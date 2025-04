Döner-Partei SPD: Wenn man die eigenen Wähler für Idioten hält

Die deutschen Parteien beklagen nach Wahlniederlagen häufig, diese seien darauf zurückzuführen, dass man seine Politik einfach nicht gut genug erklärt und die Menschen nicht “mitgenommen” habe. Die 15-Prozent-Kleinpartei SPD hat nun einen Weg gefunden, dem abzuhelfen und die Besorgnis vieler Menschen über die angeblich für die marode Infrastruktur bestimmten 500 Milliarden Euro Neuschulden zu zerstreuen: „500 Milliarden Euro stecken wir in den nächsten Jahren in unsere Infrastruktur. Auch wenn das alles ziemlich abstrakt klingt, hast du ganz konkret etwas davon. Und wir sorgen dafür, dass nicht nur du profitierst – sondern auch die nächsten Generationen“, teilte die Partei auf Instagram mit.

“Babys eingerechnet”

Damit nicht genug: Um dies besonders plastisch zu veranschaulichen, heißt es weiter, die 500 Milliarden Euro würden umgerechnet „etwa 1.000 Döner pro Person in Deutschland (Babys eingerechnet)“ bedeuten. Dabei wird ein Preis von etwa sechs Euro pro Döner und eine Gesamtbevölkerung von 83,28 Millionen Menschen zugrunde gelegt.

Die einzige Frage, die hier offenbleibt, ist, ob dies dem intellektuellen Niveau der SPD-Strategen entspricht oder ob sie die verbliebenen Wähler der Partei tatsächlich so gering einschätzen, dass ihnen nichts anderes einfällt, als eine halbe Billion Euro Schulden in Döner umzurechnen, weil man meint, dies könnte der eigene Anhang am ehesten begreifen. Was hier von der Partei von Willy Brandt und Helmut Schmidt dargeboten wird, hätte man noch vor wenigen Jahren in einer Satiresendung benutzt, um sich über sie lustig zu machen. Doch Satire ist in diesem Land mittlerweile gar nicht mehr möglich, weil das taumelnde Parteienkartell in seinem intellektuellen und moralischen Bankrott alles übertrifft, was Humoristen sich noch ausdenken könnten.

Weiter heißt es in dem Post, man habe mit dem Geld auch langfristige Pläne, damit auch zukünftige Generationen etwas davon hätten. Doch das Einzige, was diese Generationen davon haben werden, ist eine Schulden- und Zinsbelastung, die sie nie und nimmer stemmen können werden, zumal die SPD auch noch alles tut, um die wirtschaftliche Substanz Deutschlands zu zerstören. Dieser nachgerade Beitrag ist jedenfalls ein weiterer Offenbarungseid dieser einstigen Volkspartei, die sich in einem unaufhaltsamen Auflösungsprozess befindet.