Donald Trump und die „Rückkehr des Rassismus“

Donald Trump wird in wenigen Wochen zum zweiten Mal ins Weiße Haus einziehen. Bis zuletzt hatten die Demokraten und ihre Erfüllungsgehilfen in den Medien noch auf einen Sieg von Kamala Harris gehofft. Manche Journalisten sehen nicht einfach einen Wechsel von Demokraten zu Republikanern, sondern einen Übergang von Demokratie zu Diktatur. Angeblich drohe nun die Wiederauflage des Faschismus, denn auch in Europa gewinnen rechte Parteien in den letzten Jahren bei Wahlen hinzu. Viele Medien, egal ob in Deutschland oder in den USA, sehen den Wahlerfolg Trumps durch “Rassismus” begründet. Der Aufstieg der Minderheiten, allen voran die Wahl Barack Obamas zum ersten schwarzen Präsidenten, habe die weißen Amerikaner verunsichert. CNN sprach schon 2016 von einem „Whitelash“, also einem „weißen Gegenschlag“, und der “Spiegel” erklärte den ersten Wahlsieg Trumps zum „Bürgerkrieg des Weißen Mannes“. Über seine Wiederwahl hieß es nun in der “Zeit”: „Der autoritäre Nationalismus erobert das Herz der westlichen Demokratie.“ Gänzlich unplausibel erscheint diese These zunächst nicht – denn die woke Identitätspolitik hat den „alten, weißen Mann“ als Ursache allen Übels ausgemacht – kein Wunder, wenn das für Entfremdung sorgt. Doch wer das Wahlergebnis genauer analysiert, stellt fest, dass diese These auf dünnem Eis steht.

Vordergründig scheint sich die Annahme zu bestätigen, denn Trump erzielte unter Weißen bessere Ergebnisse als unter Nicht-Weißen. Dies geht aus den Exit Polls, also Nachwahlbefragungen hervor, die demographische Daten abfragen. Das allerdings wäre noch kein ungewöhnlicher Befund, denn klassischerweise schneiden die Republikaner bei Weißen schon seit Jahrzehnten besser ab als bei Nicht-Weißen. Erst dann, wenn man mehrere Wahlen miteinander vergleicht, offenbart sich ein erstaunlicher Trend. Verglichen mit dem Präsidentschaftskandidaten Mitt Romney, der 2012 Barack Obama unterlag, konnte Donald Trump gerade bei Nicht-Weißen stetig hinzugewinnen, während er unter weißen Wählern sogar leichte Einbußen hinnehmen musste:

Schwarze Männer, von denen man eigentlich erwarten würde, dass sie eher von Rassismus betroffen seien, stimmten sogar zu 20 Prozent für Trump. Umfragen vor der Wahl hätten sogar noch höhere Stimmanteile unter Schwarzen vorhergesagt, während Latinos überraschenderweise noch stärker für die Republikaner stimmten, hieß es. Und das, obwohl viele Journalisten auf das Gegenteil hofften, hatte doch ein Comedian bei einer Wahlkampfveranstaltung Puertoricaner beschimpft. Dieser Trend bestätigt sich auch in der parteiinternen Mitgliederstatistik beider Parteien: 1996 waren die Demokraten zu 76 Prozent weiß, 2019 nur noch zu 59 Prozent. Die Republikaner waren 1996 zu 94 Prozent weiß und 2019 zu 81 Prozent. Auch im Kongress nimmt die Zahl der Nicht-Weißen stetig zu: Waren beim ersten Amtsantritt Trumps 2017 noch 106 von insgesamt 538 Mitgliedern beider Kammern (Senat und Abgeordnetenhaus) nicht-weiß, stiegt deren Zahl bis 2023 auf 137 an. Und sie wird vermutlich auch nach den jetzigen Wahlen – die immer noch nicht komplett ausgezählt sind – weiter steigen.

Man könnte nun meinen, dass diese Zahlen nichts über den Rassismus der weißen Republikaner aussagen, denn die Zahl der Nicht-Weißen steigt in den USA kontinuierlich an, was zwangsläufig mehr nicht-weiße Wähler und mehr nicht-weiße Kandidaten gleichermaßen bedeutet. Aber auch das stimmt nicht: Allen vier schwarzen Republikanern im Abgeordnetenhaus gelang ihre Wiederwahl, und das obwohl sie in mehrheitlich weißen Wahlkreisen aufgestellt wurden. Schwarze Demokraten hingegen treten eher in mehrheitlich schwarzen Wahlkreisen an. Es gab weitere schwarze Republikaner, denen der Einzug ins Abgeordnetenhaus nicht gelang – aber sie waren in nicht-weißen Wahlkreisen angetreten.

“Rassismus auf dem Vormarsch”: Ein von Linken dauerbeschworener Mythos

Bei den diesjährigen Wahlen traten auch zwei schwarze Republikaner auf Ebene der Bundesstaaten an, nämlich Royce White als Senator in Minnesota und Mark Robinson als Gouverneur in North Carolina. Beide unterlagen allerdings ihren demokratischen Gegenkandidaten. Dennoch können schwarze Republikaner auch einen gesamtem Bundesstaat für sich gewinnen, wie das Beispiel Tim Scott zeigt: Er hat in South Carolina drei Senatswahlen in Folge gewonnen – übrigens mit feinerem besserem Ergebnis als sein weißer Kollege Lindsey Graham aus demselben Bundesstaat. Und wie sich zeigt, holte Scott die besten Ergebnisse stets in den mehrheitlich weißen Landkreisen. Aber könnte er nicht vielleicht deswegen besser abgeschnitten haben als Graham, weil er mehr schwarze Wähler von sich überzeugen konnte? Das stimmt zwar; aber im direkten Vergleich schnitt Scott in schwarzen und weißen Landkreisen besser ab. Und was, wenn weiße Republikaner notgedrungen einen schwarzen Republikaner wählen, weil er ihnen von der Parteispitze aufgezwungen wird? Auch das trifft nicht zu – denn in den USA darf die Parteibasis in den sogenannten „primaries“ den ihr genehmen Kandidaten bestimmen. Und die oben genannten schwarzen Republikaner schnitten an der weißen Parteibasis eben deutlich besser ab als ihre weißen Mitbewerber. Diese Resultate bestätigen übrigens das Ergebnis einer Umfrage aus dem Jahr 2020, derzufolge 91 Prozent der Republikaner angaben, auch einen Schwarzen zum Präsidenten wählen zu würden.

Andauernd wird von den Anhängern der Identitätspolitik ein “systemischer”, “struktureller” oder “institutioneller Rassismus” in den westlichen Gesellschaften beschworen. Angeblich seien “die Rassisten” wieder auf dem Vormarsch. Doch es gibt keine verlässlichen Indikatoren, die dies bestätigen würden; im Gegenteil. Dies zeigen nicht nur die obigen Analysen der Wahlergebnisse, sondern auch die US-Volkszählungsdaten: 1980 heirateten nur 4 Prozent der Weißen einen nicht-weißen Partner; 2022 waren es schon 15 Prozent – und dieser Trend flachte in den Trump-Jahren nicht ab. Auch nimmt die räumliche Trennung der Rassen in den Wohngebieten seit 1970 stetig ab; Weiße und Nicht-Weiße leben also immer häufiger in der selben Nachbarschaft. Linken mag diese Erkenntnis nicht gefallen, aber in Wahrheit lösten sich unter Trump die Schranken zwischen den Rassen zunehmend auf.