Dr. Robert Malone: Gnadenlose Abrechnung mit Harris und Biden

Gut sechs Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl hat Dr. Robert Malone, ein Pionier der mRNA-Forschung (und gerade deshalb von Anfang an erbitterter Kritiker der Corona-Impfungen!) eine vernichtende Bilanz der Amtszeit von Präsident Joe Biden und seiner Vizepräsidentin Kamala Harris gezogen. Er halte es für wahrscheinlich, so Malone, dass die Regierung Biden/Harris als “äußerst korrupt und inkompetent” in die Geschichte eingehen werde. Es handle sich um eine Administration „mit ständigem Appetit auf Krieg und andere ausländische Abenteuer, etwa Nordstream, die jedoch merkwürdig inkompetent im Umgang mit Kriegen ist“, die außerdem eng mit Big Pharma unter einer Decke stecke und die für die Corona-Krise als einem der “größten Fiaskos im Bereich der öffentlichen Gesundheit in der Geschichte” verantwortlich sei. Zudem sei sie Treiber der globalistischen Agenda und der Ausweitung der Befugnisse und der Finanzierung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zulasten der demokratisch fundierten Souveränität und habe ein Klima der Spaltung geschaffen, weit mehr als dies zuvor Trump getan habe. Schlimmer noch: Mit ihrer hetzerischen Rhetorik dazu beigetragen, dass es bereits zwei Attentatsversuche auf Donald Trump gegeben habe, dem sie auch noch adäquaten – und, wie sich zeigte, dringend erforderlichen – verstärkten Schutz verweigere.

Biden und Harris hätten zudem „die etablierten Normen der Nachkriegszeit in Bezug auf Bioethik und informierte Zustimmung“ missachtet und buchstäblich den “gewaltsamen Akt der Zwangsimpfung von Millionen von Menschen mit einem unbewiesenen, unzureichend getesteten, auf Gentherapie basierenden Impfstoff“ betrieben. Auch Harris blicke auf eine “lange und ununterbrochene Vorgeschichte” der “Förderung von unbegründetem Hass und Zwietracht unter den US-Bürgern” und der gezielten Bekämpfung ihrer politischen Gegner durch Strafverfolgung und jedes andere ihr zur Verfügung stehende Mittel zurück. Zudem habe sie eine „öffentlich-private Partnerschaft von Söldnern ins Leben gerufen, gefördert, ermöglicht und ausgenutzt, die aus einem Zensur- und Propaganda-Industriekomplex besteht“ und habe ihre engen Beziehungen zu Medienkonzernen und Big Tech – und damit ihre Macht – klar missbraucht, um “aktiv moderne Propagandamethoden einzusetzen und zu nutzen, in dem verzweifelten Versuch, an der Macht zu bleiben, während sie ihre politischen Gegner bestraft und in einigen Fällen zu Unrecht inhaftiert“.

Von wegen “Gefahr für die Demokratie”

Kritik dieser Art, im innenpolitischen Diskurs in den USA nicht nur von republikanischen Parteigängern, sondern eben auch von namhaften Personen außerhalb der Politik wie etwa Malone geäußert, finden in der deutschen Berichterstattung praktisch nicht statt, wo negative Berichte ausnahmslos über Trump vorkommen und vor allem Harris als das “menschliche Antlitz” moderner US-Politik abgefeiert und sie als Heilsbringerin idealisiert wird. Nichts könnte dabei weniger mit der Realität zu tun haben. Malone zeigt in komprimierter Form, mit welchen Versagern und skrupellosen Gestalten man es nicht nur in Europas Hauptstädten, sondern auch in Washington zu tun hat. Dass auch die Mainstream-Medien ausgerechnet Harris zur Heilsbringerin gegen den in unfassbarer Weise dämonisierten Trump aufblasen, obwohl dieser sich während seiner Präsidentschaft nichts auch nur annähernd mit dem Gebaren der amtierenden Regierung Vergleichbares geleistet hat zeigt die unfassliche Einseitigkeit der veröffentlichten Meinung. Was der im Prinzip von Anfang an, spätestens ersichtlich jedoch seit 2022 faktisch amtsunfähige Biden und seine dubiose Vizepräsidentin verbrochen haben, macht die verzerrte Darstellung Trumps als “Gefahr für die Demokratie” umso absurder.

