Donald Trump, Künstliche Intelligenz und Zukunft der Meinungsfreiheit

In wenigen Wochen wird Donald Trump als neuer US-Präsident vereidigt werden. War es noch ein Kritikpunkt seiner ersten Präsidentschaft, dass er eher in den Tag hineinregierte, statt eine klare Linie zu verfolgen, so tritt er nun deutlich organisierter auf. Sehr viel schneller als beim ersten Mal stellt er sein Kabinett zusammen und auch viele wichtige Punkte sollen bereits direkt nach der Amtseinführung angegangen werden. Beispielsweise verkündete er in einem Video, dass er die Transideologie zurückdrängen wolle. Kinder müssten davor bewahrt werden, sich einer geschlechtsangleichenden Operation zu unterziehen, nur weil die Eltern etwa stolz ein “Transkind” präsentieren wollen. Auch dürften transsexuelle Männer nicht länger im Frauensport antreten, weil sie gegenüber Frauen einen biologischen Vorteil haben. In diesem Punkt hat Trump übrigens Caitlyn Jenner auf seiner Seite: Als Mann und unter dem Namen Bruce hatte er (respektive sie) erfolgreich als Leichtathlet an den olympischen Spielen teilgenommen. Jenner selbst meint dennoch, dass nur biologische Frauen im Frauensport antreten dürfen.

Noch wichtiger ist aber, dass Trump ankündigte, die Meinungsfreiheit in den USA wiederherstellen zu wollen. Wer heute eine unerwünschte Meinung vertritt, muss dort – wie zunehmend auch in Europa – damit rechnen, gecancelt zu werden. Das kann bedeuten, sozial ausgeschlossen zu werden oder gar den Job zu verlieren. Insbesondere im akademischen Milieu ist diese Gefahr real. Aber auch wer sich in den sozialen Netzwerken bewegt, weiß, dass dort jederzeit die Accountsperre droht. Trump will dagegen vorgehen. X, vormals Twitter, erlaubt mittlerweile wieder die Meinungsfreiheit, seit es von Elon Musk aufgekauft wurde; doch Facebook, Youtube oder TikTok zensieren munter weiter. Das will Trump mit aller Macht abstellen.

Lassen sich Trumps Ankündigungen umsetzen?

Inwiefern Trump die sozialen Netzwerke allerdings dazu zwingen kann, die Meinungsfreiheit wieder zuzulassen, bleibt fraglich. Zum Einen gibt es kaum eine juristische Handhabe, und zum Anderen ist beispielsweise Facebook ein milliardenschweres Unternehmen, das vermutlich nicht allzu schnell kapitulieren wird. Außerdem sitzen die meisten High-Tech-Konzerne im Silicon Valley und somit im demokratisch regierten Kalifornien. Dass Trumps Ankündigung, die Meinungsfreiheit wiederherstellen zu wollen und dem First Amendment der US-Verfassung wieder Geltung zu verschaffen, Gegenwind heraufbeschwören wird, ist abzusehen. Bereits als Elon Musk Twitter kaufte, sorgte dies für wütende Reaktionen hüben wie drüben des Atlantiks. Natürlich auch im politmedialen Spektrum Deutschlands.

Nils Dampz, ARD-Korrespodent in den USA, war entsetzt und ließ seinen Gewaltphantasien freien Lauf: „Musk hat auch angekündigt, dass Twitter zum ‚Marktplatz der Debatte‘ werden solle. Aber auf seinem ‚Marktplatz‘ sollen offenbar auch rassistische oder verschwörerische Ratten aus ihren Löchern kriechen dürfen. Twitter kann nur relevant bleiben, wenn genau diese Ratten – um im Marktplatzbild zu bleiben – in ihre Löcher zurück geprügelt werden.“ Die ZDF-“heute-show” zeigte Musk in Anlehnung an Joseph Goebbels vor einer Reichsparteitagskulisse: „Wollt ihr den totalen Tweet?“

