Dominanz ohne Begrenzungen: US-amerikanischer „Absolutismus“ als neue globale Strategie – Wie und warum Trump die Weltordnung verändert

In den 1990e Jahren, nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Zerfall der Sowjetunion, entstand ein Bild der internationalen Politik, das seinen wohl bekanntesten Ausdruck in Zbigniew Brzezińskis Werk „Die große Schachbrett“ fand. Nach ihrem Sieg im Kalten Krieg gestalteten die Vereinigten Staaten gemeinsam mit den Staaten des Westens die internationale Ordnung – mit dem erklärten Ziel, liberale Werte weltweit zu verbreiten. Seither hat sich vieles verändert. Der globale Westen hat an relativer Stärke eingebüßt, während nichtwestliche Staaten an Einfluss gewonnen haben – allen voran China. Dennoch blieb die von Brzeziński beschriebene Grundstruktur der internationalen Ordnung lange bestehen. Sie wandelte sich zwar schrittweise in Richtung einer multipolaren Konstellation, doch ist zweifelhaft, ob die Welt tatsächlich zu einer voll ausgeprägten Multipolarität geworden ist. Der russische Angriff auf die Ukraine, der häufig als „Beginn einer Zeitenwende“ interpretiert wird, stellte einen solchen Epochenbruch jedoch nicht dar. Zwar bedeutete er einen schweren Schlag für das internationale Recht und für die nach dem Ende des Kalten Krieges entstandenen Regeln der internationalen Politik. Auch führte er zu spürbaren geopolitischen Verschiebungen – etwa zu einer engeren Zusammenarbeit zwischen den USA und Europa sowie zwischen China und Russland.

Doch die grundlegenden globalen Trends wurden dadurch nicht verändert. Russland verfügte weder über die notwendigen Ressourcen noch über den strukturellen Einfluss auf die Weltpolitik, um eine solche Verschiebung herbeizuführen. Erst in diesem Jahr geriet die bestehende Weltordnung – mitsamt dem gesamten System internationaler Institutionen, das nach 1945 aufgebaut worden war – tatsächlich an den Rand des Zusammenbruchs. Der Grund dafür liegt nicht in den Handlungen einer aufstrebenden Macht, sondern darin, dass die zentrale Säule dieser Ordnung selbst begonnen hat, sie infrage zu stellen. Gemeint sind die Vereinigten Staaten – jene Supermacht, auf deren politischem, militärischem und institutionellem Gewicht diese Ordnung über Jahrzehnte maßgeblich beruhte. Die Festnahme Maduros, ein Angriff auf den Iran, Drohungen mit der Annexion Grönlands und Kanadas, die faktische Blockade Kubas sowie die Schaffung eines „Friedensrates“ als Alternative zu den Vereinten Nationen – all diese Schritte (oder auch nur angekündigten Vorhaben) stellen einen massiven Schlag gegen die nach dem Zweiten Weltkrieg entstandene Weltordnung dar. Sie stellen das globale „Schachbrett“ buchstäblich auf den Kopf und verändern die grundlegenden Regeln geopolitischen Handelns.

Worin liegt der Sinn von Trumps Vorgehen?

Die Politik Donald Trumps ist bereits auf vielfältige Weise interpretiert worden – meist abhängig davon, welche konkrete Entscheidung oder Operation gerade im Mittelpunkt stand. Als Trump etwa die Festnahme Maduros veranlasste oder grünes Licht für einen Angriff auf den Iran sowie für die Tötung Ali Chameneis gab, fiel die Reaktion in Europa vergleichsweise zurückhaltend und teilweise sogar zustimmend aus. Viele deuteten dies als „Kampf gegen Diktatoren“ oder als Versuch, demokratische Werte durchzusetzen. Ganz anders fällt die Reaktion aus, sobald Trump von einer möglichen Annexion Grönlands oder sogar Kanadas spricht. In diesem Fall folgen umgehend Vorwürfe, der amerikanische Präsident zerstöre die „regelbasierte internationale Ordnung“ und mache sich faktisch zum „Verbündeten Putins“, indem er die Welt in eine Epoche der Einflusssphären der Großmächte zurückführe. Der eigentliche Sinn von Trumps Vorgehen wird dabei von ihm selbst kaum verborgen. Und er hat wenig mit den zuvor beschriebenen Deutungen zu tun. Trump zerstört tatsächlich die bestehende Weltordnung. Doch nicht, um Einflusssphären mit anderen Mächten zu teilen – sondern im Gegenteil, um die globale Dominanz der Vereinigten Staaten zu bewahren. Unter der bisherigen Ordnung verloren die USA zunehmend an wirtschaftlicher Überlegenheit und Wettbewerbsfähigkeit, während sich das internationale System schrittweise in Richtung Multipolarität entwickelte. Offene Märkte und freier Handel begünstigten das rasante Wachstum nichtwestlicher Volkswirtschaften: Produktionskapazitäten verlagerten sich dorthin, und China begann, auch technologisch zu den Vereinigten Staaten aufzuschließen.

