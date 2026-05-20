Donald Trumps Kopf für 50 Millionen Dollar

Immer wieder verlängerte Donald Trump die Waffenruhe im Iran-Krieg – offenkundig verbunden mit der Hoffnung, die Reste des Mullah-Regimes würden mit einem akzeptablen Vorschlag zu einem Friedensabkommen an den Verhandlungstisch kommen. Zuletzt war Trump dabei dem Wunsch der Regierungen von Qatar und Pakistan nachgekommen, die Wiederaufnahme der Angriffe zu verschieben – auch den Preis eines weiteren Gesichtsverlustes wegen des sich verstärkenden Anscheins mangelnder Konsequenz und fehlender Bereitschaft, seinen Drohungen auch Taten Folgen zu lassen.

Dass die Hoffnung, der Iran würde sich doch noch besinnen, ins Leere laufen würde, war dabei nicht nur vornherein absehbar oder zumindest höchstwahrscheinlich; sie zerschlug sich nun endgültig durch die zahlreichen Angriffe, die der Iran in den letzten Tagen gegen die Vereinigten Arabischen Emirate startete, den großen Rivalen am Golf und zudem US-Verbündeten. Doch jetzt setzt die Mullah-Truppe noch einen drauf: Wie die “Jerusalem Post” berichtete, kündigte der Vorsitzende des iranischen Sicherheitsrates, Ebrahim Azizi, im iranischen Staatsfernsehen an, dass das Parlament in Kürze ein Gesetz beschließen werde, in welchem unter anderem ein Kopfgeld in Höhe von 50 Millionen US-Dollar auf Donald Trump ausgesetzt werde.

Keine Einigung mit Irans Hardlinern möglich

In diesem Gesetz, welches den Titel „Gegenmaßnahmen der Militär- und Sicherheitskräfte der Islamischen Republik“ trägt, wird allerdings nicht nur Donald Trump mit der “Ehre“ eines persönlichen Kopfgelds bedacht; natürlich steht auch der israelische Ministerpräsident Netanyahu auf der Todesliste, ebenso wie der CENTCOM-Regionalbefehlshaber der US-Streitkräfte, der kommandierende Admiral Brad Cooper. Damit dürfte auch den letzten klargeworden sein, dass es mit dem Iran zu keiner Einigung kommen wird, solange die Hardliner des Regimes das Steuer in der Hand halten. Dieses Regime wird seine Bemühungen um Atomwaffen nicht nur fortsetzen, sondern diese auch bei erstbester Gelegenheit skrupellos einsetzen

Deshalb sind Verhandlungen vergebene Liebesmüh. Trump muss den Job stattdessen zu Ende bringen und dem Mullah-Gottesstaat, um eine Formulierung seines Amtsvorgängers Richard Nixons aus dem Vietnam-Krieg zu verwenden, “die Scheiße aus dem Leib bomben”.

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