Donald Trump: Messias und Cäsar

Sehr wahrscheinlich treffe ich im Moment von Donald Trumps überzeugenden Wahlsieges, des wohl bislang größten Triumphes des Rechtspopulismus, die Gefühlslage vieler deutscher Oppositioneller, wenn ich zugebe, dass der Werdegang Donald Trumps in den letzten reichlich acht Jahren bei mir immer wieder starke emotionale Reaktionen ausgelöst hat. Die Gedanken gehen zurück in die US-Wahlnacht von 2016, als jeder gewonnene Bundesstaat nachts vor dem Fernsehgerät genauso einen inneren Freudentaumel auslöste wie einige Monate zuvor die Ergebnisse der Brexit-Abstimmung. Ich war seinerzeit noch politisch links eingestellt, aber vielleicht gerade deswegen elektrisierte mich eine völlig neuartige Politik, welche Völker im Widerstreit mit globalistischen Eliten sah.

Die Erinnerungen reichen weiter zu Trumps Rede am von Fackelschein erhellten Mount Rushmore am 4. Juli 2020, als der Präsident schwor, die durch die Farbrevolution mittels „Corona“ und “Black Lives Matter” an den Rand des Zusammenbruches geratenen USA mit allen Mittel zu schützen. Es war ein Moment, den man guten Gewissens mit Johannes Pauls II. „Fürchtet euch nicht!“ Anfang der 1980er Jahre im polnischen Tschenstochau auf eine Stufe stellen konnte. Dann kam in der Wahlnacht des November 2020 der ohnmächtige Zorn, als – zumindest in meiner Wahrnehmung der damaligen Ereignisse – allmächtig scheinende Putschisten plötzlich die Auszählung stoppten und ihre Kuriere hunderttausende gefälschte Wahlzettel in die Briefkästen stopften. Es folgte die hinterhältige False-flag-Aktion des 6. Januar 2021. Viele Märtyrer für Demokratie und Freiheit wanderten in der Folge dieses Tages unschuldig ins Gefängnis und sitzen teilweise noch heute dort als politische Gefangene der US-Regierung

Satanische Finsternis und Lichtblicke

Joe Biden wurde am 20. Januar 2020 im Stile eines lateinamerikanischen Militärdiktators vor einer martialischen Drohkulisse gegen das eigene Volk in Washington inthronisiert. Er stürzte die USA in eine fast schon satanisch anmutende Finsternis, in welcher die Trump-Rallyes wiederum zu Lichtblicken im Stil der Papstmessen im Polen der düsteren Militärdiktatur der 1980er Jahre wurden. Hinzu kam die beständige Wut über den gegen Trump gerichteten Furor bundesdeutscher Mainstream-Medien, die am Anfang dieses Jahres Trump regelrecht ins Gefängnis schreiben wollten, von dem er durch eine parteiische Willkürjustiz tatsächlich bedroht war. Die Wut wandelte sich allerdings zunehmend in völliges Unverständnis über den Hype um die Fake-Vizepräsidentin und sehr wahrscheinlich auch Fake-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris. Wer an diese Frau geglaubt hat, die meiner Meinung nach auch im Falle eines Wahlsieges niemals US-Präsidentin geworden wäre, um dessen Geisteszustand steht es schlecht.

An dieser Stelle beginnen aber im Moment von Trumps Triumph auch die Zweifel. Weder der demenzkranke Joe Biden noch die verhaltensauffällige Kamala Harris haben in den letzten vier Jahren wirklich die USA regiert. Die wahren Machthaber, die für die Begleitumstände des Machtwechsels von 2020/21 genauso verantwortlich sind wie für die westliche Beteiligung am Ukraine-Krieg, bleiben nach wie vor unerkannt im Hintergrund – und sie erwiesen sich auch in der Vergangenheit als nahezu allmächtig. Dass sie den allzu offensichtlichen Wahlbetrug von 2020 jetzt, vier Jahre später nicht einfach wiederholten, ist kein Beweis dafür, dass sie zu neuen Schandtaten nicht fähig wären. Es wäre jedenfalls denkbar, dass noch vor dem 20. Januar 2025 sowohl Donald Trump als auch sein Vize J. D. Vance Attentaten zum Opfer fallen könnten. Es gäbe dann keinen gewählten US-Präsidenten, und das wäre die Gelegenheit schlechthin, die Amtszeit Joe Bidens als willfährige Marionette seiner finsteren Hintermänner ad infinitum zu verlängern und den Anschein seiner Präsidentschaft vielleicht sogar noch über den Zeitpunkt seines Todes hinaus aufrecht zu erhalten.

