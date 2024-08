Donald Trump, der böse Rassist?

Wieder einmal wirft der “Spiegel” Donald Trump Rassismus vor. Das ist nicht neu, sondern seit acht Jahren ein fest einstudiertes Schauspiel. Je nach aktueller politischer Wetterlage fallen die vorgebrachten Argumente aber immer ein wenig anders aus. Zu den angeblichen Opfern Trumps zählen in diesem Fall Juden und Schwarze. Zum einen entzündete sich eine Kontroverse um den demokratischen Gouverneur von Pennsylvania, Josh Shapiro. Trump bezeichnete ihn als „hochgradig überschätzten jüdischen Gouverneur“, der „nichts für Israel getan hat und es auch nie tun wird.“ Außerdem hatte Trump schon vor einigen Monaten gesagt: „Jeder Jude, der einen Demokraten oder Biden wählt, sollte seinen Kopf untersuchen lassen.“ Trump, der sich laut “Spiegel” für einen Freund Israels „halte“, betreibe mit diesen Aussagen „Hetze“.

Allein die Verwendung dieser beiden Begriffe beweist wieder einmal das allgegenwärtige Framing des “Spiegel”. Wer sich für etwas Besseres hält, der ist es nicht, wie wir alle wissen. Sprich: Wenn Trump sich für einen Freund Israels „hält“, dann ist er keiner. Aber diese Aussage lässt sich nun einmal objektiv überprüfen – mit klarem Ergebnis: Trump ist ein Freund Israels. Punkt! Umgekehrt wäre es eine neutrale Wortwahl gewesen, Trumps Äußerungen als „Kritik“ statt als „Hetze“ einzustufen. Da eine journalistische Meldung eigentlich keine Bewertung enthalten darf, umgeht man diese Einschränkung durch Begriffe mit einseitiger Schlagseite.

Auch die Antisemitismus-Keule darf nicht fehlen

Aber von diesen Feinheiten einmal abgesehen: Wie antisemitisch sind Aussagen, die klar zugunsten Israels positioniert sind? Würden die Antisemiten von der Hamas etwa Trump zustimmen? Wie ein jeder Kenner der USA weiß, sind derartige Wortmeldungen „business as usual“ und schon seit Jahrzehnten zu finden. Hintergrund ist, dass die amerikanischen Juden eher linksliberal eingestellt sind. Klar, dass die Republikaner mit ihren wertkonservativen Vorstellung bei ihnen kaum punkten können. Trump erhielt bei seinen bisherigen Präsidentschaftswahlen auch nur 24 Prozent beziehungsweise 30 Prozent der jüdischen Stimmen. Um dennoch Juden auf ihre Seite zu ziehen, betonen Republikaner stets ihre unverbrüchliche Treue zu Israel.

Neben dieser kurzen Meldung erschien auch ein längeres Interview mit dem afroamerikanischen Politologen Charles Henry, der konstatierte: „Trump gibt sich keine Mühe, seinen Rassismus zu verbergen.“ Laut ihm habe die amerikanische Gesellschaft sich in der Rassenfrage nach der Präsidentschaft Barack Obamas zurückentwickelt. Henry zählt zu denjenigen Afroamerikanern, die Reparationen für das Unrecht der Sklaverei einfordern. Allerdings wurde die Sklaverei in den USA bereits 1865 abgeschafft. Mittlerweile leben also kein einziger Sklave oder Sklavenhalter mehr. Zudem gab es bereits (indirekte) Reparationen: So werden Schwarze bei der Zulassung zum Studium bevorzugt (und Asiaten benachteiligt, um Studienplätze freizuhalten), und zum anderen gibt es die sogenannten “minority businesses”: Ein Unternehmen, das von einem Nicht-Weißen geführt wird, erhält steuerliche Vorteile oder wird bei der Vergabe von staatlichen Aufträgen begünstigt. Und zu guter Letzt ist es Reparation genug, in den USA zu leben: Die meisten Sklaven waren nigerianischer Abstammung. Nigerianer haben eine Lebenserwartung von 53 Jahren, Afroamerikaner hingegen eine von 71 Jahren.

Vorwürfe lösen sich in Luft auf

Eingangs verweist Henry auf Trumps jüngste Äußerungen zur Identität von Kamala Harris. Und kann damit auch durchaus punkten: Wenn Trump behauptet, Harris rücke nun, wo es politische opportun erscheint, ihre schwarze Abstammung in den Vordergrund, während sie früher stets als Inderin und nie als Schwarze aufgetreten sei, stimmt dies schlicht nicht (ihre Mutter ist indisch, ihr Vater jamaikanisch) Harris hatte unter anderem eine Universität für schwarze Studenten besucht und war – zumindest gelegentlich – vor schwarzem Publikum aufgetreten. Dass sie ihre indische Abstammung explizit in den Vordergrund gerückt habe, lässt sich nicht belegen. Nun ist allerdings bekannt, dass Trump zu Übertreibungen neigt, und tatsächlich haben seine Äußerungen einen wahren Kern: Noch 2019 sagte Harris gegenüber der “Washington Post”: „Ich bin, wer ich bin“. Sie wollte sich auf keine ihrer beiden Identitäten festlegen und bezeichnete sich schlicht als „Amerikanerin“. 2023 jedoch stellte sie klar, eine „woman of color“, also eine „nicht-weiße Frau“, zu sein.

