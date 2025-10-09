Donald Trump als Hoffnungsträger der deutschen Rechten

Das Buch „Die Allianz der neuen Rechten“ von Annett Meiritz und Juliane Schäuble liefert – obwohl es aus der Perspektive des politmedialen Mainstreams heraus verfasst worden ist – sehr interessante Erkenntnisse über ein Thema, das meiner Meinung nach in den Diskussionen der oppositionellen Gegenöffentlichkeit viel zu wenig präsent ist, nämlich über internationale Perspektiven rechter Politik. Dass eine solche sich zuerst auf den jeweils eigenen Nationalstaat konzentrieren muss, liegt zwar geradezu in ihrem Wesen. Dies spricht jedoch, zumal in einem immer noch anhaltenden Zeitalter der Globalisierung, nicht gegen die Möglichkeit und erst recht nicht gegen den Nutzen internationaler Kooperation zwischen rechtsnationalen Kräften. Das Buch von Meiritz und Schäuble verdient schon allein deshalb eine positive Würdigung, weil die Autorinnen zwar eine kritische Distanz gegenüber rechten Kräften in Nordamerika und Europa wahren, aber sich dem Gegenstand ihrer Betrachtungen trotzdem sachlich und frei von Hass annähern. Der in vergleichbaren Büchern oftmals penetrante Unterton, dass es den gesamten Rechtspopulismus und Rechtsnationalismus überhaupt nicht geben dürfe und er deshalb mit allen Mitteln zu bekämpfen sei, fehlt hier fast völlig. Meiritz und Schäuble zeigen auf der Grundlage eingehender Recherchen einen Tatbestand auf, der auch viele von „uns Oppositionellen” überraschen dürfte: Zwischen der deutschen AfD und Donald Trumps MAGA-Bewegung gibt es schon heute einen hohen Grad an Vernetzung. Diese nimmt stetig zu und könnte sehr bald zur Folge haben, dass die US-Republikaner nicht mehr die CDU/CSU, sondern die Alternative für Deutschland als ihre vorrangige Partnerpartei in der Bundesrepublik ansehen werden.

Als überraschend und deshalb als Einstieg für diesen Artikel geeignet erscheint mir dies vor allem aus dem Grund, dass in weiten Teilen der deutschen Gegenöffentlichkeit Kennzeichnungen wie „transatlantisch“ oder „konservativ“ schon lange nicht mehr als Qualitätsmerkmale, sondern eher als Negativbeschreibungen gelten. Der klassische Konservatismus, der „Volksmassen“ misstraut, nur langsame Veränderungen will und das Gefüge der staatlichen Institutionen stützt, wurde allerdings im Zuge des Aufstiegs von Donald Trump bei den US-Republikanern wie schon vorher bei der AfD vom Willen zu einem quasi-revolutionären („disruptiven“) Handeln und einer Betonung ursprünglicher, möglichst unmittelbarer Volkssouveränität ersetzt. Die US-Republikaner sind also inzwischen genauso wenig genuin konservativ wie die AfD, sodass keine konträren Grundüberzeugungen einer Zusammenarbeit beider Parteien im Wege stehen. Weitaus schwieriger ist das Bild deutscher Rechtsoppositioneller vom deutsch-amerikanischen Verhältnis. Die innerhalb der AfD höchst einflussreiche „Schnellroda-Fraktion“ um Björn Höcke und den Verleger Götz Kubitschek wirft den USA die Re-education der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg als Zersetzungsstrategie vor und will deshalb statt der deutsch-amerikanischen Freundschaft eine Rückkehr zu einer deutschen Sonderstellung in der Welt, wie es sie zur Zeit des Hohenzollernreiches (1871-1914) gab.

Ein erneuerter Transatlantizismus von rechts?