Noch einige Pfeile im Köcher

Genauso wäre es vorstellbar, dass in der eigentlich für die Amtsübergabe an Trump vorgesehenen Phase die alten Machthaber mit Großangriffen auf Russland und den Iran vollendete Tatsachen schaffen und dann mit der Begründung des Dritten Weltkrieges den Machtwechsel in Washington einfach absagen. Die unbekannten Machthaber in den USA sind mit Sicherheit keine Dummköpfe und könnten noch einige Pfeile im Köcher haben. Aber auch diesseits solcher Szenarien mischen sich in den Triumph Donald Trumps einige bittere Tropfen, was der publizistische Beobachter trotz aller Freude nicht verschweigen soll und will.

Wenn ich weiter oben Trump mit Papst Johannes Paul II. verglichen habe, dann bietet die Gegenwart noch eine Steigerung: Trump inszenierte sich – allerdings ohne diesen Vergleichsmaßstab auszusprechen – im Wahlkampf als Messias und könnte sich spätestens jetzt selbst für einen solchen halten. Auch wenn ich von Verweisen auf Äußerungen obskurer Sekten eigentlich wenig halte, drängt sich mir doch die aus den 1990er Jahren stammende Prophezeiung des Rabbiners Menachem Schneerson an den damals jungen Benjamin Netanjahu, heute Ministerpräsident von Israel, ins Bewusstsein, der zufolge, „er, Netanjahu noch zu Lebzeiten den Messias in Jerusalem begrüßen wird“. Könnte etwa Donald Trump dieser Messias sein, der nach einem durchgreifenden israelisch-amerikanischen Sieg im Nahostkrieg auf dem Berg Zion ein tausendjähriges Friedensreich unter der Führung des Volkes Israel ausruft?

Vom “Hosianna!” zum “Kreuzige ihn!”

Der biblische Messias ist keine himmlische Gestalt, sondern ein Mensch. Er muss allerdings von David, dem legendären König Israels, abstammen, um dessen Nachfolge als Monarch antreten zu können. Da aber, über einen Zeitraum von 3.000 Jahren gerechnet, ohnehin fast alle Menschen auf dieser Welt miteinander verwandt sind, sollte dies kein allzu großes Problem darstellen. Dies ist selbstverständlich nicht völlig ernstgemeint, aber mit dem Begriff des „Messias“ verbindet sich eine zweite, diesmal der christlichen Tradition entnommene Geschichte, die vielleicht besser auf unsere Gegenwart passt. Mit Jesus von Nazareth schaffte es schon einmal ein Messias, innerhalb von nur sechs Tagen die ihn betreffende Volksmeinung vom „Hosianna“ ins „Kreuzige ihn!“ umzukehren. Donald Trump könnte in eine ähnliche Falle hineinlaufen – denn er hat bei seinen Anhängern Erwartungen geweckt, die nach menschlichem Ermessen unerfüllbar sind. Der Ukraine-Krieg soll innerhalb von Tagen enden, der Nahostkrieg möglichst ebenso. Der Klimawandel und die damit einhergehende Energiepolitik sollen einfach schlagartig vergessen werden und der althergebrachten fossilen Herrlichkeit weichen.

Darüber hinaus soll das „fordistische“ Industriezeitalter mit seinem Massenwohlstand wieder rekonstruiert werden. Es soll uneingeschränkte Meinungsfreiheit geben, und auch die „Normalität“ früherer Zeiten mit ihren geordneten Familien- und Geschlechterverhältnissen soll wiederauferstehen. Trump ging in den letzten Tagen vor der Wahl sogar so weit, den US-Amerikanern ein „Goldenes Zeitalter“ zu versprechen. Falls Trump damit Bezug auf den italienischen Traditionalisten Julius Evola (1898-1974) Bezug genommen haben sollte, würde dies nichts Geringeres bedeuten als eine Rückkehr zu einem Zustand vollkommener religiöser Erkenntnis, wie er Evola zufolge etwa im Jahre 4000 v. Chr. geherrscht haben soll. Man kann auch bei großer Gutwilligkeit gegenüber Trump und seinen Versprechungen kaum behaupten, dass all dies irgendwie realistisch sein könnte.

