Donald Trump als Kreuzritter wider Willen zwischen allen Fronten

Die Floskel „Das Schwert des Islam“ ist Buchtitel, Programm und zugleich – angesichts täglicher Messerstechereien und zahlreicher Macheten-Angriffe auf die „ungläubigen Hunde“ hierzulande – die nur allzu treffende Zustandsbeschreibung eines anhaltenden Islamisten-Imports, der den mohammedanischen Blankwaffen-Fetisch mit sich brachte und gleichzeitig klares, eindeutig kriegerisches Symbol für den größten politisch-religiösen Unruhestifters der Welt darstellt. In alter, ebenso metaphorischer Philosophensprache gilt “oben ist wie unten“ und “alles hängt mit allem zusammen”. Und in diese Welt akuter Wirrnisse krachte seinerzeit der eigennützige Troublemaker Donald Trump unverhofft hinein – und macht nun vor allem in in seiner bisherigen zweiten Amtszeit fast jeden etwas rat- und atemlos und. Die Frage wird von allen Beobachtern, ob Freund oder Feind, wiederholt gestellt: Was hat er wohl als nächstes vor? Oft gefolgt von dem Nachsatz: Was soll denn das jetzt wieder werden? Fakt ist: Der 80-jährige Präsident, der nicht mehr wiedergewählt werden kann, weiß, dass er in seiner letzten großen Lebensaufgabe steckt und auf niemanden mehr Rücksicht zu nehmen braucht; dies mag seine zuweilen erratisch anmutenden Handlungen zumindest teilweise erklären.

Was hat nun Trump mit dem Schwert des Islam zu tun? Nun, der Kontext ist alles andere als zufällig gewählt – denn das Messer im Nacken, welches hierzulande auch mal ein in eine Menschenmenge rasendes Mietfahrzeug sein kann, blitzt eben nicht nur hier bei uns auf, sondern zunehmend auch in anderen, bislang von mohammedanischer Landnahme und Expansion verschonten anderen Ländern, Völkern und Ethnien – und eben auch in den USA des Donald Trump. Der mächtigste Mann der westlichen Welt, Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, der eigentlich nie ein Kriegspräsident sein wollte, ist zur Zeit verstrickt in einen Mehrfrontenkrieg, der sich im Kern auf einen uralten “Clash of Cultures” reduzieren lässt: Orient versus Okzident, Aufklärung gegen Mittelalter, Christentum versus Islam – allerdings heute eben mit der bangen Zusatzfrage: War Trump und seinem Umfeld eigentlich klar, dass er in zwingender Folge des US-unterstützten Kriegs der Israelis gegen die Hamas-Islamisten in Gaza zwangsläufig auf finalen Konfrontationskurs mit der Islamischen Republik Iran zusteuern würde? Und ist ihm mittlerweile klar, dass er mit seinem Angriff Ende Februar auf ein fanatisch-satanisches Islamo-Regime das Tor zur Hölle für einen weltweiten islamischen Dschihad geöffnet haben dürfte?

Wer berät eigentlich Donald Trump?

An dieser Stelle sei dies nochmals zur Vergegenwärtigung der (Vor-)Geschichte in Erinnerung gerufen: Im Islam symbolisiert das Schwert Stärke, Verteidigung und Gerechtigkeit. So steht es überliefert als mythologische Phrase einer archaischen, von einem mutmaßlich pädophilen Beduinen-Wüstenkrieger gegründeten totalitären Glaubenslehre, welche (so auch die wörtliche Bedeutung des Wortes „Islam“) die bedingungslose Selbstunterwerfung aller Gläubigen und Ungläubigen verlangt und seit etwa 1400 Jahren blutig und tyrannisch die bevorzugt gewaltsame Unterwerfung “Ungläubiger” – oder alternativ deren Vernichtung – einfordert; mithin also nichts geringeres als eine Weltherrschaft barbarischer Theokraten einer Blutgott-Religion. Vor diesem Hintergrund muss die Frage erlaubt sein: Wer berät eigentlich Donald Trump – und warum fehlt offenbar ihm und seinem Umfeld jene unverzichtbare Behutsamkeit und differenzierte Folgenabschätzung der eigenen Handlung? Mangelt es an markanter Intellektualität oder geschichtlich-kultureller Analyse und Einordnung? Wo sind die großen theoretischen Markierungen und herausragenden Strategien für (s)eine Welt von morgen, während die alte Weltordnung zunehmend in eine chaotische Unordnung abgleitet und die Welt taumelt und trudelt?!? Nach Trumps markigem „MAGA“ (”Make America Great Again”) ist es inhaltlich seltsam still geworden, was politische Visionen dieser Regierung anbelangt. Stattdessen muten die Verlautbarungen aus Washington sonderbar unüberlegt und peinlich an, etwa, als Trump plötzlich plump-polternd die imperialistische Usurpierung Grönlands samt der dortigen Eisbären forderte und für wenig sinnstiftenden “Rumble” in der westlichen Chaoswelt sorgte, als er Kanada als künftigen Teil der USA betrachtet oder als er mit seiner Zollpolitik ein wildes Hü und Hott veranstaltete, letzteres übrigens in ganz ähnlicher Form, wie er es seit Monaten im Iran-Krieg mit bombastischen Vernichtungsankündigungen und deren jeweils wenig später nachgeschobener Rücknahme praktiziert.