Andere, wie etwa Jürgen Elsässer vom “Compact”-Magazin, gehen sogar noch weiter und sehen in den USA eine wesensmäßig böse Macht, deren Streben seit rund150 Jahren feindlich gegenüber Deutschland ausgerichtet sei. Aus dieser Perspektive wäre es am besten, wenn Donald Trump Deutschland endlich freigeben und ihm den Weg zu einem engen Bündnis mit Russland ebnen würde, das immer schon quasi-natürlich gewesen sei und nur aufgrund von Verschwörungen des internationalen Finanzkapitals – abgesehen von den 45 Jahren sowjetischer Vorherrschaft in Mitteldeutschland (1945-1990) – nie zustande kam. Eine noch weitergehende Radikalisierung dieser Vorstellungen führt zu einem Antisemitismus, der leider in den letzten Jahren unter deutschen Rechten beängstigend zugenommen hat. In diesem Bild steuern die altbösen Juden, die man zwecks Vermeidung strafrechtlicher Konsequenzen jetzt als „Zionisten“ bezeichnet, entweder als finstere „globalistische“ Krake von der US-Ostküste aus die Weltwirtschaft zum Schaden der Menschheit – oder sie bestimmen wie ein Marionettenspieler praktisch vollständig die inneren Angelegenheiten und die Außenpolitik der USA. Es dürfte kaum verwundern, dass ich mit den genannten anti-amerikanischen Positionen nicht sympathisiere. Trotzdem sind sie innerhalb der deutschen Rechten einflussreich und müssen deshalb hier Erwähnung finden. Nachdem dies geschehen ist, können wir uns aber nun der Frage zuwenden, wie ein von rechts her erneuerter Transatlantizismus aussehen, und vor allem, wie er uns Deutschen nutzen könnte. Dazu will ich zunächst eine schon ziemlich lange Vorgeschichte rekapitulieren, die wohl bei fast jedem Rechtsoppositionellen einen wesentlichen Grund für seine politische Einstellung darstellt. Es handelt sich hier aus meiner Sicht nicht um eine „Verschwörungstheorie“ im negativen Wortsinne, denn dazu sind die Ereignisse und ihr Zusammenhang allzu deutlich öffentlich sichtbar. Geleugnet wird das Ganze nur vom medial-propagandistischen Mainstream, den man an dieser Stelle nicht ernst nehmen kann.

Diese Ereigniskette begann damit, dass die US-Democrats um Barack Obama und Hillary Clinton nicht hinnehmen wollten, dass der Newcomer Donald Trump mit seinem Sieg über Clinton bei der US-Präsidentschaftswahl 2016 ihre Pläne von einem sich über insgesamt 16 Jahre (Obamas Amtszeit plus eine darauf folgende hypothetische Clinton-Präsidentschaft) erstreckenden tiefgreifenden Umbau der USA durchkreuzt hatte. Obama, Clinton und eine Vielzahl von Helfershelfern sabotierten die erste Trump-Präsidentschaft (2017-2021) mit völlig haltlosen Vorwürfen, deren zufolge sich Russland mit illegalen Mitteln zugunsten Trumps in den US-Wahlkampf eingemischt hätte. Als trotz dieser Kampagne Trumps Beliebtheit Anfang 2020 immer noch ungebrochen war, griffen die „Demokraten“ zu bis dahin völlig unvorstellbaren destruktiven Mitteln. Die Corona-Inszenierung diente zwar nicht ausschließlich, aber eben auch als Kampfinstrument gegen Trump. Als das nicht reichte, wurden im Frühsommer 2020 mit der völlig grundlosen Kampagne „Black Lives Matter“ quasi-revolutionäre Gewaltausbrüche mit dem Ziel des Sturzes der Trump-Administration angezettelt. Auch hier blieb Trump standfest und schwor den US-Amerikanern, ihr Land zu verteidigen und zu retten. Deshalb wurde er im November 2020 durch nahezu offensichtliche Wahlmanipulationen regelrecht aus dem Amt geputscht und sollte mit der Inszenierung des „Capitol-Sturms“ vom 6. Januar 2021 für alle Zeiten selbst als Putschist gebrandmarkt werden. Sein Nachfolger wurde der schwer demente Joe Biden, der in der Folgezeit jahrelang der Weltöffentlichkeit als „Präsident“ vorgeführt wurde, während im Hintergrund immer noch die Obama-Clinton-Mafia die Fäden zog.