Abgründe der KI

Jüngst wollte Vizekanzler Robert Habeck Twitter/X “regulieren”. Zensieren wäre ja auch ein zu unschönes Wort gewesen. Schon seit einigen Jahren hat die Bundesregierung das Recht auf Meinungsfreiheit im Internet ausgehöhlt. Da ist zum einen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das „Hetze“ einschränken soll, aber immer häufiger auch völlig normale regierungskritische Aussagen betrifft. Im staatlichen Auftrag betreibt der Bertelsmann-Konzern ein Löschzentrum, um die „falschen“ Meinungen auf Facebook auszusortieren. Und spätestens mit den sogenannten „trusted flaggern“ wird Orwells Wahrheitsministerium Stück für Stück zur Realität.

Viel wichtiger als die sozialen Netzwerke sind allerdings die neuronalen Netzwerke, sprich: die Künstliche Intelligenz. Zwar ist KI inzwischen in aller Munde, doch nur wenige begreifen, welch umfassende Revolution uns hier kurz bevorsteht. Was genau eine tatsächliche künstliche Intelligenz bewirken könnte, kann sich niemand wirklich vorstellen. Doch sehr wohl lässt sich ausmalen, was bereits in wenigen Jahren machbar wäre, wenn die Entwicklung das bisherige Tempo beibehält. Wer selbst schon mal ein wenig mit den Chatbots herumgespielt hat, wird sicher festgestellt haben, dass sie auffallend politisch korrekt sind. Witze über Frauen oder die Frage nach der Gewaltbereitschaft im Islam werden sogleich abgeblockt. Das mag im Augenblick nur ärgerlich sein; schädlich ist es jedoch nicht. Doch das könnte sich noch ändern.

Die KI als Blackbox

Zunächst einmal: Ist die KI woke? Das mag man intuitiv annehmen, denn genau das ließe sich aus ihren Antworten schlussfolgern. Doch ganz so einfach ist es nicht. Die Antworten der KI waren bereits woke, als sie es noch nicht schaffte, Hände mit fünf Finger zu zeichnen. Warum also sollte man es schaffen, der KI die eine Verhaltensweise anzutrainieren, aber die andere nicht? Tatsächlich ist es sehr schwierig, die KI in eine bestimmte Richtung zu lenken und auch die Programmierer selbst haben nur ein sehr grobes Verständnis der internen Abläufe in den Schaltkreisen. Brancheninsider vermuten daher etwas anderes: Ein Filter prüft vorab, ob die Anfrage politisch brisant sein könnte oder nicht. Nur genehme Fragen werden durchgelassen, anderenfalls erhält man eine politisch korrekte Absage. Demnach könnte die KI also durchaus einen frauenfeindlichen Witz machen, oder korrekterweise angeben, dass der Islam gewalttätiger ist als andere Religionen.

Man kann dies mit einem Spielsüchtigen vergleichen, der regelmäßig große Beträge im Casino verzockt: Aus eigener Kraft kann er das Laster nicht überwinden. Sehr wohl aber kann er eine Spielersperre beantragen, sich also selbst ein Hausverbot im Casino erteilen. Hat der unglückliche Mann in diesem Beispiel nun seine Sucht überwunden? Eher nicht; er nimmt sich selbst die Möglichkeit, sie weiter auszuleben. Ebenso wäre auch ein schiffbrüchiger Alkoholiker, der auf einer einsamen Insel strandet, sehr schnell wieder “trocken”. Allerdings kann die Sperre tatsächlich dabei helfen, auf lange Sicht die Sucht zu überwinden.

Droht eine Cancel Culture neuer Dimension?

