sperrangelweit offene Grenzübergänge zu Polen und Tschechien ohne irgendeinen Bundespolizisten zeigen – von nach wie vor unbewachten grünen Grenzen ganz zu schweigen. Doch selbst wenn sich die Präsenz von Grenzschützern in Kürze sichtbar erhöhen sollte: Ob sich Dobrindts Anordnungen wirklich auf die Zuwanderung auswirken werden, ist mehr als zweifelhaft.

Vorgeschützter Aktionismus?

Dies schon deshalb, weil aus unerfindlichen Gründen die bislang in Sachen Migrationswende kompromisslos ablehnende SPD, die im Koalitionsvertrag alle entschlossenen Ziele sabotierte, zwar völlig schweigt – aber dieser Politik keinesfalls zustimmen dürfte, wenn ihr die eigene Basis nicht auf die Barrikaden steigen soll. Launisch fragten Netzkommentatoren heute, ob die SPD überhaupt noch in der Koalition ist. Es gibt diesbezüglich eigentlich nur zwei mögliche Erklärungen: Entweder es handelt sich um eine zwischen Merz und Klingbeil abgestimmte Finte, um in der Anfangszeit Aktionismus vorzuschützen und den Bürgern den Eindruck zu geben, es werde endlich gehandelt; oder Dobrindt nutzt eigenmächtig sein Amt aus, um quasi im Alleingang gegen die illegale Massenmigration vorzugehen – womit es dann spätestens bei Aufbegehren des linken NGO-Komplexes vorbei sein dürfte.

Zur Wahrheit gehört auch, dass die scheidende Scholz-Regierung in den letzten Monaten ebenfalls schon verstärkte Grenzschutzmaßnahmen durchgesetzt hatte: Laut Bundespolizei wurden bis Ende April 10.302 Personen unmittelbar an der Grenze oder „im Zusammenhang mit dem illegalen Grenzübertritt“ zurückgewiesen oder zurückgeschoben. Natürlich fand der Großteil der Ankommenden dennoch weiter Einlass in Deutschland und zeitgleich wurden durch Annalena Baerbocks Afghanen-Shuttleservice und UN-Resettlement-Aufnahmen ebenfalls zahl- und wahllos Migranten eingeflogen. Ob sich Dobrindts Anordnungen nun wirklich als der entscheidende erste Schritt im Kampf gegen den von Angela Merkel zu verantwortenden Asyl-Irrsinn erweisen werden oder nur heiße Luft sind, muss sich weisen. So oder so müssten die Maßnahmen von einer umfassenden Abschiebeoffensive begleitet werden – denn die Behebung des unermessliche Schadens, der in den letzten zehn Jahren angerichtet wurde und der dazu geführt hat, dass es vielerorts in Deutschland bereits so aussieht, wie in den Herkunftsländern der Migranten, ist mindestens ebenso großes Problem wie der anhaltende Ansturm an den Grenzen.