Der linkswoke Staatsumbau in den USA als Ursprung auch unsere Misere

Diese Mafia steigerte ihren von Anfang an pathologischen Russland-Hass derartig, dass sie im Februar 2022 auf den russischen Angriff gegen die Ukraine mit einer westlichen Kriegführung reagierte, die nichts weniger als eine völlige Zerschlagung der Russischen Föderation und die Kontrolle über die russischen Bodenschätze zum Ziel hatte. Da der deutsche Import von russischem Erdgas diesen Zielsetzungen diametral widersprach, sprengten die USA im September 2022 sehr wahrscheinlich die Ostsee-Pipelines und übten so einen kriegerischen Akt gegenüber ihrem formalen Verbündeten Deutschland aus. Ich gehe hier deshalb derart ausführlich auf diese Geschichte ein, weil daraus ein entscheidend wichtiger Gedanke folgt: Große Teile der gesamten Misere, die wir deutschen Oppositionellen seit Jahren kritisieren, haben wahrscheinlich ihren Ursprung in den USA und können deshalb auch nur dort wirksam bekämpft werden. Corona, die deutsche Beteiligung am Ukraine-Krieg und die Nord-Stream-Pipeline-Sprengungen habe ich hier erwähnt, aber das gesamte Arsenal der Obama-Clinton-Biden-Connection umfasst sehr wahrscheinlich auch die Energiewende, die Massenmigration und den ganzen Komplex des „Wokeismus“. Es könnte sich deshalb auch für Deutschland als segensreich erwiesen, dass im vergangenen Jahr die Strategie der US-Democrats einen ähnlichen Einbruch erlebte wie 2016, als die „Demokraten“ zu spät begriffen, dass der Außenseiter Donald Trump tatsächlich Siegchancen besaß. Im Jahr 2024 platzten nicht nur reihenweise die gegen Trump inszenierten Gerichtsprozesse. Es erwies sich auch als unmöglich, die Illusion eines handlungsfähigen US-Präsidenten Joe Biden weiterhin erfolgreich in der Öffentlichkeit zu vermitteln. Eine neue Galionsfigur konnte in der Kürze der bis zur Wahl verbleibenden Zeit nicht aufgebaut werden, sodass die lächerliche Kandidatur von Vizepräsidentin Kamala Harris mit einem Debakel endete.

Ich habe Trump hier in der jüngeren Vergangenheit scharf kritisiert, und ich bin auch heute noch der Meinung, dass seine erratische Zollpolitik, der finanzielle Kahlschlag an den US-Universitäten und das öffentliche Sich-vorführen-lassen durch Wladimir Putin alles andere als Glanzleistungen des amtierenden US-Präsidenten sind. Trotzdem muss man wahrscheinlich zugestehen, dass zum jetzigen Zeitpunkt die Machtfrage in den USA wichtiger ist als alles andere. Die Stärke der finsteren „Hintergrundmächte“ um die Familien Clinton, Obama und Biden hat sich in der Vergangenheit wiederholt als ungeheuer groß entpuppt, und deshalb kann die „demokratische“ Mafia auch nach dem MAGA-Wahlsieg vom November 2024 nicht einfach schnell verschwinden. Dazu ist jener „Krieg im Inneren“ nötig, von dem Trump und sein Verteidigungsminister Peter Hegseth bei der jüngsten Zusammenkunft der US-Armeeführung offen sprachen. Trump scheint allerdings, und das ist der wesentliche Unterschied zu 2017, zu diesem „Krieg“ entschlossen und gut gerüstet. In seiner zweiten Amtszeit besitzt er, anders als vor acht Jahren, eine bedingungslos loyale Unterstützerbasis, eine gefestigte weltanschauliche Grundlage und – vielleicht sogar mehr denn je – Friedrich Nietzsches (1844-1900) „Willen zur Macht“. Wenn Trump den erwähnten Krieg, den man auch in einer Analogie zum altrömischen Bürgerkrieg des ersten vorchristlichen Jahrhunderts sehen könnte, zu seinen Gunsten entscheidet, werden vielleicht auch auf dem Feld der praktischen Politik, und dies auch in Deutschland, positive Entwicklungen möglich, die in unserer Gegenwart noch als unvorstellbar erscheinen. Auf einem entscheidend wichtigen Feld erfährt die deutsche Opposition schon jetzt aus den USA eine ungeahnte Unterstützung. Trumps Vizepräsident J.D. Vance und Außenminister Marco Rubio haben sich wiederholt öffentlich für Meinungsfreiheit und gegen staatliche Repression gegen Oppositionelle in Deutschland und ganz Europa ausgesprochen. Diese Themen werden sehr wahrscheinlich auch auf der nichtöffentlichen, diplomatischen Ebene eine gewichtige Rolle spielen. Es ist denkbar, dass diese US-Einflussnahme die entscheidende Rolle bei der Abwehr des vom polit-medialen Machtkomplex der Bundesrepublik angestrebten AfD-Verbotes spielen könnte.

Droht ein neuer “römischer Bürgerkrieg”?

