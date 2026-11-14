Donald Trump galoppiert durchs „Death Valley“ – aber wohin?

Im angloamerikanischen Sprachraum gibt es eine weit verbreitete Floskel, die ihren historischen Ursprung auf dem US-Festland hat und inzwischen auch in Europa Eingang in den Sprachgebrauch gefunden hat: Die Rede ist vom zumeist waghalsigen “Ritt durchs Death Valley”, wobei hier natürlich jeder auch ohne größere Englischkenntnisse die eine Metapher des „Todesritts“ durch ein „Tal des Todes“ assoziiert. Als unlängst ein Freund, der gerade als Selbständiger in die Insolvenz geschlittert war, nachdem er schon länger eine berufliche und wirtschaftliche Talfahrt hinter sich hatte, in einem Gespräch unter Kollegen sein Leid klagte, da sagte einer aus der Runde zu ihm: “Du reitest jetzt durchs Death Valley, da musst du jetzt durch, solange bis Du den Horizont und die Sonne wieder siehst.“ Dieses Bild drängt sich auch in einem anderen Zusammenhang auf – nämlich mit den US-Republikanern und ihrem Selfmademan und Dicke-Hose-Macho Donald Trump nach der krachenden Midterm-Niederlage. Wobei ihm der Vergleich überhaupt nicht gefallen dürfte, doch er drängt sich angesichts der reißenden Woge schlechter Nachrichten und eklatanter Misserfolge förmlich auf.

Die bislang sinnstiftende MAGA-Idee als zukunftsweisende gesellschaftliche Vision, als bislang klar dominanter Trend für die Massen – sie scheint nach dem massiven Sitzverlust in beiden Häusern des Kongresses wie vom Winde verweht. Der offenbar zu allzu kurz gedachte militärische Angriff auf das gefährliche und absolut skrupellose Ayatollah-Regime im Iran geriet vom grundsätzlich anerkennenswerten, historisch überfälligen und mutigen Schritt zum fatalen außenpolitischen Eigentor, gescheitert an mangelnder Konsequenz, Verzagtheit und fehlender Bereitschaft, die Herkulesarbeit zu Ende zu bringen. Nun fliegen Trump die Folgen um die Ohren: Die Mullahs weiter fest im Sattel, nun neben Terrorunterstützung auch noch als Energie-Erpresser und Zuhälter im Öl-Bordell Hormus, mit gravierenden Folgen für die Spritpreise und Grundversorgung in den USA. Weitsicht war da anscheinend keine. Eine konservative Politik als Neuauflage der Manifest Destiny, mit dem Cowboyhut auf und somit als Re-Romantisierung des Mythos vom „Wild Wild West“ samt dem darauf erbautem American Dream? Kaum noch ein Thema, selbst in den einstigen treuen Trump-Hochburgen. Vor allem eben wegen der Energie- und Inflationskrise – denn anhaltend hohe Benzinpreise (und damit steigende Lebenshaltungskosten) im riesengroßen Flächenland Nordamerikas bedeuten Spaß- und Mobilitätsbremse zugleich.

Kein Altersbonus zu erwarten

Die anhaltende Blockade durch die islamischen „Revolutionsgarden“ der iranischen Islamo-Theokratie und ihres fundamental militanten Diktatur-Regimes, dazu noch der reihenweise Einzug muslimischer Politiker ins politische Geschehen auf dem Ticket der US-Demokraten dank deren deutlicher Wahlerfolge von New York bis weit in die Prärie – sie haben das Image des Rumble-Cowboys und zupackenden Machers Trump inklusive seiner wie eingemeißelten „Winner“-Pose erheblich beschädigt. Wundern muss ihn das nicht – denn wer sich als Großmeister des politischen Manspreadings derart breitbeinig vor der Welt postiert, nebst pausenloser Fishing-for-Compliments-Attitüde, der wird für jeglichem Misserfolg besonders hart abgestraft. Ein Altersbonus kann der 80-Jährige dabei auch nicht erwarten, dazu ist er auch noch zu fit und vital. Zurück zum Vergleich: Da die Death-Valley-Anspielung ihren Ursprung im eigenen Land hat, kann man sich leicht ausmalen, dass vielen Amerikanern und Kommentatoren dieser Spruch derzeit besonders oft in den Sinn kommt. Ja, es ist ein Höllen- oder vielleicht auch Todesritt; andererseits ist der Verlust der Zwischenwahlen (die vor allem hier im Anti-Trump-Gemeinschaftscamp Deutschland umgedichtet wird zur beispiellosen persönlichen Abrechnung mit Trump) eigentlich der Normalfall in der US-Geschichte der letzten 120 Jahre. Und ebenso traditionell werden US-Präsidenten, welche bei den Midterms ihrer politischen Basis in den Parlamentskammern verlustig gehen, als „lame duck“, “lahme Ente“ bezeichnet, weil ihre legislative Basis dahin ist. Trump als eher autokratischer Präsident jedoch, der biographisch und politisch am Ende seines Wirkens steht und sowieso nichts mehr zu verlieren hat, hat den Schwerpunkt des politischen Handelns ohnehin in die Exekutive gerückt; er regiert mit Präsidialdekreten, hat vorsorglich schon trotzig die Nutzung seines Vetorechts gegen Gesetze angekündigt und wird sich nun vermutlich mehr als zuvor bemühen, seine Agenda abzuarbeiten.

