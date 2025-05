Dritte Amtszeit? Donald Trump reagiert auf jüngste Unterstellungen der Lügenmedien

Immer wieder mal wird von Seiten der an schwerem ATS (Anti-Trump-Syndrom) leidenden Linksjournalisten hüben wie drüben des Atlantik behauptet, Donald Trump strebe bereits jetzt eine (verfassungswidrige) dritte Amtszeit als Präsident der Vereinigten Staaten an – insbesondere, nachdem die Base Cap mit der Aufschrift „Trump 2028“ auf den Markt kam (siehe Beitragsbild oben) und sich in der Anhängerschaft des 45. und 47. Präsidenten größter Beliebtheit erfreut.

Auch deutsche Medien verkauften ihren Fans diese Geschichte – natürlich verbunden mit der Mutmaßung, Trump würde die USA in eine Diktatur verwandeln wollen, wenn sie nicht schon eine sei. Trump selbst befeuerte diese unsinnigen Spekulationen sogar selbst noch dadurch, dass er sich zu diesem Thema bewusst kryptisch äußerte; derartige Verwirrung zu stiften und zu provozieren, bereitet ihm diebische Freude, zumal dies die vollständig ideologisierten Pseudo-Journalisten in ihren Befürchtungen und ihrer Paranoia noch bestärkte

Zu tief der Hass, zu groß die Angst

Doch nun hat sich der böse „Orange-Man“ klar und deutlich zur Frage einer dritten Amtszeit erklärt: „So etwas ist meines Wissens nach nicht erlaubt. Viele verkaufen die 2028-Mütze. Aber das ist nicht mein Ziel. Ich möchte vier tolle Jahre haben und die Sache dann jemandem anderen überlassen.“ Das wird den „Qualitätsmedien“ aber mit großer Wahrscheinlichkeit nicht für bare Münze nehmen. Zu tief sitzt der Hass auf Trump und zu groß ist deren Angst, zugeben zu müssen, dass sie sich (auch in diesem Fall wieder) als die wahren Verschwörungsschwurbler erwiesen haben und Fake-News verbreiten. Deshalb geben sie sich überzeigt, dass Trump – damit er mit dann 82 Jahren nochmal antreten darf – im Zweifel auch einen offenen Bruch der Verfassung vollziehen würde, .

Doch keine Angst, liebe Medien vor allem in Deutschland: Ein Verfassungsbruch ist in den USA absolut nicht zu befürchten. So etwas gibt es nur bei euch, in “eurer Demokratie”, wo man die Opposition kriminalisiert und verbieten will und wo ein abgewähltes Parlament das Grundgesetz handstreichartig ändert, um Schuldenorgien und Klimadiktat zu beschließen.

