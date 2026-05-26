Droht uns ein Brüsseler Super-KI-Kontrollmonster?

Der offene Widerstand und lautstarke Protest gegen den KI-Hype und seine vielfach desaströsen Folgen ist in den USA ganz offen ausgebrochen. Wird er sich, gerade noch rechtzeitig, auch auf Europa ausweiten? Dies wäre mehr als wünschenswert – denn uns droht hier in der EU-Demokratur durch KI, die an die Kandare eines demokratisch nicht legitimierten Brüsseler Zentralmolochs gelegt ist, ein weitaus größerer und üblerer Schaden als jetzt bereits in Amerika; dort ermöglicht das First Amendment mit seiner bedingungslosen Meinungsfreiheit zumindest noch Gegenwehr und -rede zu den längst eingesetzten bedrohlichen Fehlentwicklungen dieser (noch immer weithin unterschätzten!) revolutionären nächsten – und womöglich letzten – Etappe des digitalen Zeitalters.

Worum genau geht es, what the hell is going on…? Nun, nicht weniger als das: “Was nach Science-Fiction klingt, bereitet manchen Forschern ernsthafte Sorgen: Die Entwicklung einer Super-KI könnte die Menschheit bedrohen. Schon heute werden die Schattenseiten Künstlicher Intelligenz sichtbar – und gleichzeitig wächst die Abhängigkeit.“ Schlagzeilen einer umfassend kritischen raumgreifenden Debatte in den USA häufen sich. Derweil erscheint im fernen, bewusstlosen Deutschland (wo sich die Medien lieber tagelang mit der weltrettungshysterischen Leidensverlängerung des am Ende dann doch als besenderter Kadaver wiederangespülten Buckelwals Timmy und der involvierten gutmenschelnden Rettungs-NGO-Aktivistenmaschinerie befassen) bislang so gut wie gar nichts zu diesem facettenreichen In einer schlechten Gesellschaft, wo man wirklich wichtige Zusammenhänge oft nicht mal mehr dann erkennt, wenn sie diese einem regelrecht ins Bein beißen, ist das kein Wunder.

In Deutschland nicht einmal Problembewusstsein

Zum vergleichenden Verständnis: in den USA steppt in Sachen KI aktuell der Bär wegen der bereits signifikanten Folgen dieser gigantomanischen Blase und politmedial verherrlichten Zukunftsverheißung. Denn während bei uns der Hype um KI noch auf Hochtouren läuft, hat in den USA die Realität bereits hart zugeschlagen, weshalb nun eine anschwellende Protestwelle ebendort zurückschlägt: „Der Siegeszug der Künstlichen Intelligenz bringt immer mehr Amerikaner auf die Barrikaden. Der Widerstand hat nun auch Auswirkungen auf den Wahlkampf“, berichtet “Microsoft News” (msn), und nennt abschreckende Beispiele exzessiven Missbrauchs und manipulativer Abgründe der neuen algorithmenbasierten Technologie. In den den hiesigen Infotainment-Dumpfmedien existiert diesbezüglich nicht einmal ein Problembewusstsein, ergo vermeidet man jegliche tieferen Recherchen und weitreichende Ursachenforschung. Lieber kommt man stattdessen mit Randnotizen über Randerscheinungen mit Randnotizen daher und berichtet allenfalls leicht irritiert über das, was doch eigentlich gar nicht sein dürfte: „Es ist ein böser Moment für Eric Schmidt. Als der ehemalige Google-Chef Mitte Mai an der Universität von Arizona vor den Studenten zur Jahrgangs-Abschlussrede antritt, erwartet ihn eine feindselige Atmosphäre. Immer wieder wird gebuht und gepfiffen. Schmidt muss abbrechen, darum bitten, dass er weiterreden kann. Es gibt Phasen, in denen der einstige Tech-Guru einfach nur dasteht und verlegen lächelt. Im schwarz-gelben Talar mit der bei solchen Veranstaltungen in den USA üblichen Kopfbedeckung.“