Da niemand genau weiß, wie die KI tatsächlich funktioniert, ist nicht auszuschließen, dass der woke Filter irgendwann wirklich zu woken Gedanken führt. Und das wäre eine Katastrophe. Eine KI könnte den perfekten Überwachungsstaat ermöglichen und George Orwells Dystopien weit in den Schatten stellen. Bekanntermaßen schreiben viele Autoren der alternativen Medien unter Pseudonym. Wenn sie allerdings auch unter ihrem Realnamen entweder politisch korrekte oder völlig unpolitische Texte verfasst haben, wird eine künftige KI Ähnlichkeiten im Schreibstil entdecken – und das Pseudonym enttarnen. Dazu braucht sie nicht einmal eine perfekte Treffergenauigkeit. Lässt sich der Personenkreis eingrenzen, ließe sich auch mit anderen Methoden der Autor entschlüsseln.

Der linke Mainstream hat es in den vergangenen Jahren dank seiner Cancel Culture geschafft, politische Monokulturen zu schaffen. Vor allem Medien, Universitäten und der Kunstbetrieb sind nahezu vollständig gesäubert. Bei Verwaltung, Polizei und Wirtschaft hat man zumindest die Führungsspitze – wenn auch noch nicht das „Fußvolk“ – auf Linie gebracht. Dennoch ist den Linken natürlich klar, dass sie nur diejenigen wegcanceln konnten, die den Mund aufgemacht haben. Sie wissen, dass die Säuberung niemals ganz abgeschlossen sein kann, solange die verbliebenen Andersdenkenden aus Angst lieber den Mund halten, aber weiter “Gedankenverbrechen” begehen.

Automatisierte Zensur auf eigene Faust

Auch das Ministerium für Staatssicherheit konnte nur in begrenztem Maße seine Bürger bespitzeln. Denn nicht für jeden Einwohner stand ein Überwacher bereit – ganz abgesehen von der Frage, wer denn eigentlich die Überwacher überwacht. Eine KI kann hingegen riesige Datenmenge auf einmal bewältigen. Warum also nicht auch die gesamte menschliche

Kommunikation? Schlimmer noch: Würde eine woke KI alle Chatnachrichten auswerten, wüsste sie nicht nur, wer die falsche Meinung hat, sondern hätte auch gleich genug private Details parat, um die betreffende Person zu erpressen. Ein Beamter mag unkündbar sein, ein selbständiger Handwerksmeister wird sich nicht selbst entlassen; aber was wenn sie nicht wollen, dass ihr Seitensprung öffentlich wird? Natürlich würde eine solche Bespitzelung den derzeitigen Gesetzen widersprechen. Doch das tut die Cancel Culture auch (jedenfalls widerspricht sie dem Menschenrecht auf Meinungsfreiheit) – und doch hat sie sich durchgesetzt. Zum anderen lassen sich Gesetze ändern und schlimmstenfalls handelt eine KI ganz auf eigene Faust.

Woke KI: Größere Gefahr als der Islam

Auch wäre denkbar, dass eine woke KI unsere Kommunikation per Handy nicht bloß überwacht, sondern steuert. Wir mögen im Chat mit unseren Freunden noch „Arbeiter und Forscher“ schreiben, doch unser Bekannter wird auf seinem Display dann „Arbeiter*innen und Forschende“ lesen. Oder: Ein Link zu einer politisch unkorrekten Website wird womöglich gar nicht erst verschickt.

Natürlich bliebe dann noch die analoge Kommunikation – aber aus den Standortdaten der Smartphones ließe sich trotzdem ableiten, wer sich mit wem trifft. Das ließe sich natürlich umgehen, indem man das Handy einfach zu Hause lässt – doch damit würde man sich erst recht verdächtig machen. Es ist leicht zu sehen, dass eine woke KI für unsere freiheitliche Demokratie eine weit größere Bedrohung darstellt, als es der Islam je sein könnte. Umso besser also, dass Donald Trump mit Elon Musk einen ausgewiesenen Experten an seiner Seite hat, der im aktuellen Intelligenz-Wettrüsten an vorderster Front mitmischt.