Über lange Zeit hinweg wurden strukturelle Probleme der westlichen Ökonomien durch expansive Geldpolitik überdeckt. Doch spätestens bis 2025 stieß diese Strategie an ihre Grenzen. Vor diesem Hintergrund wählte Trump aus seiner Perspektive einen konsequenten Weg: Um die „globale Hegemonie“ der USA zu sichern, müsse die bisherige Weltordnung aufgebrochen werden. An ihre Stelle soll ein System treten, das sich offen am Prinzip der Macht orientiert. Die Vereinigten Staaten verfügen weiterhin über die stärksten Streitkräfte der Welt – insbesondere über die dominierende Marine. Dieses militärische Übergewicht ermöglicht es Washington, gegenüber nahezu jedem nichtnuklearen Staat politischen und wirtschaftlichen Druck auszuüben und ihn zu Veränderungen seiner Politik zu zwingen. Wenn amerikanische Produkte im Wettbewerb etwa mit chinesischen Waren unterliegen, ließe sich – so die Logik dieses Ansatzes – anderen Staaten schlicht aufzwingen, ihre Handelsstrukturen zu ändern: weniger chinesische und stattdessen mehr amerikanische Produkte zu importieren.

Den Trend zur Multipolarität aufhalten

Parallel dazu ließe sich der Zugang Chinas zu zentralen Energiequellen begrenzen. Ein Regimewechsel in Venezuela oder im Iran würde es ermöglichen, deren Öl- und Gasexporte unter amerikanische Kontrolle zu bringen und diese Länder faktisch dazu zu verpflichten, ihre Energierohstoffe nur über die USA zu vermarkten und die Einnahmen wiederum überwiegend für amerikanische Waren zu verwenden – eine Logik, die Trump im Falle Venezuelas bereits offen formuliert hat. Zugleich könnten anderen Staaten asymmetrische Handelsabkommen aufgezwungen werden, um das amerikanische Handelsdefizit zu reduzieren und Investoren dazu zu bewegen, Produktionskapazitäten verstärkt in die Vereinigten Staaten zu verlagern. Mit anderen Worten: eine klassische Großmachtpolitik, wie sie für das 19. und frühe 20. Jahrhundert typisch war. In diesem Zusammenhang lässt sich auch die Idee des „Friedensrates“ als Ersatz für die Vereinten Nationen verstehen, der internationale Konflikte „regeln“ soll. Anders als im Sicherheitsrat der UN, der fünf ständige Mitglieder kennt, gäbe es dort faktisch nur eines: die Vereinigten Staaten. Washington würde Konflikte schlichten – jedoch so, dass der größte Nutzen bei den USA selbst liegt, während andere Staaten für diese „Vermittlung“ politisch oder wirtschaftlich in der Schuld der Amerikaner stünden.

Trumps Politik stellt somit keinen Übergang von amerikanischer Hegemonie zu einer multipolaren Welt dar – ebenso wenig eine Rückkehr zu klassischen Einflusssphären oder zu einem „Konzert der Mächte“, wie es im 19. Jahrhundert existierte.