Und nun pendelt er, wiederum wenig glaubwürdig, zwischen Friedensverhandlungen mit den Schwert-Mullahs und supertollen „Einigungen“ (die es wahlweise mal mit den abgebrühten Hamas-Verbrechern oder den noch verschlageneren, verlogeneren und selbst vor Massenmord an der eigenen Bevölkerung nicht zurückschreckenden Wächtern der iranischen Revolution geben solle) und dem Wiederaufflammen des totalen Luftkriegs hin und her – wobei sich seine Drohkulissen so abgenutzt haben, dass die Verhandlungspartner von in der Regel dann gar nichts mehr wissen wollen – oder das krasse Gegenteil einfordern. Hätt Trump das durch sein plumpes Gebombe ausgelöste Drama um Hormus denn nicht erahnen können? Warum verweisen die führenden US-Strategen nicht wirkungsvoll vor aller Welt, dass der gesamte freie Westen sich seit 1400 Jahren mit der von einem beduinischen “Wegelagerer” (ein Zitat Mustafa Atatürk) erfundenen Politikreligion im fortwährenden Krieg befindet, welche einem spirituellen Faschismus allerschlimmster Sorte huldigt? Wieso ordnet Trump sein Handeln nicht in diesen größeren Zusammenhang ein und verweist darauf, dass all die kriminellen Handlungen heutiger islamischer Regimes – ob Massenmord und Geiselnahmen der Hamas vom 7. Oktober 2023, die räuberische Sperrung freier Schifffahrtswege (am Horn von Afrika oder aktuell in der Straße von Hormus) zwecks Schutzgelderpressung sowie der Aufbau von Terrorbanden und -proxys (Hamas, Huthis, Hisbollah u.e.m. ) lediglich state oft the art des immer dagewesen Blutrauschs dieser Unterwerfungsideologie sind? Dass also diese Form organisierter (politischer, nicht religiöser!) Kriminalität eine Geißel der Menschheit ist, die unter Berufung auf “Religionsfreiheit“ den Westen und darüberhinaus die gesamte Welt, alle Völker, alle anderen Regionen tödlich bedroht? Dass sich nicht nur die USA im Nahen Osten, sondern letztlich die ganze freie Welt im permanenten Kampf mit der Hydra Islam befinden?

Appeasementgetränkte Feigheit der Islam-Gegner

Wo bleibt also Trumps lautes und deutliches „Make the Western Civilization Great Again“, auch um die linksversiffte classe politique rund um EU samt dem abtrünnigen Spanien oder auch Mexiko und Kanada (und auch das von allen guten Geistern verlassene Großbritannien) wenigstens perspektivisch klar auf Linie zu bringen und zu verdeutlichen, dass sein Kampf nicht nur US-Interessen, sondern durchaus auf einer höheren Ebene auch dem Selbsterhalt der westlichen Freiheit und Rechtsordnung dient? Dies zu vermitteln ist auch von strategischer Relevanz – denn Donald Trump wird den Krieg gegen die Hamas und gegen die iranischen Mullahs niemals allein gewinnen. Und eben das ist der islamistischen Internationale auch bewusst und sonnenklar, die darauf mit asymmetrischen und vielschichtigen Formen der Aggression reagieren: Hier mal einen Migrantenangriff auf „El Andalus“, dort mal wieder eine afrikanische Mädchenklasse entführt und unters Kopftuch gezwungen, dann wieder ein komplettes Bildungs- und Ausbildungsverbot für sämtliche Mädchen und Frauen in Afghanistan, dann mal wieder ein Kleinbus- oder LKW-Anschlag, dann wieder der weitere Ausbau der Moscheen-Infrastruktur im wehrlos-toleranzbesoffenen Westen (mit getrennten Gebeträumen für Männer und Frauen, versteht sich).

