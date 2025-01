Donald Trump korrigiert bereits den Kurs der Geschichte (II)

Im gestrigen Teil I ging es um die mit Blick auf die bevorstehende Präsidentschaft Donald Trumps bereits spürbaren Anpassungen und Strategiewechsel globaler politischer Akteure, insbesondere im Nahen Osten, wo die Türkei hegemoniale Interessen verfolgt. Nachfolgend der zweite und letzte Teil des Beitrags.

Von der Einsicht, dass sich mit militärischen Mitteln allein langfristig keine politische Ordnung stabilisieren, lässt sind die siegreichen HTS-Kämpfer in Damaskus noch weit entfernt. Nach ihrem Erfolg gegen Assad haben sie Parolen gepostet, für die sie zwar offensichtlich seit Langem programmiert worden sind, die seit der Wende aber eigentlich auf Eis liegen müssten. Da wurde verkündet, nach Damaskus als nächstes die islamischen heiligen Stätten in Jerusalem, Mekka und Medina (Saudi-Arabien) erobern zu wollen. Solche Ambitionen müssen deshalb vorerst zurückgestellt werden, weil sich Trumps Reformabsichten auch auf die Propagandabereinigung der Medienwelt und auf die Kontrolle des Sicherheitsapparates aus Militär und Geheimdiensten erstrecken. Die Zeiten, in denen die Türkei auf die bedingungslose Unterstützung durch diese Kräfte rechnen konnte, gehen zu Ende.

Die authentische Zukunft der Türkei liegt in der friedlichen Integration der mittelasiatischen Turkstaaten – ohne die expansiven Ambitionen in Richtung des chinesischen Sinkiang, die für kritische Beobachter seit vielen Jahen erkennbar sind. Denn das mediale All Inclusive Paket für die Türkei umfasst auch sehr umfangreiche und hartnäckigen Medienkampagnen gegen China, konkret dessen Politik gegenüber den Uiguren in der Provinz Sinkiang. Auch die Uiguren gehören zu den turksprachigen Völkern und Sinkiang grenzt an Kasachstan und Kirgistan, zwei Mitglieder der Organisation der Turkstaaten. Von den über 3.600 Jahren chinesischer Geschichte befindet sich Sinkiang seit über 2.000 Jahren unter chinesischem Einfluss. Wie bei jedem großräumigen Staat ging und geht es in den Randgebieten um ein Gleichgewicht zwischen Integration und Kontrolle. Diese lose, aber großräumige Kontrolle war im vorrangigen Sicherheitsinteresse des Gesamtstaates alternativlos.

Demokratische Erneuerung der freiheitlichen Zivilisation

So wie seine autokratisch ambitionierten Herausforderer, muss sich auch der gesamte judeo-christliche Kulturraum der neuen Lage anpassen. Nachdem die Epoche des unaufrichtigen Versteckspielens und der künstlichen Verzerrungen – voraussehbarerweise – in ein sicherheitspolitisches Chaos geführt hat, geht es nun darum, den stabilisierenden Prinzipien der freiheitlichen Demokratie wieder zu voller Wirksamkeit zu verhelfen. Dabei erweist sich die gefährlich unterentwickelte Solidarität innerhalb des europäisch geprägten Kulturraums, die man für eine angeborene Charakterschwäche halten könnte, als ein künstliches, gegen die eigenen Nationen gerichtetes Propagandaprodukt. Der Solidaritätsmangel ist zugleich das Spiegelbild einer liegengebliebenen innereuropäischen Integration. Die USA haben gezeigt, wie Einwanderer aus allen Teilen Europas innerhalb von zwei bis drei Generationen zu Amerikanern geworden sind. Dagegen hat die bis heute unzureichend demokratisch legitimierte EU-Kommission in vielen Jahrzehnten auch nicht im Ansatz etwas Vergleichbares zuwege gebracht. Vielmehr zeigen unter anderem die Separationstendenzen in Katalonien und der Brexit in Richtung Desintegration. Schlimmer noch deutet die falsch verstandene Hilfe im Ukrainekrieg auf irrationale Suizidneigung hin.

