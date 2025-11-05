Dreiste Geschichtslügen: Johann Wadephul, Schutzengel und Wohlfühlbegleiter aller syrischen Geflüchteten

Die schwarz-rote Koalition befindet sich zwar in der Dauerkrise, die aktuelle Missstimmung wurde jedoch von CDU-Außenminister Johann Wadephul ausgelöst. Dieser hatte wieder einmal mit bizarren Einlassungen auch und gerade in den eigenen Reihen für Fassungslosigkeit gesorgt, als er letzte Woche beim Besuch eines Vororts der syrischen Hauptstadt Damaskus behauptete, hier könnten „wirklich kaum Menschen richtig würdig leben”, weshalb die rund 1 Million syrischen Flüchtlinge in Deutschland zumindest “kurzfristignicht zurückkehren“ könnten. Mit dieser gegen den Koalitionsvertrag verstoßenden Aussage rannte Wadephul natürlich offene Türen bei der SPD ein, die bis zur Einbürgerung als “Deutsche” am liebsten keinen einzigen Syrer (oder sonstigen Geflüchteten) ziehen lassen wollen. Da es sich beim Kompromiss der Rückführung der Syrer (an sich ein rechtlich gebotener und selbstverständlicher Vorgang) um eine der wenigen von der Union zur Gesichtswahrung gegenüber der SPD durchgesetzten migrationspolitischen “Erfolge” handelt, ist Wadephuls Einschätzung ein umso dreisterer Querschläger gegen die ohnehin verzagten Bemühungen dieser Bundesregierung, endlich zumindest kosmetische Rückführungen zu beginnen. Im Auswärtigen Amt hatte Wadephul stattdessen nochmals nachgelegt und verkündet, dass es nur noch um die Rückführung einer „überschaubaren Zahl von Personen“ gehen dürfe, Straftäter etwa, während Syrien für die meisten Syrer viel zu gefährlich sei.

Das soll aber offenbar nur für die Syrer in Deutschland gelten, von denen mehr als die Hälfte staatliche Vollversorgung und Logis genießen – denn alleine aus der Türkei kehrten eine Million syrische Flüchtlinge inzwischen in ihre Heimat zurück, um dort am Wiederaufbau ihres Landes mitzuwirken. Doch der Außenminister bleibt stur und sorgt sich wieder einmal rührend um alle Hierhergelaufenen – bloß nicht um die Interessen Deutschlands. Um der seit Tagen anhaltenden Empörung in CDU und CSU zu begegnen, erschien Wadephul gestern vor der Unionsfraktion – doch statt dort zurückzurudern, legte er noch eine Schippe drauf und gab sogar noch größeren Unsinn als letzte Woche von sich: In Syrien sehe es derzeit schlimmer aus als in Deutschland 1945, faselte er wahrheitswidrig, und berichtete als Beweis von einer „halbstündigen apokalyptischen Autofahrt durch die Mitte von Damaskus“.

Bodenlose Frechheit gegenüber Deutschen

Diese neuerliche bodenlose Frechheit Gegenüber den Überlebenden Deutschen, die nach dem Krieg dieses Land und der schwersten Entbehrungen wieder aufgebaut und zu wirtschaftlicher Blüte geführt haben, stellt eine weitere Geschichtslüge dieses Ministers dar, nachdem er gerade erst (wie auch Lügenkanzler Merz bei seinem Staatsbesuch in Ankara) gegenüber der türkischen Zeitung „Hürriyet“ die kontrafaktische Legende wiederholt hatte, türkische Gastarbeiter hätten das deutsche Wirtschaftswunder ermöglicht und das Nachkriegsdeutschland mit aufgebaut – ein sachlich falscher und anachronistischer Mythos, der nun durch den absurden Vergleich Syriens mit dem 1945 restlos zerbombten Deutschland nochmals gestoppt wird. Denn abgesehen davon, dass die Deutschen 1945 nicht als Geflüchtete im Ausland verharrten, weil Ihnen die Rückkehr in die Ruinen ihrer Heimat unzumutbar gewesen wäre, Waren Sie selbst ist, die ihr Land tatkräftig aus dem Nichts wieder aufbauten.