Unaufhörliche Jagd auf immer neue Sündenböcke

Die Fallhöhe für eine Trump-Administration in Washington ist also ungeheuer hoch, und dies könnte sich schon sehr bald als ein ungeheures Problem erweisen. Man kann sich natürlich auf den Standpunkt stellen, dass die vom polit-medialen Mainstream so genannte „Polykrise“ unserer Tage überwiegend die Folge einer geradezu idiotischen Politik, wenn nicht gar von künstlichen Kriseninszenierungen sei. In diesem Fall wäre ein entscheidendes Umsteuern in der Tat nur von einem entsprechenden politischen Willen abhängig. Dies ist aber leider alles andere als erwiesen. Die Enttäuschung wäre riesengroß und vielleicht sogar gefährlich für unser Zusammenleben, wenn sich der Rechtspopulismus in der Regierungspraxis als genauso unfähig zu positiven Veränderungen erwiese wie die bisherige Politik. Solch ein Zustand könnte auch in Deutschland früher eintreten, als es uns lieb ist – denn es ist keineswegs eine ausgemachte Sache, dass es bei der nächsten Bundestagswahl überhaupt noch einmal zu einer Mehrheit für die sogenannten Kartellparteien von der CDU/CSU bis hin zur Linken kommen wird. AfD und BSW könnten sehr viel früher, als man es heute für möglich hält, zur Übernahme von Verantwortung gezwungen sein – und sie sind auf eine solche Situation denkbar schlecht vorbereitet.

Auch in Alternativmedien wird meiner Meinung nach viel zu viel Anstrengung damit verschwendet, sich in unaufhörlicher Folge immer wieder von neuem selbst in der Ansicht zu bestärken, dass die Gegenwart fürchterlich schlimm sei. Positive Zukunftsentwürfe, die über die Forderung nach einer Machtübernahme der Opposition und eine nachfolgende „Revanche“ hinausgehen, findet man auch auf diesem Feld leider viel zu selten. Auch Donald Trump hat nur wenige gute praktische Ideen anzubieten. Stattdessen lenkten die Republikaner in Gestalt des „Project 2025“ fast alle ihre Energie in Planungen für einen Staatsumbau in ihrem Sinne. Dies halte ich gar nicht einmal für falsch; aber man müsste eben auch konkrete Pläne dafür besitzen, was man mit der einmal gewonnenen Macht eigentlich anfangen will. Wenn hier eine Leerstelle klafft, dann droht als Politikersatz eine unaufhörliche Jagd auf immer neue Sündenböcke. Ich will Donald Trump nicht mit Josef Stalin vergleichen, aber die Stalinzeit bietet tatsächlich ein Extrembeispiel dafür, wohin solche Entwicklungen am Ende führen können. Man sollte beim Stichwort „Revanche“ wirklich den Anfängen wehren, denn Rache ist unter keinen Umständen eine humane Verhaltensweise.

Vorstufe zur vollkommenen Herrschaft des großen Geldes?

Der Geschichtsphilosoph Oswald Spengler (1880-1936) prophezeite einst für das 21. Jahrhundert ein „Zeitalter der Cäsaren“. Donald Trumps sensationeller Wahlsieg erscheint wie ein später Triumph Spenglers. In der Tat ist die heutige Weltpolitik maßgeblich durch „cäsarische“ Persönlichkeiten bestimmt: Neben Trump gehören mit Sicherheit auch Wladimir Putin, Xi Jinping, Recep Tayyip Erdogan, Narendra Modi, Javier Milei und andere in diese Kategorie. In Deutschland könnte weniger Björn Höcke als vielmehr Sahra Wagenknecht in diese Liga aufsteigen. Frau Wagenknecht hat in ihrem Auftreten und ihrem äußeren Erscheinungsbild tatsächlich etwas Monarchisches an sich, und sie könnte die jetzt offen ausgebrochene Regierungskrise taktisch äußerst geschickt für sich nutzen, weil der polit-mediale Mainstream sie kaum hinter eine „Brandmauer“ verbannen kann.

Es lohnt sich allerdings auch, auf Spenglers genaue Definition eines modernen „Cäsaren“ zu achten. Diese Figuren sollten ihre Herrschaft „weder durch Abstammung noch durch Wahlen“ legitimieren, sondern allein durch Geld und Propaganda. Das trifft auf Trump als Sieger einer demokratischen Wahl nicht zu. Die wahren US-Cäsaren könnten stattdessen Multimilliardäre wie Elon Musk, Bill Gates, George Soros, Jeff Bezos oder Peter Thiel sein. Sie sind keine Politiker – aber scheinen in einem Weltbild zu leben, in dem die Demokratie ihren Möglichkeiten nicht genügend Freiraum eröffnet, weshalb sie durch einen libertären Zustand annähernder oder sogar vollkommener Staatsfreiheit ersetzt werden müsste. In diesem Sinn ist Donald Trump vielleicht nicht die Endstufe einer anscheinend unaufhaltsamen rechtspopulistischen Politikwende, sondern eher eine Vorstufe zu einer späteren vollkommenen Herrschaft des großen Geldes.

