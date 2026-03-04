Donald Trump in der Iran-Falle

Mit der ersten Aufregung über die Eröffnung eines Luftkrieges gegen den Iran durch die USA und Israel schwächt sich zusehends ein verfrühter Siegestaumel ab, der am vergangenen Wochenende auch die Alternativmedien dominierte. Stattdessen zeichnet sich immer deutlicher ab, dass die Islamische Republik Iran auch durch den gewaltsamen Tod ihres religiösen Führers Ayatollah Ali Chamenei keineswegs besiegt worden ist. US-Präsident Donald Trump ist meiner Meinung nach sehr leichtfertig in einen Krieg von riesigen Ausmaßen “hineingeschlafwandelt“, der sich nur äußerst schwer wieder wird beenden lassen. Damit sitzt Trump in der selbstgestellten Iran-Falle fest. Diese Thesen werde ich im Verlaufe meines Artikels näher erläutern und begründen.

Vorher möchte ich allerdings betonen, dass sich meine Kritik am Iran-Krieg nicht des altbekannten „putinistischen“ Musters bedient, dem zufolge jede westliche Intervention zugunsten von Freiheit und Demokratie in die Kategorien von „US-Imperialismus“ und „Farbrevolutionen“ fällt und deshalb zu verdammen ist.

Diese Denkweise verzerrt das völkerrechtliche Prinzip der staatlichen Souveränität zu einer Freiheit von Regierenden zu jedweder Schurkerei. Da aber nach dem Ende des Zeitalters absoluter Monarchen nach allgemeiner Auffassung die Träger staatlicher Souveränität nur die Staatsvölker selbst sein können, kann diese Souveränität nicht unabhängig vom gleichfalls im internationalen Recht verbrieften Selbstbestimmungsrecht der Völker gedacht werden. Daraus ergibt sich aber die Konsequenz, dass Regierungen ihr Recht auf staatliche Souveränität verwirken können, indem sie schwere Menschenrechtsverletzungen an ihrem eigenen Volk begehen oder im Extremfall sogar Teile desselben mit Krieg überziehen. In diesem Sinne hat die iranische Staatsmacht durch die brutale Niederschlagung der regierungskritischen Straßenproteste mit tausenden oder gar zehntausenden Toten im Januar eindeutig eine Grenze überschritten, die jetzt einen US-Militäreinsatz zum Zwecke der Befreiung des iranischen Volkes legitimiert.

Ein neuer iranischer Staat?

Man gewinnt aber leider auch im 21. Jahrhundert Kriege nicht – im Stile unserer früheren Bundesaußenministerin Annalena Baerbock – mit dem Völkergesetzbuch in der Hand, sondern nur durch eine Überlegenheit auf dem Schlachtfeld, die Kriegführung tatsächlich in einen nicht nur militärischen, sondern auch politischen Sieg übersetzen kann. Hier könnte man auch den preußischen Militärstrategen Carl von Clausewitz (1780-1831) zitieren. Dieser stellte an einen sinnvollen Krieg zwei Bedingungen: Er müsse erstens klar definierten politischen Zielen dienen, die zweitens mit den angewandten militärischen Mitteln auch tatsächlich erreichbar sind. An beidem scheint es mir beim jetzigen Iran-Krieg zu fehlen. Über die Kriegsziele gab es aus Washington bisher nur schwammige und teilweise widersprüchliche Verlautbarungen. Natürlich ist eine völlige Zerstörung des iranischen nuklear- und raketentechnischen Potentials eine Kernforderung, aber es ist höchst fraglich, ob dies allein durch Luftangriffe erreichbar ist. Ein Ende des iranischen Atomwaffenprogrammes verkündete Donald Trump vollmundig schon nach den kurzen US-Bombardements des vergangenen Sommers.