Im Gegenteil: Sie ist der Versuch, den bisherigen Trend zur Multipolarität aufzuhalten und die amerikanische Dominanz im internationalen System zu bewahren und zu festigen. Im Kern bedeutet dies einen Übergang von einer amerikanischen Hegemonie im Modus einer Art „konstitutioneller Monarchie“, in der die Macht der Supermacht zumindest formal durch Regeln begrenzt war, hin zu einer Hegemonie im Stil eines „Absolutismus“, in dem solche Beschränkungen weitgehend entfallen. All dies heißt freilich nicht, dass die Vereinigten Staaten künftig in jeden Konflikt und in jede politische Entwicklung irgendwo auf der Welt direkt eingreifen müssten. Für die Steuerung globaler Prozesse ist das nicht erforderlich. Aus Washingtons Perspektive genügt es, eine strategische Lage herzustellen, in der kein anderes Land den USA in Schlüsselbereichen wie Hochtechnologie oder Raumfahrt ernsthaft Konkurrenz machen kann und in der die wichtigsten maritimen Handelsrouten ebenso unter amerikanischer Kontrolle stehen wie die größten Vorkommen von Energierohstoffen und anderen strategischen Ressourcen.

Innere und äußere Herausforderungen

Auf dem Weg zur Umsetzung dieser Strategie steht Trump jedoch vor erheblichen Hindernissen. Zunächst sind dies innenpolitische Schwierigkeiten in den Vereinigten Staaten selbst. Ein Großteil der amerikanischen Bevölkerung unterstützt die außenpolitische Linie des Präsidenten nicht. Sollte seine militärischen Operationen zu hohen amerikanischen Verlusten führen oder sich gar zu einem langwierigen Krieg ausweiten, könnte dies zumindest eine äußerst ernste Herausforderung für seine Präsidentschaft bedeuten. Daneben existieren auch erhebliche äußere Widerstände. Sie ergeben sich aus der Tatsache, dass es weltweit Staaten gibt, für die Trumps „neue Weltordnung“ eine existenzielle Bedrohung darstellt. Zu diesen Ländern zählen nicht nur Venezuela, Iran oder Kuba. Gleichwohl existieren auf der internationalen Bühne drei Kräfte, die durchaus in der Lage wären, Widerstand gegen den „neuen Kurs“ Trumps zu organisieren. Erstens ist da China, gegen das sich Trumps Politik in erster Linie richtet. Der Logik des amerikanischen Vorgehens zufolge besteht das Ziel darin, gewissermaßen zu den Zeiten zurückzukehren, in denen westliche Mächte mithilfe der „Kanonenbootdiplomatie“ das Handelsbilanzsaldo mit China von einem Defizit in einen Überschuss verwandelten. Im Kern lassen sich viele der heutigen Maßnahmen der USA – von maritimen Blockaden gegen verschiedene Staaten bis hin zum Versuch, strategische Kontrolle über ölreiche Regionen der Welt zu erlangen – als Vorbereitung auf eine entscheidende Auseinandersetzung verstehen: die Einschränkung der chinesischen Außenhandelsmöglichkeiten.

Die zweite Kraft, für die Trumps neue geopolitische Linie im Grunde eine existenzielle Bedrohung darstellt, ist – auf den ersten Blick überraschend – Europa. Kurz gesagt zielt diese Strategie darauf ab, Europa schrittweise in eine wirtschaftliche und politische Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten zu bringen: durch die Verfestigung asymmetrischer Abkommen, durch Druck, amerikanische Waren – insbesondere Rüstungsgüter im Zuge steigender Verteidigungsausgaben – zu kaufen, selbst wenn dies zulasten der eigenen industriellen Basis geht. Ein starkes Europa ist aus Sicht Trumps kaum erwünscht. Denn ein solcher Akteur besäße zumindest theoretisch die Möglichkeit, eine eigene geopolitische und geoökonomische Strategie zu verfolgen, die nicht vollständig mit den Interessen Washingtons übereinstimmt. Innerhalb der Eliten der Europäischen Union sowie der etablierten politischen Kräfte in den Mitgliedstaaten hat sich dennoch die Vorstellung verbreitet, man könne Trump davon überzeugen, Europa zumindest als nützlichen – wenn auch nachgeordneten – Partner innerhalb des „Westens“ zu akzeptieren.

