Döp-dö-dö-döp in der retardierten Clownswelt der Verbotsschlümpfe

In den alten, unerträglich unwoken und doppelplusunkorrekten westdeutschen Besatzungszonen, aber auch in den Biotopen der mitteldeutschen “Wir hatten ja nüscht“-Ostzonendödel wurde noch bis vor wenigen Jahrzehnten gerne und viel gemeinsam gesungen. Auf dem Lande mehr, in den Städten etwas weniger – aber es gab sie, in durchaus beachtlicher Zahl: die Chöre der Hochkultur. In den damals noch vorhandenen Kneipen mit Nebenraum wurde geschmettert, jubiliert und dazu gebechert, was das Zeug hielt.

Damals waren die mehr oder weniger blondbezopften Jüngling*Innen und auch die bereits in ideologisch-deutschtümelnder Grundhaltung unehrenhaft ergrauten oder gar haarlosen Vokalpoeten zu Recht der festen Überzeugung, dass Singen das Glücksgefühl steigern würde. Wie die Wissenschaft heute weiß, werden beim Singen in der Tat Glückshormone ausgeschüttet. Sie heißen Endorphin, Serotonin, Dopamin und Adrenalin. Zudem baut das Singen auch Stresshormone wie Cortisol ab und verhindert Ärger. Gemeinsam singen födert demnach aber auch den Durst; alle positiven, vermeintlich hormonbedingten Effekte des kollektiven Tonleitererklimmens können daher auch mit einem hohen Ethanolanteil im Blut erklärt werden.

Der Ampel liegt die Volksgesundheit sehr am Herzen

Die beste Regierung aller Zeiten liebt das deutsche Volk. Gesundheitsfördernde Maßnahmen stehen aus diesem Grunde ganz oben auf ihrer to-do-list. Da die Verantwortlichen in Gülleton an der Havel den verheerenden Einfluß von Alkohol auf das körperliche und geistige Wohl der Bewohner des vereinigten Wirtschaftsraumes erkannt haben und die Verbindung von singen und saufen evident ist (siehe Beispiel Harald Juhnke), wurde dem Michel-Triathlon aus Wein, Weib und Gesang der Kampf angesagt. Möglicherweise war auch Jean-Claude Juncker, der Ischias-gepeinigte ehemalige EU-Kommissionschef, ein passionierter Hobby-Sänger.

Bestärkt in ihrer Position wird die Buntenregierung durch regelmäßig auftretende Vorfälle, die den Kampf gegen mehrstimmig intonierte Akkorde nachdrücklich belegen. So hat unlängst ein aus Jungschnösel*Innen zusammengesetzter Champagnerchor auf Ausflugsfahrt in völlig unangebrachter Manier und unter beträchtlichem Alkoholeinfluss einen schmissigen Gassenhauer öffentlich zum Besten gegeben. Da der Text auch noch gegen die Fänzinisch- Näserinische Korrektheitsnorm verstößt greifen die Ritter des Rötzgrünen jetzt um so entschlossener durch.

Buntschland und der Chorgesang

Zukünftig werden alle öffentlichen Aufführungen unangebrachter gemeinsamer Sangeskostproben und unangebrachtem Liedgutes untersagt. Eine Spezialeinheit aus akustisch geschulten Staatsschutzbeamten werden mit Abhöranlagen weiträumig die Einhaltung des Verbotes sicherstellen. Ob unerlaubtes Hören im Autoradio, subversives mitsingen in der Badewanne oder gar kollektives Gröllen im Fußballstadion – damit ist jetzt Schluss.

Was aber tun, wenn sich der Michel wie anno deziknall mit dem rassistischen und diskriminierenden Machwerk „Layla“ das Singen einfach nicht verbieten lassen will? Wenn die Ohrwurm-Falle den ganzen Sommer lang millionenfach zuschnappt? Wenn die Anwesenden bei Wahlkampfveranstaltungen von Politkern leise diesen Gassenhauer summen? Die Lösung ist der Massenschlager mit politisch korrektem Inhalt!

Straffrei singen mit Rotzgrün

Folgende Textversionen für Döp-dö-dö-döp wurden innenministerlich geprüft und für die Öffentlichkeit freigegeben:

“Ölheizung raus – Ölheizung raus – Deutschland den Wärmepumpen – Ölheizung raus”

“Arm aber froh – arm aber froh – bald seid ihr pleite – arm aber froh.”

“Ballern was geht – ballern was geht – Panzer in Osten – ballern was geht.”

“Schön und beliebt – schön und beliebt – die Frauen der Grünen – schön und beliebt.”

“Habeck ist gut – Habeck ist gut – Baerbock ist klasse – Habeck ist gut.”

Die linkswoke-korrekte Heinz-Rüdiger-Stiftung unter der Leitung der feministischen Innenpolitik wird weitere singbare Texte ersinnen und sodann für den öffentlichen Gebrauch freigeben. In Anbetracht all dessen heißt es jetzt schnell handeln: Alle gewaltverherrlichenden Filme mit Terence Hill und Bud Spencer durchschauen, runterladen und speichern! Genauso wie alle Erni & Bert- Folgen! Und insbesondere auch den tschechischen Märchenfilm „3 Haselnüsse für Aschenbrödel“, da dieses völkisch-reaktionäre heteronormative Machwerk wohl ebenfalls bald auf dem kulturmarxistischen Index der Auslöschung stehen wird.