Malone hält der gegenwärtigen Regierung den Spiegel vor und prophezeit ihr, dass sie „als eine der schlimmsten und korruptesten in die Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika eingehen“ werde. Damit hat der Wissenschaftler einen Punkt: Denn tatsächlich zeichnet seine Philippika prägnant nach, welch unermesslichen Schaden diese Regierung angerichtet hat. Man könnte Malones Aufzählung noch hinzufügen, dass der amerikanischen und Weltöffentlichkeit vier Jahre der völlig senile Biden als Spitzenpräsident präsentiert wurde und er eiskalt abserviert wurde, nachdem diese Lüge beim TV-Duell mit Trump Ende Juni endgültig nicht mehr aufrechtzuerhalten war. Die 14 Millionen Stimmen, die Biden bei den Vorwahlen erhalten hatte, wurden einfach ignoriert und statt seiner die völlig farblose Harris und intellektuell gefährlich beschränkte Harris installiert. Diese trägt, umso mehr in Anbetracht des mental hinfälligen Zustands des seit zwei Monaten praktisch aus der Öffentlichkeit verschwundenen, abgetauchten noch amtierenden Präsidenten, offenbar schon sehr viel länger, als dies der Bevölkerung bewusst war, Mitverantwortung für weitere verheerende Auswirkungen der US-Regierungspolitik: Die illegale Massenmigration an der US-Südgrenze hat in den letzten vier Jahren immer neue Rekordhöhen erreicht – und ausgerechnet Harris, deren einzige konkrete Aufgabe als Vizepräsidentin tatsächlich die Organisation des Grenzschutzes war, hat dabei völlig versagt.

Hoffen der Superdemokraten auf den “finalen Rettungsschuss“

Was die unter dem senilen Biden angerichteten auch internationalen Flurschäden anbelangt, ist die Bilanz der gegenwärtigen Regierung ebenfalls desaströs: Der plötzliche und übereilte Rückzug aus Afghanistan im August 2021 schwächte die globale Rolle der USA und trug offenbar entscheidend zum russischen Angriff auf die Ukraine bei. Außerdem hat die Biden-Harris-Regierung, wie Meta-Chef Mark Zuckerberg unlängst selbst einräumte, massiven Einfluss auf die sozialen Medien genommen, um Informationen über Corona zu unterdrücken, und sogar die Verbreitung eines brisanten Artikel der “New York Post” über den hochgradig kompromittierenden Inhalt auf dem Laptop des Präsidentensohns Hunter Biden zu behindern versucht. Dabei wurde sogar das FBI eingesetzt – ein Missbrauch, der nach den Maßstäben, die vor 50 Jahren bei Watergate angelegt wurden, zu einer ähnlichen oder noch größeren öffentlichen Empörung hätte führen müssen; doch die Demokraten kommen mit allem durch.

Und anders als die damals aus Nixons reiner Paranoia begangenen Regierungsstraftaten – die in Anbetracht seines riesigen Vorsprungs gegenüber seinem Herausforderer George McGovern zur Sicherung des Wahlsieges 1972 gar nicht nötig waren (Nixon errang diesen mit einem bis heute ungebrochenen Rekordergebnis von fast zwei Dritteln der Wahlmännerstimmen) – hatte das kriminelle Vorgehen des Weißen Hauses unter Biden und Harris dann entscheidenden Einfluss auf die Niederlage Donald Trumps bei der Wahl vor vier Jahren – wobei man angesichts dieser Zustände nicht einmal völlig ausschließen kann, dass bei dieser Wahl tatsächlich Betrug im Spiel war, da das gesamte Establishment um jeden Preis eine zweite Amtszeit Trumps verhindern wollte. Daran hat sich bis heute nichts geändert (im Gegenteil!) und just deshalb findet ja eine regelrechte Hetzjagd auf Trump mit mittlerweile zwei Attentatsversuchen in zwei Monaten statt, ohne dass er endlich den erforderlichen Personenschutz erhält. Offenkundig scheinen die interessierten Kreise in Washington insgeheim zu hoffen, dass der nächste “verwirrte Einzelschütze” vielleicht doch noch rechtzeitig vor dem Wahltermin am 5. November ins Schwarze trifft.