Interessant und überdeutlich ist das, was hier Augenzeugen unabhängig voneinander über diese und ähnliche Veranstaltungen der Big-Tech-Giganten in den USA als akute Stimmung unter den Zuhörern beschreiben: Wann immer Schmidt den Begriff „Künstliche Intelligenz“ (KI) in den Mund nahm, regte sich Unmut, hörbar durch Pfiffe und wütende Zwischenrufe. Warum? Weil KI bereits in weiten Teilen der amerikanischen Öffentlichkeit zum Schimpfwort mutiert ist – und das vollkommen berechtigt. Als Chiffre für eine der gravierendsten Fehlentwicklungen der Zivilisationsgeschichte könnte das Kürzel AI (analog KI) gar sinnstiftend zur Initiierung einer neuen sozialen Bewegung stehen. Bei der genannten Veranstaltung an der University of Arizona wurde dies besonders deutlich – denn hier zog nicht einmal mehr ultimative Unausweichlichkeitsargument der technologiebesoffenen KI-Prediger nicht mehr: Als der einstige Google-CEO Schmidt den Siegeszug der KI als alternativlose, ja deterministische Zwangsläufigkeit darstellte, bei dem sich nur noch die Frage der bockigen Verweigerung oder produktiven Mitwirkung stelle (“Die Frage ist, ob Ihr die künstliche Intelligenz mitgestalten werdet”), erntete er von den Studenten Gelächter und böses Gejohle; sein Satz ging mitsamt all seiner Scheinheiligkeit in lauten Buhrufen unter. Auch seine Aufforderung, man müsse einen Weg finden, „Ja“ zu der Technologie zu sagen, stieß auf massiven Protest.

Quacksalber des technoiden Fortschritts

In diesem merklichen Protest schwingt natürlich auch eine zunehmende Furcht vor KI-bedingten Rationalisierungen und Massenentlassungen mit, doch sie ist längst auch Teil einer anschwellenden Wutwelle, welche seit Monaten die USA generell angesichts der unkritischen Begeisterung und des radikalen Machbarkeitswahns bei den Big-Tech-Konzernen durchzieht. Buhrufe pflastern ihren Weg und der Protest wartet schon aufs nächste Schiff, um darauf ins tiefschlafende Europa zu schippern. Beispiele gibt es zuhauf: Als etwa die Immobilienentwicklerin (!) Gloria Caulfield bei einer Rede an der University of Central Florida den Fortschritt bei KI als Kern der „nächsten industriellen Revolution“ pries, erntete sie auch dort einen wutschnaubenden Shitstorm eines wütenden Auditoriums, darunter wohlgemerkt etliche Leute vom Fach, ITler und Spindoctors der nun zur globalen Marktreife gelangten Entwicklung. Man wird die Geister, die man so begeistert rief, nicht mehr los und kann sie nicht mal mehr zähmen. Man glaubt den Quacksalbern des technoiden Fortschritts einfach nicht mehr. Die Euphorie rund um KI verblasst in demselben Tempo, wie sie übergreifend Jobs killt und von immer mehr Berufsgruppen als existenzielle Bedrohung erkannt wird.

Dass sich KI dank bereits messbarer immenser Entlassungswellen bei Tech-Unternehmen selbst in wachstumsstarken Länder, wo im Gegensatz zu Deutschland keine linksgrüne Regierung die vorsätzliche Zerstörung der eigenen Industrie im Namen der falschen Klimareligion betreibt, als Rohrkrepierer erweist, der selbst in der hauseigenen Boombranche nichts mehr taugt, war dabei absehbar und nur eine Frage der Zeit. Die keineswegs paranoide Angst vor unkontrollierbarer Technik, vor Transhumanismus und Verlust des Menschen als Maß aller Dinge, ergänzt von immer größeren Protesten gegen die an vielen Orten aus dem Boden sprießenden energiefressenden und dystopischen Rechenzentren, nimmt überhand und die Stimmung gilt bereits als vergiftet, was selbst die distanzlosesten Positivisten und KI-Promoter in Forschung und Medien beklagen.

Big Tech und KI-Manager sind plötzlich Feindbilder

Zögerlich reagiert in den USA bereits die Politik: Gesetzentwürfe von den US-Demokraten, welche landesweite Baustopps für neue KI-Rechenzentren fordern, sind populistische, aber ernstzunehmende Begleiterscheinung der ankommenden Proteste. Der Druck im Kessel steigt: Im April warf ein junger Texaner einen Molotow-Cocktail auf das Wohnhaus von Sam Altman, Chef des ChatGPT-Entwicklers OpenAI – und der Protest erreichte jetzt auch die Republikaner. Nun hat Donald Trump ein fettes Problem, denn der Widerstand geht längst weit über das linksliberale Milieu hinaus – und die Furcht vor der toxischen Technologie berührt konservative Wählergruppen wie LKW-Fahrer, die mächtigen Teamster und Industriearbeiter ebenso. Alle stehen hier in eklatantem Widerspruch zur Politik der Trump-Regierung, welche möglichst wenig KI-Regulierung wünscht. Dies rief nun sogar den umtriebigen Trump-Renegaten Steve Bannon mit seiner Initiative „Humans First“ auf den Plan, die für weiteres innenpolitisches Rumoren sorgt.