Russland als Bedrohung

Dann, so die Hoffnung, würden die Vereinigten Staaten Europa weiterhin mit einem gewissen Respekt behandeln. Besonders aktiv vertritt diese Linie Friedrich Merz – was während seines Besuchs in Washington deutlich zu erkennen war. Doch aus Washington sind bislang keinerlei Signale zu erkennen, dass man zu einem solchen Arrangement bereit wäre. Die dritte Kraft, deren Interessen durch Trumps Strategie bedroht werden, ist Russland. Gegenüber Moskau kombiniert Washington bislang zwei Ansätze, die man vereinfacht als die Position der „Falken“ und der „Pragmatiker“ beschreiben könnte. Der erste Ansatz geht davon aus, dass die Vereinigten Staaten und Russland auf nahezu allen geopolitischen Feldern Konkurrenten sind. Aus der Perspektive der „Falken“ besteht die Konsequenz darin, weiterhin zu versuchen, Russland strategisch zu schwächen und innenpolitisch zu destabilisieren. Sie plädieren zudem dafür, den Druck auf Moskau in allen Bereichen zu erhöhen – unter anderem durch eine Ausweitung der militärischen Unterstützung für die Ukraine Die Logik des „pragmatischen“ Ansatzes ist hingegen eine andere. Aus dieser Sicht ist es für die USA im Rahmen ihrer neuen geopolitischen Strategie entscheidend, zumindest die Neutralität Russlands oder eine nicht feindliche Haltung Moskaus gegenüber Washington für die kommenden Jahre zu erreichen. Denn eine weitere Eskalation der amerikanisch-russischen Konfrontation könnte letztlich zu einer endgültigen strategischen Allianz zwischen China und Russland führen.

Für Moskau wiederum ist entscheidend, den Krieg in der Ukraine zu Bedingungen zu beenden, die es selbst als vorteilhaft betrachtet. Genau darin liegt der zentrale Bestandteil einer möglichen Vereinbarung zwischen den Vereinigten Staaten und Russland. Doch gerade dieser Punkt erweist sich als äußerst schwierig umzusetzen. Das bremst den gesamten Verhandlungsprozess und stärkt in Washington jene Kräfte, die für den ersten, härteren Ansatz eintreten. Um den „amerikanischen Dampfwalze“ aufzuhalten, wäre jedoch zumindest ein koordiniertes Gegenwirken jener Kräfte erforderlich, deren Interessen durch diese Politik bedroht sind – also Chinas, Europas und Russlands. Doch nichts dergleichen ist derzeit zu beobachten.

Kein organisierter Widerstand gegen Trump

Europa und Russland stehen ihrer Rhetorik nach vielmehr beinahe am Rand einer direkten Konfrontation. Der Krieg in der Ukraine wird sowohl in Moskau als auch in Kiew und Brüssel weiterhin durch die Logik eines Nullsummenspiels betrachtet: Entweder gewinnt Russland, oder die Ukraine und die Europäische Union – Zwischenlösungen erscheinen kaum denkbar, reale Kompromisse, die für alle Seiten akzeptabel wären, werden kaum ernsthaft diskutiert. Im Verhältnis zwischen China und Russland spielt derzeit der Iran eine Schlüsselrolle. Im Grunde entscheidet sich im gegenwärtigen Konflikt zwischen den USA und Iran auch das Schicksal von Trumps neuer geopolitischer Konzeption. Sollten sich die Vereinigten Staaten in einen langwierigen Krieg verstricken oder gezwungen sein, die militärischen Operationen zu beenden, ohne eine Kursänderung in Teheran zu erzwingen, wäre dies ein schwerer Schlag für die gesamte strategische Doktrin Washingtons.

Dennoch sind bislang keine sichtbaren koordinierten Anstrengungen zu erkennen, den Vereinigten Staaten aktiv entgegenzutreten. Russland und China verurteilen das amerikanische Vorgehen zwar rhetorisch, unternehmen jedoch kaum praktische Schritte, um Iran tatsächlich zu unterstützen. Während Moskau in der gegenwärtigen Lage – angesichts der starken Bindung seiner Ressourcen im Ukrainekrieg – nur begrenzte Möglichkeiten hat, wäre China durchaus in der Lage, erheblich mehr Einfluss zu nehmen. Peking ist aber dazu nicht bereit. So bewegt sich Trump auf äußerst dünnem Eis und geht ein erhebliches Risiko ein. Doch da bislang kein ernsthafter Widerstand organisiert wird, bleibt seine Strategie erfolgreich. Gleichzeitig kann jede größere Fehlkalkulation – auch im aktuellen Konflikt mit Iran – für ihn und seine geopolitische Doktrin zu einem Wendepunkt werden.