Merz versuchte in der Sitzung, die Wogen zu glätten, indem er Wadephuls angeblich „hohes Ansehen“ in der Region lobte, aber auch klarstellte, dass es keine Asylgründe mehr für Syrer gebe, da der Krieg vorbei sei. Diese “hohe Ansehen“ jedoch nicht auf irgendein diplomatisches Geschick zurückzuführen, sondern auf die immer neuen deutschen Steuermillionen, die er auch diesmal wieder blanko als Hilfsleistungen versprach. Zustimmung kam natürlich von den Grünen, denen jeder Vorwand recht ist, damit kein einziger Migrant Deutschland je wieder verlässt – und vom früheren Kurzzeit-CDU-Generalsekretär Ruprecht Polenz, den man ebenfalls als faktischen Grünen ansehen muss. Dieser sprang Wadephul mit der Aussage zur Seite, die Arbeitslosigkeit in Syrien liege bei 40 bis 60 Prozent, Häuser und Infrastruktur seien zerstört – als ob dies nicht das stärkste Argument für die Rückkehr möglichst vieler Syrer in ihre Heimat wäre. Und selbst das unsägliche deutsche Staatsoberhaupt meinte, sich sogar von Ghana aus, hier höchstpersönlich einschalten zu müssen: „Jemand, der vor den Trümmern eines Krieges steht, sein Erschrecken äußert und sich selbst laut fragt, kann man darin wohnen – diesem Erschrecken kann man auch mal eine Weile Raum lassen“, fabulierte der dekadente und völlig entrückte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der gerade für 200 Millionen Euro Steuergeld eine Zwischenunterkunft für die Dauer der Renovierung von Schloss Bellevue bezieht.

Geschichtsklitterung im Dienst der Migrationsagenda

Die ganze Debatte ist so über alle Maßen absurd, wie es eben nur in Deutschland möglich ist. Nach Ansicht Wadephuls, Polenz` und Steinmeiers soll offenbar irgendjemand anderes das zerstörte Land wieder aufbauen – wohl damit die in Deutschland lebenden und bis dahin längst mit zwei Pässen ausgestatteten Syrer sich dann ins gemachte Nest setzen können?!? Dabei könnten gerade die aufgestauten Aggressionen, die syrische Jungmänner hierzulande mit beeindruckenden Auswirkungen auf Kriminalstatistik abreagieren, als ihre überschüssige Energie zum Wohle Syriens vor Ort in produktive Arbeit umgeleitet werden, anstatt sie an deutschen Frauen auszulassen. Zumal die syrische Regierung ja selbst händeringend um die Rückkehr ihrer Landsleute wirbt…

Wadephuls unsägliches Geschwätz zeigt wieder einmal, dass die deutsche Geschichte für heutige Politiker nur noch ein Steinbruch für hanebüchene und völlig abwegige Vergleiche ist, um die falsche Politik der Gegenwart zu rechtfertigen – in diesem Fall insbesondere der Migrationsagenda: Andersdenkende sind heute Nazis und die AfD wird zur Wiedergängerin der NSDAP umgelogen, türkische Gastarbeiter haben Deutschland aufgebaut und in Syrien sieht es schlimmer aus als in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Angesichts des galoppierenden Wahnsinns in diesem Land wäre es nicht verwunderlich, wenn bald noch der Vorschlag käme, Deutsche sollten als Freiwillige nach Syrien reisen, um beim Wiederaufbau zu helfen und dafür Sonderprämien erhalten. Wadephul jedenfalls hat einmal mehr gezeigt, dass er seinem Amt ebenso wenig gewachsen ist, wie seine Vorgänger Heiko Maas und Annalena Baerbock. Kein anderes Land leistet sich solche Totalausfälle in höchsten Ämtern. Wenn es noch politische Kultur in diesem Land gäbe, müsste er seines Amtes enthoben werden. Aber dies ist angesichts des Zustands dieser Regierung, der wiederum der völligen Unfähigkeit ihres Personals geschuldet ist, wohl ausgeschlossen.