Statt Konzepte zu entwickeln, mit deren die beträchtlichen Sprachbarrieren zwischen den europäischen Nationen abgebaut werden, haben sich die Kommissare auf die Emission einer absurden Vorschriftenflut verlegt, welche die Wirtschaft behindert und Freiheiten beschneidet. Die 2009 gegründete Organisation der Turkstaaten kann der EU in Sachen Sprachintegration als Vorbild dienen. Am 11. September 2024 trat die Turkic World Common Alpahabet Commission zu einer Konferenz in Baku/ Aserbaidschan zusammen, wo sie ein gemeinsames lateinisches Alphabet mit 34 Buchstaben präsentieren konnte.

Verstoß gegen Grundprinzipien

Im Mediensektor sind Reformen noch dringender. Feige Selbstzensur vieler Journalisten und Einflussnahme der Geldmacht haben den Informationssektor geschwächt und vom Kernprinzip der Pressefreiheit weggeführt. Im Rahmen der anstehenden Demokratiereform ist auch diese elementare Freiheit wiederzubeleben. Die desaströse internationale Sicherheitslage und gesellschaftliche Desintegrationserscheinungen im gesamten freien Westen zeigen die Dringlichkeit, mit der ein nicht von Meinungsoligolpolen verfälschter Markt der Ideen wiederhergestellt werden muss – Grundlage einer tatsächlich freien Evolution der Ideen, politischen Konzepte und gesellschaftlichen Modelle. Der Wiederbelebung einer authentischen Pressefreiheit kommt namentlich bei der Lösung der internationalen Krisen und militärischen Konflikte eine Schlüsselrolle zu. Der Ukrainekrieg konnte nur im desorientierenden westlichen Medienambiente zu den jetzigen zeitlichen und räumlichen Dimensionen eskalieren. Im Ping-Pong mit Putin war es MIC-Militaristen möglich, die Menschen in Europa am Lernen aus zwei verheerenden Weltkriegen zu hindern und sie einem dritten entgegenzuführen. Rechnet man korrekt den wenig bekannten Krimkrieg gegen Russland (1853-1856) hinzu, wäre dies der vierte große Bruderkrieg zwischen den Nationen der europäisch geprägten Zivilisation geworden – und hätte mit größter Wahrscheinlichkeit deren Ende auf dem Friedhof der Geschichte bedeutet.

Unter Trumps Initiative werden die Kriegsparteinen bald an den von der ukrainischen Regierung am 17. Mai 2022 unverantwortlich verlassenen Verhandlungstisch zurückkehren – wenn nicht fortgesetzte europäische Waffenlieferungen dies verhindern. Für die inzwischen ungünstigere Verhandlungsposition und für die Hundertausende gefallener Soldaten können sich die Ukrainer bei ihren fehlgeleiteten amerikanischen und europäischen Freunden bedanken, die gegen verschiedene Grundprinzipien verstoßen haben. Das war zuvorderst der absolute Vorrang der Solidarität innerhalb Europas unter Einschluss Russlands; diesem zufolge hätte den nicht kriegsbeteiligten Europäern im Ukrainekrieg alleine eine Rolle als Schlichter und Vermittler zukommen müssen.

Die Sicherheit in der Peripherie kontinentgroßer Staaten

Das zweite verletzte Prinzip betrifft die besondere Sicherheitslage in den Randgebieten sehr großer Staaten – wie im genannten historischen Beispiel Chinas. Dieses Phänomen trat in der Kubakrise von 1962 besonders drastisch zu Tage, als die US-Regierung Kennedy die Sowjetunion ultimativ aufforderte, die Installation von Atomraketen auf der Karibikinsel abzubrechen und rückgängig zu machen. Dem Sicherheitsinteresse der USA wurde damit eine Priorität gegenüber dem Souveränitätsanspruch Kubas zuerkannt, über Maßnahmen auf seinem Terrritorium allein zu entscheiden. Dieselbe Sicherheitspriorität kann auch Russland bezüglich der Ukraine beanspruchen. Das gilt umso mehr, als deren Lösung aus dem Verband der Sowjetunion 1991 im freundschaftlichen Einvernehmen geschah. Als die über tausendjährigen russisch-ukrainischen Bindungen dann binnen kurzer Zeit nicht wie vorgesehen nur gelockert wurden, sondern in antirussische Politik umschlugen, war das ein destabilisierender Vertrauensbruch, der die Frage nach der vorgenannten Sicherheitspriorität nach sich gezogen hat.

