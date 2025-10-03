Drohnenalarm in Deutschland: Kasperletheater zum Einheitstag

Am Tag der Deutschen Einheit könnte man über vieles sprechen: Über Einheit und Spaltung. Über dreieinhalb Jahrzehnte vollendete und nicht vollendete Vereinigung, über die Probleme der Zukunft. Über Energiepreise, Wirtschaftskrise, Migration, Reformstau. Aber nein: Dieses Deutschland schafft es, sich erneut selbst zu übertreffen. Das Thema des Tages hieß: Drohnenalarm in München! Stundenlang kein Flugzeug, 3.000 Passagiere auf Feldbetten, Millionenschäden für die Volkswirtschaft. Und wofür? Für nichts und wieder nichts. Wegen einer Hysterie, die inzwischen klinische Relevanz erreicht hat.

Vielleicht war es ein Kind, das im Umland mit einer Drohne für 100 Euro spielte. Vielleicht nur eine optische Täuschung. Man weiß es nicht. Aber dafür stand ein ganzer Großflughafen stand still. Medien drehen durch. Die Politik tritt vor die Kameras, als hätte man gerade noch so eine Invasion abgewehrt. Markus Söder erklärt “Zusammenhänge” – als kreuzten russische Kriegsschiffe vor unseren Häfen. Dabei ging es wahrscheinlich um ein Plastikding aus dem Elektronikmarkt.

“99 Luftballons” als Blaupause

Das alles erinnert frappierend an Nenas “99 Luftballons”: Damals eine Hymne gegen den Irrsinn, heute eine Zustandsbeschreibung oder fast schon Handlungsanleitung: ein Ballon steigt auf, der Radar schlägt an – und es knallt. Deutschland steht Kopf. Nicht mal im Kalten Krieg war so etwas denkbar. Wenn damals mal ein Kinderdrachen in der Nähe eines Flughafens flatterte, zuckte niemand. Heute spricht man sofort von Großgefahr, Bedrohung, Angriff. Erst fliegen über EU-Staaten ein paar Drohnen, jetzt stiert man wie die Amerikaner zu Zeiten der “Ufomania” der Fünfziger Jahre in den Himmel und fiebert auf die nächsten Sichtungen. Die Dramatisierung kennt keine Grenzen.

Und die Politik reagiert mit deutscher Gründlichkeit, maximaler Unsouveränität, Panikmache und unverantwortlicher Rhetorik. Erst Roderich Kiesewetter mit der Wahnsinnsforderung nach Ausrufung des “Spannungsfalls” (was dieser bedeuten würde, siehe hier). Nun kündigt Bundesinnenminister Alexander Dobrindt ein „Drohnenabwehrzentrum“ an. Was soll das sein? Werden dort dann Kinder mit Flugdrachen oder Quadrokopter-Spielzeugdrohnen überwacht? Muss man ab jetzt aufpassen, nicht den Dritten Weltkrieg zu verschulden, wenn einem ein Luftballon vom Volksfest entweicht? Wird jetzt jede Seifenblase zum Angriffsszenario? Deutschland gründet “Zentren” gegen alles Leichte und Luftige – nur die echten Probleme bleiben unberührt.

Die Verwandlung von Nichts in ein Spektakel

Das Kunststück dieser Politik ist die Verwandlung von Nichts in ein Spektakel: Man übertönt die eigene Unfähigkeit mit großen Schlagzeilen. Drohnen als Nebelkerzen, als Symbol vermeintlicher Handlungsfähigkeit. Die ersten Politiker und Experten erklären ernsthaft, man müsse die Dinger sofort abschießen. Ja bitte: Schießt sie ab. Das sind keine bemannten Flugzeuge, keine Hightech-Geschwader des Kreml. Es sind Spielzeuge. Wenn jemand im Garten eine Drohne steigen lässt, ist das kein Angriff auf die nationale Sicherheit. Verantwortliche Journalisten sollten das wissen und richtig einordnen. Stattdessen verbreiten sie Panik. Man stolpert man durch die Nachrichten, als wäre das Land am Rande des Krieges. Und genau so ist es ja auch gewollt. Doch es wird immer lächerlicher. Drohnen hier, Drohnen dort, bald vermutlich auch über Buxtehude. Ist das noch Sicherheitspolitik oder schon Comedy?

Deutschland präsentiert sich am 35. Jahrestag der Einheit als Land, das Phantome jagt und sich selbst lahmlegt. Kein Terroranschlag, keine Katastrophe – sondern ein unbekanntes Flugobjekt, das vielleicht gar keines war. Dafür verbringen 3.000 Reisende die Nacht auf Feldbetten, während die Verantwortlichen sich bierernst als Krisenmanager in Szene setzen und für ihre Wachsamkeit selbst feiern: Man habe “gehandelt”. Man habe “geschützt”. Man habe “verhindert”. Verhindert wurde hier nur abermals die Normalität, der ungestörte Alltag und die innere Einkehr anlässlich eines Datums, das einmal der Tag der Deutschen sein sollte. Ein Land spricht nicht mehr über seine wirklichen und realen Probleme – sondern über Drohnen, die wahrscheinlich gar keine waren. Das Muster dahinter ist bekannt: Man legt sich selbst lahm – und ist auch noch stolz darauf.