Dennoch wird ihm das ungleich schwerer fallen als bisher; leichter hat ihm das Zwischenwahlergebnis dieses Ziel nicht gemacht. Daher ist ein Ritt durch ein tiefes, unwegsames, dunkles Tal des Todes – schon angesichts der US-Verstrickungen in den nach wie vor ungelösten Nahost-Konflikt rund um Israel (samt Gaza und Libanon), das ungeklärte kriegerische Fernduell mit dem iranischen Mullah-Regime (samt Hormus-Frage und nicht gestopptem iranischen Terrorexport mit unter anderem den Huthis)sowie die diplomatisch-strategische Kriegskonfliktlage Russland-Ukraine – durchaus die passende Metapher. Übrigens erhielt besagtes real existierendes Tal seinen beziehungsreichen Namen, nachdem 1849 zwei Reisegruppen mit insgesamt etwa 100 Wagen nach einer Abkürzung zum „Old Spanish Trail“ gesucht und sich dabei in ebendiese lebensfeindliche und tagsüber brüllend heiße, nachts bitterkalte Wüste verirrt hatten. Nachdem sie wochenlang keinen Ausweg aus dem Tal fanden und bereits gezwungen waren, ihre Ochsen zu verspeisen (wobei sie dabei angeblich auch noch das Holz ihrer Wagen als Brennholz verwenden mussten), ließen sie schließlich die restlichen Wagen zurück und verließen das Tal über den „Wingate Pass“. In den amerikanischen Geschichtsbüchern steht die Legende, dabei habe sich eine der Frauen aus der Gruppe umgedreht und dem Tal ein „Goodbye, Death Valley“ nachgerufen.

Wo lebt Trump?

Behalten wir diese historische Anekdote im Hinterkopf – denn beim konkreten Vergleich können wir uns schon jetzt Blick auf Trumps letzten Ritt als US-Präsident so mache interessante, brisante Fragen stellen: Etwa die, was ein Großmaul tut, wenn es vor den Augen aller zum Verlierer schrumpft? Nun, es muss sich eben krampfhaft zum Sieger erklären und die bittere Realität umdeuten: „Trump erklärt den Iran-Krieg für gewonnen – Rubio sieht keine Fortschritte“, lautete eine Schlagzeile diese Woche. Der Iran-Krieg “beendet“? Was für ein hanebüchener Quatsch, möchte man laut über den Atlantik brüllen – eben diese Great-Deal-Rhetorik, die Donald uns da mal mit Grönland, Kuba, dann Nordkorea, dann mit der Hamas und jetzt auch mit Putin oder dann auch wieder mit dem Iran seit Monaten auftischt, nimmt doch keine Sau mehr ernst – und vor allem eben auch nicht mehr die US-amerikanischen Wähler! Big Trouble on the Road through Death Valley, so scheint es: „Gut acht Monate nach Beginn der Kampfhandlungen in Nahost hat US-Präsident Donald Trump den militärischen Konflikt mit dem Iran überraschend für ‚effektiv vorüber‘ erklärt. Nach einem Gespräch mit dem katarischen Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al Thani teilte Donald Trump (80) mit, dass keine weiteren Angriffe vorgesehen seien. ‚Wir halten den Status quo aufrecht, und das tun wir auf Drängen der Nachbarländer‘, so Trump und auf Truth Social schrieb Trump noch, dass Verbündete wie Katar, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und Kuwait die aktuelle Lage beibehalten wollten. Vor Journalisten im Weißen Haus bezeichnete er den Iran als ‚enthauptet‘ und militärisch ‚praktisch erledigt‘. Zudem äußerte Trump die Hoffnung, bald ein Friedensabkommen schließen zu können.”