Offenbar war dies voreilig, und dies könnte auch für jetzige Behauptungen gelten, dass die US-israelische Koalition dieses Ziel bereits in den vergangenen Tagen erreicht hätte. Darüber hinaus muss man sagen, dass allein diese Zielsetzung nicht für einen politischen Sieg ausreicht. Gerade aus der Perspektive Israels kann es nur darum gehen, die Gefährdung der eigenen staatlichen Existenz durch den Iran vollständig und endgültig auszuschalten. Als Nebenprodukt wären dann auch die arabischen Golfstaaten endlich von der latenten Bedrohung aus Teheran befreit. Diese Zielsetzung kann aber nach menschlichem Ermessen nicht mit militärischen Mitteln allein erreicht werden, sondern nur durch eine neuen iranischen Staat, der anders als die islamische Republik Israel nicht mehr vernichten, sondern mit ihm und den arabischen Staaten des Mittleren Ostens in friedlicher Nachbarschaft leben will. Dazu müsste ein regime change in Teheran stattfinden, der aber nicht von außen herbeigebombt werden kann, sondern nur durch eine erfolgreiche Revolution der Iraner selbst erreichbar ist.

Chamenei ist leicht ersetzbar

Donald Trump hat zwar in seiner Rede zum Kriegsanfang behauptet, dass die US-Luftschläge genau dafür die Voraussetzung schaffen, und das iranische Volk zum Sturz seiner Führung aufgerufen, aber so einfach ist dies nicht. Die großen Massendemonstrationen sind nach dem Tod Ali Chameneis offenbar ausgeblieben. Selbst wenn sie noch stattfänden, würde dies allein nicht zu einem Umsturz der staatlichen Ordnung reichen. Erfolgreiche Revolutionen verlangen in aller Regel einen geordneten Übergang der staatlichen Sicherheitskräfte zur Loyalität mit den neuen Machthabern, und dies erscheint im gegenwärtigen Iran als unmöglich. Erstens besitzt die Opposition im Inneren überhaupt keine Organisationen, welche die Macht übernehmen könnten, und zweitens existieren in der islamischen Republik Polizei und Militär kaum als unabhängige Strukturen, sondern sind als Milizen in den religiösen Staatsaufbau verwoben wie etwa die Pasdaran („Revolutionswächter“), die unmittelbar dem religiösen Führer unterstehen. Dass dieser in Gestalt von Ali Chamenei nun tot ist, ändert an den Kräfteverhältnissen wenig, denn Chamenei herrschte – im Unterschied zu anderen Nahost-Tyrannen wie Saddam Hussein oder Baschar al-Assad – nicht als charismatische Persönlichkeit, sondern nur durch das Ausüben einer Rolle, die sehr leicht auch ein anderer spielen kann.

Weiterhin muss man sehr vorsichtig mit der Behauptung sein, dass die islamistische Führung des Iran und die Staatsordnung der islamischen Republik wirklich bei einer übergroßen Mehrheit der Bevölkerung verhasst sind. Es gehört zum Wesen einer totalitären Diktatur, dass sich von außen her kein klares Bild der im Land vorherrschenden Stimmung ermitteln lässt. Man kann allenfalls von der Vergangenheit auf die Gegenwart schließen und zu dieser Vergangenheit gehört, dass das iranische Volk die Revolution von 1979 gegen den Schah von Persien und den darauf folgenden Ersten Golfkrieg gegen den Irak (1980-1988) mit einer fast schon übermenschlichen Opferbereitschaft bis zum Ende durchhielt. Im Krieg gegen den Irak Saddam Husseins hatte man praktisch die gesamte Welt gegen sich. Sowohl der Westen als auch die Sowjetunion lieferten dem Gegner Waffen. Dennoch erkämpften sich die Iraner ein gerechtes Unentschieden und standen 1983 sogar kurz vor einem entscheidenden Frontdurchbruch in Richtung Bagdad, der im Erfolgsfalle übrigens die gesamte Geschichte des Mittleren Ostens bis heute dramatisch verändert hätte. Dieser trotzige Rückzug auf sich selbst könnte sich in unseren Tagen wiederholen, und die ersten Kriegstage liefern schon deutliche Anhaltspunkte für eine solche iranische Strategie.

