Drohender Frieden in der Ukraine: Trump macht die Hausaufgaben der Europäer

Der Friedensdeal, dessen Abschluss US-Präsident Donald Trump verkündet hat, mag für die Ukraine bitter sein und bei deutschen Journalisten “Kopfschütteln” auslösen. Tatsächlich stellt er aber nichts anderes als die Feststellung der auf dem Schlachtfeld geschaffenen Realitäten dar, und so sind denn auch seine Grundzüge von Pragmatismus und Realismus geprägt:Die Krim soll von den USA offiziell als russisch anerkannt werden, Russland soll die Garantie erhalten, dass die Ukraine kein NATO-Mitglied wird, sämtliche seit 2014 bestehenden Sanktionen gegen Russland sollen aufgehoben werden und zudem versprechen die USA eine verstärkte wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Russland. Die russisch besetzten Gebiete in der Ukraine sollen weitestgehend ebenfalls in russischem Besitz verbleiben – entsprechend des Referendums ihrer mehrheitlichen ethnisch-russischen Einwohnerschaft. Der Ukraine werden im Gegenzug (allerdings nicht näher definierte) „robuste Sicherheitsgarantien“ und ein EU-Beitritt zugesagt.

De facto wird der Krieg damit quasi eingefroren. Und doch ist dies einzig vernünftige Lösung, wenn man nicht will, dass das völlig sinnlose Massaker in der Ostukraine auf unabsehbare Zeit weitergeht. Die deutschen Kriegstreibermedien – allen voran natürlich „Bild“ – schreien, wie nicht anders zu erwarten, Zeter und Mordio. Und die politischen Bellizisten, die die Fortsetzung des blutigen Konflikts zur Aufrechterhaltung ihrer Dauerkrisen- und Notstandspolitik benötigen (und in deren Propaganda “der Russe” ungefähr die Funktion eingenommen hat, die vor einigen Jahren “das Virus” innehatte), geraten angesichts des drohenden Friedens in Panik. Vor allem der französische Gernegroß Emmanuel Macron will sich außenpolitisch profilieren, weil er innenpolitisch längst erledigt ist –und gefällt sich in der Rolle des europäischen Oberverteidigers der Ukraine. Die EU und die scheidende Ampel, ebenso wie die designierte CDU-geführte Wahlbetrügerkoalition, eruieren fieberhaft, wie sich die Unterstützung für Kiew aufrechterhalten und die Eskalation weiter schüren lässt.

Alle Friedensentwürfe Washingtons prinzipiell madig gemacht

Dabei weicht der kriegstreiberische Wahn immer mehr verantwortungspolitischer Einsicht. Selbst aus Großbritannien, das sich bis über beide Ohren in den Ukraine-Krieg involviert hat, heißt es inzwischen , ohne die USA ginge es nicht und es brauche eine diplomatische Lösung. Doch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, dem der ihm vom Westen verliehene Heiligenschein schon lange erkennbar zu Kopf gestiegen ist, weigert sich rundheraus, auch nur einen Meter ukrainischen Bodens abzugeben – obwohl er völlig blank dasteht und ohne ausländische Waffen- und Finanzhilfe keine Stunde mehr einen Krieg weiterführen könnte, der längst zur einzigen Basis seiner nicht mehr demokratisch legitimierten, rein diktatorischen Machtfülle geworden ist.

Da noch schlimmer als eine Niederlage der Ukraine (zu der jeder Verhandlungsfrieden mit auch nur geringsten Zugeständnissen an Russland gestempelt wird) scheint vor allem für narzisstische deutsche Politiker, Medienschaffende und Akademiker dabei die Vorstellung zu sein, dass Donald Trump tatsächlich den außenpolitischen Erfolg einer Beilegung des Konflikts für sich verbuchen könnte. Deshalb werden seine Friedensentwürfe prinzipiell madig gemacht – so auch dieser bislang tragfähigste und aussichtsreichste Vorstoß. „Experten“, wie der Kölner Politikprofessor Klemens Fischer, raunen die üblichen Spekulationen zusammen: „Trumps Plan ist so angelegt, dass er sein Gesicht wahren kann. Steigt Selenskyj ein, ist Trump der ,Messias’, der den Frieden bringt. Lehnt Kiew den Plan einseitig ab, können die USA behaupten, dass die Schuld bei der Ukraine liegt“, verkündete Fischer. Selenskyj rät er, seine Maximalforderungen nicht mehr so oft und öffentlich vorzutragen.