Ein Friedensabkommen mit einem Regime, das es eigentlich als Mindestfolge des Krieges nicht mehr geben dürfte, das aber weiterhin trotz Schwächung im Sattel sitzt, dazu den USA täglich heilige Rache schwört und mehr Hass denn je schürt auf den “großen Satan“ samt Israel? Wo, fragt man sich, lebt Trump? Weltweit fragen sich politische Beobachter, ob die zähen und ewig andauernden diplomatischen Bemühungen denn tatsächlich irgendwann zu einem Durchbruch führen, was allerdings weiterhin offen ist – zumal selbst dann, wenn es dieses Abkommen gibt, letztlich der status quo ante weiterbesteht. Wozu dann dieser vorzeitig abgebrochene Angriff? Danke für nichts! Doch selbst dieser Vertrag ist in weiter Ferne – denn parallel gibt der Iran der Weltpresse zu Protokoll, dass der Wahlverlierer Trump lediglich laut schwätzt und seine neuesten Darstellungen generell und nur, gerade auch was einen angeblichen „Friedensvertrag“ betreffen würde, lediglich „Fake News“ seien! Ganz offensichtlich genießt das Regime in Teheran das hilflose rhetorische Gestrampel des angeschlagenen US-Präsidenten und verweist genüsslich über seine diplomatischen Kanäle auf seine fortbestehend gültige lange Liste iranischer Forderungen, welche eine friedliche Einigung – entgegen Trumps vorlauten Ankündigungen – weiterhin so gut wie unmöglich machen.

Erste Absetzbewegungen

So verlangt Teheran von Washington – unter anderem – weiterhin die Beendigung der Hafenblockade, ein vollständiges Ende aller Sanktionen sowie die Freigabe sämtlicher eingefrorener iranischer Vermögenswerte. Außerdem beschworen Regime-Sprecher nun erneut, dass die iranische Führung Entschädigungszahlungen (!) für die im Krieg entstandenen Schäden und ein Ende aller Kampfhandlungen in der gesamten Region verlange. Nun, so wird das nichts, Donald! Dieses nassforsche Auftrumpfen mit dieser prompten Replik aus Teheran zeigt erneut, dass es Trump im Rahmen seines Angriffs auf den Iran nicht einmal ansatzweise gelungen ist, das islamofaschistische Regime in Teheran politisch zu schwächen und dessen religionsbarbarische Politik breit öffentlich zu thematisieren, sodass das Regime gezwungen worden wäre, sich wenigstens für seine schlimmsten Verbrechen an der eigenen Bevölkerung zu rechtfertigen. Währenddessen scheint es im unmittelbaren Umfeld von Trump wegen dessen gescheiterten außenpolitischen Aktivitäten bzw. seinem mitunter planlosen Aktionismus, begleitet vom zunehmend peinlichen präsidialen “Hurra, ich bin- so toll!”-Geschrei, zu Absetzbewegungen zu kommen: J.D. Vance und Marco Rubio widersprechen Trump öffentlich nun immer öfter, Elon Musk ist schon länger auf taktischer Distanz zu ihm und die Umfragen zeigen einen bedenklichen Popularitätsabschwung. That’s how Death Valley feels.

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Dabei ist Trump ist für seinen gefährlichen Ritt durchs politische Tal des Todes inzwischen eigentlich auch schon viel zu alt. Shit happens: Ausgerechnet die erratischen, egomanischen Ausfälle, die seine Anhänger an ihm immer liebten, provozieren nun, nach dem Wahldebakel, immer mehr kritische Betrachtungen und Widerworte jener, die sich aus der Deckung wagen. Den Nobelpreisträger und früheren „New York Times“-Kolumnisten Paul Krugman etwa veranlasste ein leicht schräg wirkender Redeschwall Trumps vor der UN- Generalversammlung, in welcher er unter anderem eine wirre Umbenennung von Künstlicher Intelligenz in “Superintelligenz” forderte, zu einer besorgniserregenden Diagnose, die sich fast schon wie die einstige zögerliche Kritik an Bidens mentaler Fitness ausnahm: Der Präsident, so Krugman, habe akuten “intellektuellen Beratungsbedarf”, seine Prioritäten seien offenbar nicht mehr der Weltlage angepasst; seiner Auffassung nach befinde sich der Präsident bereits in einer Frühphase des “Sundowning” (ein Begriff aus der Neuromedizin, der einen fortschreitenden geistigen Verfallsprozess beschreibt). Auslöser für Krugmans scharfe Attacke war Donald Trumps Forderung vor der UN den Begriff „künstliche Intelligenz“ durch „Superintelligenz“ zu ersetzen. Auch wenn diese Unterstellungen mit Sicherheit zu weit gehen: Der Ritt durchs Death Valley scheint von Trump bereits erste geistige Tribute zu fordern.