Auch sei rassistisch, dass Trump Harris einen niedrigen IQ vorgeworfen habe und Obama zum Offenlegen seines Universitätsabschlusses aufforderte. Das sind zwar Attacken unter der Gürtellinie – doch die fährt Trump auch gegen Weiße, die ihm nicht genehm sind. So äffte er beispielsweise die Zuckungen eines körperbehinderten Journalisten nach. Ganz ähnlich löst sich dann auch der nächste Vorwurf in Luft auf: Henry erwähnt, dass die konservativen Medien sich 2008 auf den Pastor von Barack Obamas schwarzer Kirchengemeinde eingeschossen hatten. Dieser sorgte für Kritik, weil er andeutete, die USA hätten die Terroranschläge vom 11. September 2001 mit ihrer Außenpolitik provoziert.

Skandale zu thematisieren gehört zu jedem Wahlkampf

Nun würde ein ähnlicher Vorfall auch gegen die Gemeinde von Harris instrumentalisiert. Solche Äußerungen aufzugreifen ist allerdings nicht rassistisch, sondern schlicht der eigentliche Daseinszweck von Medien. Und dieser Vorfall ist keine Einbahnstraße. So wurde 2008 gleichermaßen thematisiert, dass Pastor John Hagee, der zum Unterstützerkreis John McCains zählte, den Holocaust als göttlichen Willen interpretierte, da er notwendig für die Gründung des Staates Israel gewesen sei.

Selbst die Beziehung zu einer gemischtrassigen Frau wird Trump als Rassismus ausgelegt. Schließlich hatte er gescherzt, diese habe ihre Intelligenz von ihrem weißen Vater geerbt. Laut Henry haben sich die Republikaner von der „Hundepfeife“ verabschiedet. Damit ist gemeint, dass eine bestimmte Aussage nur von einem spezifischen Publikum verstanden wird, für den Rest der Bevölkerung aber unverständlich bleibt – eben wie ein Ultraschallgeräusch, das von Hunden, aber nicht von Menschen gehört wird. Schon in den 1980er Jahren hatte George Bush im Wahlkampf auf den Kriminalfall William Horton verwiesen, einen Mörder und Vergewaltiger, der Freigang bekam und weitere Straftaten beging. Auf solche Skandale hinzuweisen, ist allerdings die Aufgabe der Politik, schließlich werden Schwarze in den USA deutlich häufiger gewalttätig als Weiße. (Erst vor wenigen Wochen konnte ein Somalier, der in Bayern einen Obdachlosen geköpft hatte, fliehen. Er hatte sich während eines Kinobesuchs aus dem Staub gemacht.) Bushs Wahlkampfkampagne habe rassistische Untertöne transportiert, weil sie Horton den typisch schwarzen Vornamen „Willie“ verpasst hatte. Gemäß einer Google-Bildersuche ist der bekannteste Namensträger allerdings der weiße Country-Sänger Willie Nelson.

Konstruierte Vorwürfe

Ebenso glaubt Henry, dass schon im Wahlkampf 2008 etwa 5 bis 15 Prozent aller republikanischen Wählerstimmen auf Rassismus gegen Obama zurückzuführen seien. In den Jahren nach Trumps Wahlsieg 2016 sei dieser Anteil eher noch gestiegen. Wohlgemerkt schätzt Henry diesen Anteil einfach nur; stichfest begründen kann er ihn nicht. Der ”Spiegel” schiebt zur Erläuterung noch eine Infografik hinterher, die diesen Punkt verdeutlichen soll. Und tatsächlich: Seit dem Wahlsieg George W. Bushs haben Schwarze in überwältigender Mehrheit für den Kandidaten der Demokraten gestimmt. Besonders glücklich gewählt ist dieses Beispiel allerdings nicht, denn aus der Grafik geht hervor, dass der Anteil der Schwarzen, die republikanisch wählen, in den vergangene Jahren stetig ansteigt. Das lässt sich auch aus der Statistik der registrierten Parteimitglieder ableiten; zwar sind die Republikaner weißer als die Demokraten, es besteht allerdings eindeutige Tendenz: 1996 waren die Republikaner zu 93 Prozent weiß, 2023 nur noch zu 79 Prozent.

Dass weiße Republikaner keinen schwarzen Demokraten wählen, ist im Übrigen nur folgerichtig und nicht rassistisch. Denn schwarze Republikaner wählen sie durchaus. Tim Scott sitzt seit 2013 im US-Senat und wurde stets mit besseren Ergebnissen von den Bewohnern South Carolinas gewählt als sein weißer Parteifreund Lindsey Graham. Ebenso wurden alle vier schwarzen Republikaner aus dem Abgeordnetenhaus in mehrheitlich weißen Wahlkreisen gewählt. Wie so oft also brechen die konstruierten Rassismusvorwürfe bei genauerer Betrachtung in sich zusammen. Dies wird die Medien aber wohl kaum davon abhalten, die Taktzahl bis zum Wahltermin der US-Präsidentschaftswahl im November eher noch hochzudrehen.