Wenn die Trump-Administration den „Krieg im Inneren“ erfolgreich bestehen kann, dann könnte der schon erwähnte J.D. Vance nach dem Ende von Trumps regulärer Präsidentschaft 2029 die Führung der MAGA-Bewegung übernehmen und danach in einer langen Regierungszeit zu ihrem eigentlichen Vollender werden. Trump und Vance stünden dann in einer ähnlichen Beziehung zueinander wie einst Julius Caesar (100-44 v. Chr.) und sein Adoptivsohn Octavian (63 v. Chr – 14 n. Chr.), der als Kaiser Augustus geradezu zur Symbolfigur eines erneuerten „Goldenen Zeitalters“ wurde. An dieser Stelle bleibt allerdings ein großes Fragzeichen: Wenn man die gegenwärtigen Entwicklungen in den USA als „römischen Bürgerkrieg“ mit einer daran anschließenden Cäsarenherrschaft beschreibt, dann gibt man notwendigerweise die Demokratie mitsamt ihren Institutionen auf. Ich bin alles andere als ein Antidemokrat und würde das Ende der Demokratie und der mit ihr untrennbar verbundenen offenen Gesellschaft als schwerwiegenden Verlust ansehen. Vielleicht handelt es sich hierbei aber um eine historische Notwendigkeit im Sinne von Oswald Spengler (1880-1936), die man – egal ob wohlwollend oder ablehnend – letztlich akzeptieren muss. Es verhält sich dabei übrigens in Deutschland ganz ähnlich wie in den USA. Auch bei uns war es der linksliberale Mainstream, der sich mit dem willkürlichen Anschlag auf Grundgesetz und bürgerliche Freiheitsrechte im Frühjahr 2020 zuerst von der Demokratie verabschiedete und damit den „römischen Bürgerkrieg“ vom Zaune brach. Dass sich in der Folgezeit die politische Stimmung in unserem Land immer stärker in Richtung eines gleichfalls undemokratischen Rechtsextremismus verschob, ist eine praktisch unvermeidliche Konsequenz des Corona-“Putsches” von 2020. In einer solchen Situation haben die letzten Befürworter wirklicher Demokratie nur noch die Wahl, sich entweder dem Unvermeidlichen zu fügen, oder wie einst Marcus Tullius Cicero (106-43 v. Chr.) zwischen die Fronten des römischen Bürgerkriegs zu geraten und dabei ein gewaltsames Ende zu finden.

Jenseits solcher geschichtsphilosophischer Erwägungen bleibt zum Schluss noch die Frage, ob der Transatlantizismus – sowohl in seiner rechtsnationalen als auch in seiner klassisch konservativen Variante – überhaupt als für Deutschland segensreich angesehen werden kann. Hier kann man natürlich sehr unterschiedlicher Meinung sein. Ich denke jedenfalls, dass die US-Amerikaner uns Deutschen nach 1945 nichts Schlechtes gebracht und gelehrt haben. Ohne den American way of life mit Massenkonsum und Popkultur wäre unser Leben – nicht nur im rein materiellen Sinne – ärmer. Selbst die erwähnte „Schnellroda-Fraktion“ würde sehr wahrscheinlich nicht wirklich gern im Hohenzollernreich leben wollen, als es trotz unbestreitbarer Fortschritte und vor allem eines großen, allgemeinen Optimismus eben auch viele Schattenseiten in Gestalt von Armut und Unfreiheit gab. Aus ähnlichen Erwägungen heraus kann ich auch eine enge Partnerschaft Deutschlands mit dem heutigen Russland nicht als eine akzeptable Alternative zum Transatlantizismus sehen. Im Gegenteil werden wir sehr wahrscheinlich die USA auch deshalb weiterhin brauchen, um unsere Freiheit und Selbstbestimmung vor russischem Neoimperialismus zu schützen. Dass dieses Schutzverhältnis nicht zu hündischem Vasallentum führt, ist zu allererst eine Forderung an unser eigenes nationales Selbstbewusstsein. Dieses könnte aber auf ungeahnte Weise wieder zunehmen, wenn sich der gesamte Westen vom destruktiven Handeln der durch die US-„Demokraten“ repräsentierten, finsteren Hintergrundmächte befreit. In diesem Sinne könnte Donald Trump als Anführer dieser Befreiung tatsächlich zum großen Hoffnungsträger nicht nur der deutschen Rechten, sondern sogar der Völker Europas werden.