Hätten die Russen während der langen gemeinsamen Geschichte einen starken Integrationsdruck ausgeübt, wäre die ukrainische Sprache entweder längst erloschen, oder die Ukrainer hätten sich dem zu entziehen und mit einem unabhängigen Staat abzulösen versucht. Doch das hätte die Verwundbarkeit gegenüber den episodisch von Süden und Osten vordringenden Reitervölkern inakzeptabel vergrößert. Unter Zerstörung des bewährten kulturellen Gleichgewichts haben die in der Ukraine seit 2014 an der Macht befindlichen ultranationalistischen Regierungen die große russische Sprachgruppe schlagartig einem starken Anpassungsdruck ausgesetzt, der nach und nach bis ins Absurde gesteigert wurde. Bis 2016 hat die Ukraine 51.493 Straßen und 987 Städte und Dörfer umbenannt. 2017 wurde das Erziehungsgesetz verabschieded, 2019 das Sprachengesetz. Diese schränken die Verwendung der russischen Sprache in immer mehr Bereichen des öffentlichen Lebens ein, bis hin zur Etikettierung von Produkten und zum Filmton in Kinos. 2023 kam ein Gesetz hinzu, welches das Russische aus allen geographischen Namen verbannt. Die Begündung lautet, dass diese Namen „einen Erobererstaat symbolisieren“ würden.

Kulturelle Auslöschung als gesteigerte Form der Verleumdung

Aufschlussreicherweise hat diese kulturelle Barbarei eine ideologische Entsprechung bei verschiedenen Dschihadisten im Nahen Osten; man muss dabei nicht einmal die Zerstörungsexzesse durch den IS heranziehen. Schon der Unterrichtskanon in den palästinensischen UNRWA-Schulen zeigt, dass das Ziel über eine Verfälschung der Geschichte hinausgreifend darin besteht, alle Erinnerungen an die jahrtausendealte jüdische Geschichte in Palästina auszulöschen. In einer fundierten Analyse solcher Schulbücher heißt es: ”The schoolbooks in UNRWA use are devoid of any recognition of the Jews‘ historical ties to the land …[The occupier] has built for himself an artificial entity that derives its identity and the legitimacy of its existence from fairy tales, legends and phantasies and tried in various methods and ways to create living material evidence for these legends, or archaeological [and] architectural proofs that would attest to their correctness and authenticity, but in vain” (zitiert aus: “Arabic Language – The Academic Track”, Grade 10, Part 2 von 2020). Zu Deutsch: “Die von der UNRWA verwendeten Schulbücher sind frei von jeglicher Anerkennung der historischen Bindungen der Juden mit dem Land. … Der Besatzer hat für sich ein künstliches Gebilde erschaffen, das die Identität und Legitimität seiner Existenz aus Märchen, Legenden und Phantasien herleitet und verschiedene Methoden und Wege versucht hat, lebendes Beweismaterial für diese Legenden oder archeologische (sowie) architektonische Beweise zu kreieren, welche die Richtigkeit und Authentizität beweisen, aber vergeblich.“

Medienpropaganda und „wohltätige“ Organisationen haben dafür gesorgt, dass der absurde Genozidvorwurf der UNO gegen Israel weltweiten Zuspruch findet. Diese verleumderische Schuldzuweisung bereitet in Verbindung mit dem Auslöschen der Erinnerung an die historischen Wurzeln des Judentums in Palästina einen extrem destruktiven Nährboden – den für einen „gerechtfertigten“ abschließenden Genozid. Die Hamas-Charta von 1988 zitiert dazu in Artikel 7 aus dem Koran: „The Prophet, Allah bless him and grant him salvation, has said: The Day of Judgement will not come about until Muslims fight the Jews. When the Jew will hide behind stones and trees, the stones and trees will say, ‚O Muslims, O Abdulla, there is a Jew behind me, come and kill him.‘” Zu Deutsch: “Der Prophet – Gott segne ihn und schenke ihm Heil – sprach: „Der Tag des Gerichts wird erst kommen, wenn die Muslime die Juden bekämpfen. Wenn sich die Juden hinter Steinen und Bäumen verstecken, werden die Bäume und Steine sprechen: ‚Oh Muslime, oh Diener Allahs, hier ist ein Jude, der sich hinter mir versteckt. Komm und töte ihn!‘”