Asymmetrische Kriegsführung des Mullah-Regimes?

Das scheinbar sinnlose iranische Umherschießen mit Drohen und Raketen in der gesamten Region wäre dann kein Akt der Verzweiflung, sondern eine typische Vorgehensweise einer asymmetrischen Kriegführung, bei der relativ kleine Nadelstiche eine viel größere Wirkung hervorrufen als schwere Bombardements, die man selbst einstecken muss. Apokalyptische Szenarien wie Hochhaus-Einstürze in den arabischen Golfemiraten oder eine Zerstörung des israelischen Nuklearreaktors von Dimona in der Negev-Wüste sind gar nicht notwendig, wenn man durch eine beständige, latente Bedrohung mit Raketen Israel und den gesamten Nahen und Mittleren Osten lähmen kann. Das Geschäftsmodell der Golfstaaten als lukrativer Standort für die anywheres der globalisierten Welt und als Drehkreuz des internationalen Luftverkehrs würde irgendwann in sich zusammenbrechen, wenn dieser Zustand nur lange genug anhält. Die für die Versorgung der Welt mit fossilen Energieträgern entscheidend wichtige Meerenge von Hormuz ist bereits jetzt vom Iran blockiert, was zur Folge hat, dass insbesondere Katar kein Erdgas mehr exportieren kann. Angesichts der vorzeitigen Erschöpfung der deutschen Gasspeicher in diesem Winter könnte dies auch bei uns schon bald zu schmerzhaften Versorgungsengpässen führen.

Dazu kommt, dass die USA und Israel bei einer Beibehaltung ihrer gegenwärtigen Kriegführung in ungeheurem Maß Präzisionsmunition verbrauchen, die knapp und auch sehr teuer ist. Der westliche Krieg lässt sich also nicht unbegrenzt fortführen, entzieht anderen Schauplätzen wie der Ukraine Ressourcen, die dort dringend gebraucht werden und häuft sehr schnell Schuldenlasten von Billionen US-Dollar an, die sich zu einem ohnehin schon viel zu großen US-Schuldenberg addieren, den Donald Trump eigentlich durch eine Konzentration seines politischen Handelns auf einen ökonomischen Wiederaufstieg der USA abbauen wollte. Stattdessen erscheinen im Hintergrund des weltpolitischen Bühnenbildes immer deutlicher Warnzeichen eines bevorstehenden Zusammenbruches des schuldenbasierten Weltfinanzsystems.

Keine Exit-Strategie für die USA

Zusammenfassend kann man sagen, dass den USA im jetzt begonnenen Iran-Krieg sowohl die Perspektive auf einen eindeutigen Sieg als auch eine Exit-Strategie für den Fall eines Misserfolges fehlen. Donald Trump sitzt in der Iran-Falle. Der Iran selbst wird einen Teufel tun, ihn daraus zu befreien, denn seine Chancen stehen, wie wir gesehen haben, alles andere als schlecht. Es hätte Trump zu denken geben müssen, dass selbst der neokonservative Kriegspräsident George W. Bush (2001-2009) davor zurückschreckte, nach Afghanistan und dem Irak auch noch den Iran anzugreifen. Bush war im Gegensatz zu Trump klar, dass ein Sieg über das Islamisten-Regime von Teheran nicht nur durch Bombardements erreicht werden konnte, sondern einen Landkrieg erfordert hätte, der weit über die Möglichkeiten der USA im Post-Vietnam-Zeitalter hinausgegangen wäre. Bush‘ Nachfolger Barack Obama (2009-2017) versuchte dann eine Entspannungsstrategie im Umgang mit Teheran, mittels derer er immerhin das iranische Nuklearprogramm einfrieren konnte. Mit Donald Trumps erster Amtszeit (ab 2017) begann dann eine gefährliche Konfrontationspolitik, mit der die USA den „iranischen Löwen“ immer weiter in die Enge trieben und reizten.