Isolation zwischen Ost und West

Natürlich dürfen auch die völlig verantwortungslosen und unverbesserlichen Kriegshetzer aus der deutschen Politik nicht fehlen: Die Europaabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der Splitterpartei FDP, räumte mal eben die 80-jährige friedenssichernde Westintegration der Bundesrepublik ab: Trumps Deal sei „der schriftliche Beweis: Nein, die Amerikaner sind weder unsere Freunde noch unsere Verbündeten in Zukunft“. Und der CDU-Politiker und Scharfmacher Roderich Kiesewetter verkündete: „Natürlich kann weder Europa dem zustimmen noch die Ukraine, weil unsere Sicherheit dann erst recht gefährdet wäre.“ An Ostern erst hatte sich Kiesewetter mit bodenlosen öffentlichen Äußerungen endgültig desavouiert, die Ukraine kämpfe für Deutschlands Freiheit. Dieser faktenbefreite Schwachsinn und die gemeingefährliche Zerstörung von Freundschaft und Vertrauen nun auch zu den USA, nachdem man bereits das Verhältnis zu Russland auf einen Tiefpunkt gefahren hat, treibt Deutschland in eine Isolation zwischen Ost und West, die es in seiner Geschichte zweimal fast mit dem Untergang bezahlt hatte. Die blinden Ukraine-Vasallen der deutschen Blockparteien sind in Wahrheit die eigentliche und einzige Gefahr für die deutsche (und europäische) Sicherheit.

Der deutsche Umgang mit dem Ukrainekonflikt ist von maximaler Unsachlichkeit getragen und entspricht dem Niveau, auf dem in Deutschland über den amerikanischen Präsidenten berichtet und dieser dauerbeleidigt wird. Und da braucht man sich dann wahrlich über nichts mehr zu wundern: Die Journalistenkarikatur Dunja Hayali mokierte sich diese Woche erst anlässlich des Todes von Papst Franziskus in einer so entlarvenden wie abstoßenden Anmoderation, der Vatikan sei für Donald Trump doch ein lohnendes Ziel, da das Papstamt gerade freigeworden sei und es dort jede Menge prunkvolle goldene Paläste zu holen gäbe. Und so sieht man auch in Donald Trumps Friedensbemühungen nur das Spiel eines Verrückten. Keinesfalls will man dem verhassten US-Präsidenten einen diplomatischen Erfolg gönnen – weshalb deshalb man ihm möglichst gründlich die Tour vermasseln will. Und so faseln Figuren, die nicht die geringste Ahnung davon haben, was Krieg eigentlich bedeutet, aus Redaktionsstuben, Abgeordnetenbüros und universitären Elfenbeintürmen herab von immer neuen Waffenlieferungen und nehmen achselzuckend in Kauf, dass Abertausende Menschen weiterhin getötet und verstümmelt werden in einem Krieg, der militärisch längst verloren ist.

Schlichte Anerkennung der Realitäten

Denn die Ukraine hat weder die Menschen noch das Material, um ihn erfolgreich fortsetzen zu können. Eine Rückeroberung der Krim und der anderen russisch besetzten Gebiete ist völlig utopisch. Das war auch immer klargewesen – und hätte Kiew zwischen 2014 und 2022 auf eine Verhandlungslösung zur Situation der Ost-Ukraine gesetzt und diplomatische Nachbarschaft gesucht, statt im blinden Vertrauen auf seine westlichen Verbündeten, die ihn dazu anstachelten, den russischen Löwen am Schwanz zu ziehen, dann hätte dieser Krieg vermieden werden können. Es war ein Angriffskrieg und eine inakzeptable Invasion, ja und nochmals ja – aber genau weil man hätte wissen können, dass Putin zu solchen Schritten fähig ist, wäre eine Konfliktvermeidung der richtige Weg gewesen, statt fortwährend Öl ins schwelende Feuer zu gießen. Nun ist das von Beginn an Absehbare eingetreten — und es bleibt der Ukraine nur ein Ende mit Schaden. Jede Alternative, zu der die Europäer drängen, ist selbstmörderisch und akzeleriert die Bedrohung durch einen atomaren Holocaust – weil sich Russland nie und nimmer geschlagen geben würde.

Und so ist Trumps Deal ist schlicht eine Anerkennung der Realitäten. Der US-Präsident hat das getan, was eigentlich der Job der Europäer und vor allem der Deutschen gewesen wäre – und was unter einem anderen politischen Personal, wie es früher (noch bis unter Helmut Kohl) existierte, auch längst erfolgt wäre. Selenskyj hat, wie Trump korrekt feststellte, keine Karten mehr auf der Hand. Das gilt auch für die großmäuligen Europäer, die ihre eigenen Länder durch eine Negativauslese in ihren Regierungen vielerorts ruiniert haben und die weder willens noch fähig wären, sich selbst zu verteidigen und die eigenen Grenzen gegen Millionen illegaler Migranten zu schützen – dafür aber unverdrossen bis zum letzten Ukrainer kämpfen wollen. Man kann nur hoffen, dass es Trump gelingt, Fakten zu schaffen und genügend Druck aufzubauen, bevor es den weltpolitisch eigentlich irrelevanten Möchtegern-Großmächten aus Europa doch noch gelingt, sich mit der Anzettelung des Dritten Weltkrieges aus der Geschichte zu verabschieden.