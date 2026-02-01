Dr. plag. Mario Voigt klebt weiter an seinem Posten

Die CDU ist inzwischen zu einer Partei von Vorsatzlügnern, politischen Trickbetrügern und Blendern verkommen. Wählertäuschung, Verrat an eignen Idealen und Hochstapelei sind dabei auf allen politischen Ebenen Usus, vom Lügenkanzler bis hinab auf Rathausebene. Dass die Technische Universität Chemnitz dem Thüringer CDU-Totalausfall Mario “Mettbrötchen” Voigt – bereits vor einigen Wochen schon, aber jetzt erst bekanntgeworden – den Doktorgrad wegen gravierender Mängel in seiner Dissertation von 2008 entzog und Voigt nun auch noch seinen Professorentitel einbüßte, ist nur das jüngste Glied in einer ganzen Kette von akademischen Schummelskandalen, die bereits mit der GuttenPlag-Affäre begann und dem Titelentzug von Merkel-Intima Anette Schavan noch lange nicht ihr Ende erreichte; auch Andreas Scheuer führte zeitweise zu Unrecht einen Doktortitel. In der linken Schwesterpartei SPD und der inzwischen ausgemusterten FDP gab es mit Franziska Giffey und Silvana Koch-Mehrin ähnliche prominente Beispiele.

Dass allerdings ein amtierender Ministerpräsident seinen Titel entzogen bekommt, ist ein Novum – und müsste unter normalen Umständen zum sofortigen Rücktritt führen. Genau das meinen offenbar zumindest auch bei Voigts Brombeer-Bündnispartner BSW die ersten sich aus der Deckung wagenden Stimmen; es kommt zu ersten Absetzbewegungen: BSW-Generalsekretär Oliver Ruhnert stellte Voigts Amtsführung öffentlich infrag und sagte der „Rheinischen Post“, Voigt müsse nun prüfen, ob er „mit dem nun entstandenen Makel“ die Koalition wirklich noch unbelastet leiten könne.

Eine Krähe hackt der anderem kein Auge aus

Damit scheint der schmerzfreie „Plagiats-Vogt“ jedoch gar kein Problem zu haben: Er ficht die Entscheidung der Uni gerichtlich an und will den Titelentzug nochmals prüfen lassen. Gönnerhaft hatte er schon vor dem Entzug verkündet, er wolle aus “Respekt vor dem Verfahren” den Titel vorerst nicht mehr führen. Bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung – die Monate dauern könne – bleibe er selbstverständlich weiter Ministerpräsident.

Der Fall belastet die schwarz-rote BSW-SPD-Koalition in Thüringen dennoch. “Bei gerichtlicher Bestätigung der Aberkennung wird der amtierende MP nicht zu halten sein“, heißt auch aus der Fraktion des BSW. Die SPD hält Voigt weiterhin die Treue. Allein die einzige Realopposition AfD (von der sich Voigt vor einigen Wochen in einem wirren Interview wünschte, soe möge “das Sonnensystem verlassen”) kündigte an, im Erfurter Landtag ein Misstrauensvotum gegen Voigt einzubringen. Dieses wird vom Altparteienkartell mit hoher Wahrscheinlichkeit abgeschmettert werden – denn die Krähen hacken einander kein Auge aus.Zumal es – wie überhaupt in den letzten zehn bis zwanzig Jahren – hierzulane selbst bei noch so ungeheuerlichen Verfehlungen einfach keine Politikerrücktritte mehr gibt. Das Lippenbekenntnis, man übernehme “Verantwortung„, ohne dem auch nur irgendeine Handlung oder Konsequenz folgen zu lassen, ist zur Standardmasche geworden. Dass die Politikverdrossenheit zunehmend in blanken Zorn umschlägt, ist den Bürgern nicht zu verdenken.