Typische Synthesen unserer Zeit

Man muss in diesem Zusammenhang auch Trumps vorgeblichen Kampf gegen die „globalen Eliten“ mit Vorsicht betrachten: Trump stellt sich zwar selbst als Volkstribun dar, aber er ist in der Praxis genauso ein global agierender Multimilliardär wie seine scheinbaren Gegner. Das Ergebnis seines Sieges wäre dann nicht die Wiederherstellung der Demokratie, sondern ein Bündnis der Ober- und Unterschicht gegen die Mittelschicht, das schon Aristoteles als klassischen Mechanismus zur Errichtung einer Tyrannis identifizierte. Solche Synthesen sind typisch für unsere Zeit und verantwortlich dafür, dass Krisendiagnosen häufig zwischen „Kapitalismus“ und „Sozialismus“ irrlichtern. In Wirklichkeit fallen die scheinbaren Gegensätze zusammen und vereinigen sich zu einem Zustand, den Oswald Spengler mit dem unnachahmlichen Begriff „Milliardärssozialismus“ belegte.

Eine weitere Konsequenz aus dem Wahlsieg Donald Trumps dürfte sein, dass das in den letzten Jahrzehnten gültige Paradigma von „regelbasierten internationalen Beziehungen“ zu einem Ende kommt. Für den Dealmaker Trump wird Außenpolitik ausschließlich am kurzfristigen nationalen Interesse der USA orientiert sein. Erratische, unvorhersehbare Entwicklungen, wie sie die 1920er und 1930er Jahre von Rapallo bis hin zum Ribbentrop-Molotow-Pakt prägten, werden sehr wahrscheinlich ein Jahrhundert später mit Macht zurückkehren. Der Ukraine-Krieg wird nicht mit dem Völkergesetzbuch in der Hand entschieden werden, sondern durch „Blut und Eisen“ (Otto von Bismarck) zugunsten des Aggressors Wladimir Putin. Dass der deutsche polit-mediale Komplex in seiner Schwäche Angst davor hat, ist mehr als verständlich.

Größtmöglicher Sieg von Wahrheitsbewegung und Alternativmedien

Man sollte sich aber auch als Oppositioneller nicht allzu leicht von der Aussicht auf die Ersetzung der gegenwärtigen außenpolitischen Heuchelei zugunsten einer Rückkehr „wirklicher“ Geschichte mit Eroberungskriegen, blutigen Machtkämpfen und charismatischen Führergestalten berauschen lassen. Was in der klassischen Geschichtsschreibung mit dem Attribut „groß“ versehen wurde, hat allzu oft unermessliches Leid über die einfachen Menschen gebracht, die zum stummen Werkzeug dieser falschen „Größe“ wurden. Scheinbar uninteressante Zeiten sind in Wirklichkeit meistens die besten. Es gibt aber leider keinen Anspruch darauf, sein Leben in solchen zu verbringen.

Dies können zum gegenwärtigen Zeitpunkt nur erste, unvollständige Gedanken zu einem Geschehen sein, das aller Voraussicht nach noch in ferner Zukunft als ein historisches Ereignis von großer Bedeutung angesehen werden wird. Begeisterung für den Messias und Cäsaren Donald Trump ist erlaubt – und angesichts der mühevollen Vorgeschichte seines Triumphes auch durchaus berechtigt. Ich habe dazu auf Facebook eine Schlagzeile formuliert, über die ich in den letzten vier Jahren immer wieder nachgedacht habe, und die ich auch den Lesern von Ansage! nicht vorenthalten will: „Donald, du bist ein Polit-Gott, und ‚Q‘ ist dein Prophet!“ Man sollte aber auch im Augenblick des größtmöglichen Sieges von Wahrheitsbewegung und Alternativmedien über den Mainstream die Schattenseiten nicht aus dem Blick verlieren. Sie können aber vermieden werden, wenn „wir“ angesichts unseres Erfolges nüchtern und vernünftig bleiben.