Die einseitige Kündigung des Nuklearabkommens durch die USA, die darauf folgenden US-Wirtschaftssanktionen und der Meuchelmord von US-Militärs an dem iranischen General Qasem Suleimani auf dem Bagdader Flughafen im Januar 2020 sind außerhalb des Iran fast schon wieder vergessen. Der Iran sparte sich aber die Rache nur auf, und die gleichfalls völkerrechtswidrige Tötung Ali Chameneis am vergangenen Samstag war dann der letzte Anlass dafür, diese blutige Revanche auch tatsächlich zu praktizieren. Das Bild eines „Papiertigers“, das der Iran allzu oft im Laufe des jüngsten Nahostkrieges seit dem 7. Oktober 2023 vermittelt hat, war immer schon falsch, sondern nur einem geduldigen Warten auf den richtigen Moment zum Losschlagen geschuldet. Das Bild vom Iran als einem allzu sehr in die Enge getriebenen Löwen passt übrigens sehr viel besser als die in der deutschen Gegenöffentlichkeit verbreitete Vorstellung vom „russischen Bären“, dem man unbedingt halb Europa als Einflusszone hätte zugestehen müssen, um den Ukraine-Krieg zu vermeiden.

Der Rausch endet im schmerzhaften Erwachen

Was Donald Trump eigentlich dazu gebracht hat, leichtfertig in die Iran-Falle zu gehen, lässt sich wie die gesamte Persönlichkeit des US-Präsidenten nur schwer ergründen. Für verschwörungsaffine Beobachter scheint die Sache klar zu sein: Der israelische Geheimdienst Mossad und die Israel-Lobby in den USA haben mit dem „Honigtopf“ des Epstein-Sexskandals Trump derartig kompromittiert, dass er nun willenlos als Werkzeug der „Zionisten“ agieren muss. Spätestens wenn diesem Cocktail dann noch eine angeblich in unserer Gegenwart immer noch als Weltmacht agierende “Rothschild-Bank” als weitere Zutat hinzugefügt wird, ist aber aus meiner Sicht der Punkt erreicht, an dem man sich von dieser antisemitischen Propaganda abwenden muss. Sehr viel wahrscheinlicher ist, dass Trump durch den schnellen, sensationellen Erfolg der US-Militärintervention in Venezuela Anfang Januar in einen Rausch versetzt wurde und meinte, nunmehr jeden Konflikt der Welt innerhalb von Stunden durch das US-Militär lösen zu können. Dieser Rausch endet nun mit einem schmerzhaften Erwachen. Es gibt in der deutschen Gegenöffentlichkeit nicht wenige Beobachter, die Trump geradezu vergöttern, weil er – im Gegensatz zu unserem durch zu viele checks and balances gelähmten Politikbetrieb – einfach schnell, entschlossen und „disruptiv“ handelt.

Diese Strategie mag in einigen Fällen, in denen man gleichsam den Gordischen Knoten zerschlagen muss, anstatt ihn mühsam aufzulösen, durchaus von Erfolg gekrönt sein. Insgesamt scheint es aber doch so zu sein, dass Trumps Politikstil entlang seines Weges Trümmerhaufen hinterlässt, deren Beseitigung vielleicht eine Aufgabe von Jahrzehnten sein wird. Es ist fast schon wieder vergessen, dass Trump erst vor wenigen Wochen mit seiner Grönland-Rhetorik das seit 1949 existierende westliche NATO-Militärbündnis praktisch obsolet gemacht hat. Trumps Zollpolitik hat ein Chaos mit finanziellen Rückforderungen in dreistelliger Milliardenhöhe hinterlassen. Der Iran-Krieg könnte sehr leicht zu seinem schlimmsten Erbe werden. Es erscheint mir nicht als unmöglich, dass wir Ende Februar 2027 den ersten Jahrestag eines dann immer noch fortdauernden Krieges „feiern“ und dabei auf Folgelasten ungeheuren Ausmaßes zurückblicken werden. Donald Trump sitzt in der Iran-Falle. Wie er und die Welt jemals wieder aus dieser Falle ausbrechen sollen, ist völlig ungewiss.