Der Islam hat grade einen Lauf, vor allem dank der appeasementgetränkten Feigheit seiner Gegner – und freut sich diebisch, Trump vorzuführen oder zu verarschen: „Während die Welt über Israels Blockade der Gaza-Flottille debattiert, macht die Hamas unmissverständlich klar, dass sie keinen Frieden will. Ihr neuer Militärchef lehnt Donald Trumps Plan zur Feuerpause und Freilassung aller Geiseln ab – ein Schlag ins Gesicht aller, die an eine Lösung glauben“, schreibt “haolam”, und fährt fort: “Die Welt wartet, die Vermittler drängen, und selbst in Katar und Kairo wird gehofft, dass der Krieg in Gaza ein Ende finden könnte. Doch die Hamas zeigt, wie sie wirklich denkt. Nach Informationen des britischen Senders BBC hat Ez al-Din al-Haddad, der neue militärische Führer der Terrororganisation in Gaza, durchblicken lassen: Er lehnt den von US-Präsident Donald Trump präsentierten Friedensplan kategorisch ab.”Trumps stets optimistisch verklärte und selbstdarstellerische, ander Peinlichkeitsgrenze kratzenden Verlautbarungen zum Verhandlungsstand mit dem Iran und zum Krieg der Hamas gegen Israel machten ihn leider längst zum Zwei-Fronten-Gespött der radikalen Islamisten. Diese wissen genau, wo die Limits der US-Handlungsfähigkeit liegen – denn es wird keine Invasion zu Land gegen die Mullahs geben. Allerdings war von Beginn an klar, dass ein Angriff auf den Iran ohne die Bereitschaft zum Einsatz von Bodentruppen und dem klarem Kampfziel eines echten Regime-Changes (und nicht bloß eines kosmetischen luftgestützten Enthauptungsschlags gegen Chamenei) von Anfang an keinen Sinn machte. Dasselbe gilt auch für den Nahen Osten: Nur ein vollständiger Sieg über die Hamas und die Hisbollah, deren völlige Vernichtung oder zumindest konsequente Entwaffnung und Zerschlagung wird einen tragfähigen Frieden in Gaza begründen, ansonsten gehen der Terror gegen Israel und dessen Reaktionen immer weiter.

Uralte Frontlinie

Stattdessen Notizen aus der Sackgasse: “Iran pocht auf Recht zur Blockade der Straße von Hormus: Der Iran bezeichnet es als sein legitimes Recht, Schiffe des „Feindes und ⁠seiner Verbündeten“ an der Durchfahrt durch die Straße von Hormus zu hindern. Dies erklärt der iranische Außenminister in einem Telefonat mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres, wie der iranische Sender Press TV berichtet.“ Und da Trump einer Lösung im Zwei-Fronten-Krieg mit dem zu allem entschlossenen kriegerischen Islam kein bisschen nahegekommen ist – und zwar weder diplomatisch noch militärisch –, weitet sich sein K(r)ampf nun noch mehr aus. Der Dritte Weltkrieg könnte noch der Ukraine zuerst an genau dieser uralten Frontlinie entstehen, dann als Endstufe eines Quasi-Religionskriegs: “Der Anführer der jemenitischen Huthi-Miliz macht eine Kampfansage gegen Israel und die USA: ‚Wir werden nicht tatenlos zusehen, wie der Feind seine Ziele erreicht, und wir werden auch nicht die ganze Last anderen überlassen, als ob es uns nicht betreffe‘, sagte Abdul Malik al-Huthi in einer Rede, die am Donnerstag im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Für Freitag forderte er zu Solidaritätskundgebungen mit dem Iran in der Hauptstadt Sanaa auf.”

Und da im tief schlafenden Westen keine machtvoll angeschobene politisch-argumentatorische Auseinandersetzung um all diese Fragen gibt, tauchen die NATO-Verbündeten und zivilisationsmüden dekadenten EU-Moralweltmeister einfach ab. Trump hat diese Passivität und Trägheit zwar anfangs noch beklagt, doch inzwischen ist die Debatte abgeebbt; man darf allerdings getrost vermuten, dass sich Trump jede einzelne Demütigung und Zurückweisung merken wird, zum Beispiel den Affront des spanischen Premiers Pedro Sanchez, der den USA die Nutzung von Militärflughäfen als Zwischenstopp für Einsätze am Persischen Golf untersagte, oder wie ganz aktuell diese Provokation: “Österreich verbietet USA militärische Überflüge für Iran-Krieg: Österreich hat den USA alle militärischen Überflüge über sein Gebiet seit Beginn des Iran-Kriegs unter Verweis auf seine Neutralität untersagt. ‚Es hat Anträge gegeben und diese wurden von Anfang an abgelehnt‘, erklärt ein Sprecher des österreichischen Verteidigungsministeriums am Donnerstag.“ Und so rutschen und gleiten wir immer näher an den ganz großen Krieg heran: “Putin stellt sich demonstrativ hinter Iran – Schulterschluss in St. Petersburg: Bei einem Treffen mit dem iranischen Außenminister Araghtschi hat der russische Präsident Putin die Beziehungen der beiden Länder gelobt. Das iranische Volk (!) kämpfe tapfer für Unabhängigkeit. Der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge sagte Putin, er habe vorige Woche eine Botschaft des obersten Führers Modschtaba Chamenei erhalten und könne bestätigen, dass Russland und der Iran ihre strategische Partnerschaft fortsetzten.” Bevor sich die Fronten des Ukraine- und Irankriegs vereinen, sollten die Europäer vielleicht dringend noch einmal in sich gehen. Denn Trump tut auf einer größeren Skala letztlich das, was einst Peter Struck über den deutschen Afghanistan-Einsatz behauptete: Die Freiheit des Westens gegen dessen geschworenen Todfeind in der Ferne verteidigen. Und dieser Feind ist, wie zu Zeiten der Kreuzzüge, tatsächlich immer noch und fraglos der Islam.