Der Ruf nach Regulierung wird immer lauter und der Streit gerät bereits in die Midterm-Kampagnen, wenige Monate vor den Zwischenwahlen zum Senat und zum Repräsentantenhaus im November. Es kracht im Trump-Staat: So wirkte sich der wachsende Widerstand längst schon konkret auf den Bau von Rechenzentren aus, in denen die großen Datenmengen für die großen Sprachmodelle – sprich: KI-Anwendungen – verarbeitet werden: “In vielen Gemeinden etablieren sich Bürgerinitiativen gegen die Zentren, aus Furcht vor steigenden Stromkosten und dem Wasserbedarf der Anlagen. Nach Berechnungen der Nichtregierungsorganisation Data Center Watch wurden im Jahr 2025 48 (!) Bauprojekte mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 156 Mrd. Dollar gestoppt”, weiß “msn”. Dieser Trend setzt sich aktuell fort; der Widerstand gegen Datenzentren habe sich zu einer “landesweiten politischen Kraft formiert“. Wie gesagt: im dauersedierten Europa in seinem weltfremden Dornröschenschlaf bekommt man offensichtlich weder etwas von dieser anschwellenden Anti-KI-Protestwelle in den USA noch von den signifikant perspektivischen Debatten unter Intellektuellen und Wissenschaftlern über die drohende Zukunft mit KI mit – obwohl beides von überragender gesamtgesellschaftlicher Bedeutung auch hier bei uns ist.

Überwindung des Menschen

Im vergangenen Jahr veröffentlichten die KI-Forscher Eliezer Yudkowsky und Nate Soares ein realdystopisches Buch unter dem düsteren Titel: “If anyone builds it, everyone dies” (“Wenn das jemand baut, sterben alle”). Das Buch steht beispielhaft für lauter werdende Stimmen, die vor großen Umwälzungen oder gar der Auslöschung der Menschheit durch immer leistungsfähigere Künstliche Intelligenz und deren bald unkontrollierbare Machtentfaltung warnen, vor allem jener nahenden Singularität, an dem eines Tages eine vom Menschen gebaute intelligente Maschine oder KI intelligenter ist als ihr Erbauer selbst. Diese “letzte Erfindung der Menschheit” würde den Punkt der Selbstüberwindung und damit -entbehrlichmachung unserer Spezies markieren. Diesbezüglich enthält das Buch eine düstere Warnung, die “n-tv” wie folgt zusammenfasst: „Wenn es irgendjemandem auf der Welt gelingen sollte, eine Superintelligenz zu bauen, werde jeder auf dem Planeten sterben. Der Gedanke dahinter: Eine solche KI könnte sich irgendwann gegen die Menschheit richten. Vielleicht, weil sie zu dem rechnerischen Schluss kommt, die Menschheit sei schlecht für den Planeten oder aus anderen Gründen.“

Die Autoren mutmaßen dabei – nicht keineswegs abwegig – dass die selbstlernende KI natürlich nicht ewig dumm bleiben werde; das ist nur logisch, ist sie doch sie genau dafür ausgerichtet, sich selbst zu optimieren. KI ist schon heute oftmals ins Programmieren eingebunden und könnte es in naher Zukunft, als gefährlicher Mastermind, auch komplett übernehmen und dies in geometrisch wachsender Lerngeschwindigkeit. Die Experten sprechen in dem Fall von einer „Intelligenzexplosion„.

Keine harmlose Entwicklung, im Gegenteil

Was tun gegen dieses Szenario? Die Rufe zum Stopp der Entwicklung hin zu einer Superintelligenz wirken hilflos, besonders da politische Kräfte, Agenda-Strippenzieher und Machtkartelle „ganz da oben“ längst Witterung aufgenommen, wenn nicht gar bereits Blut geleckt haben: Denn eine KI-Intelligenz als Waffe, die auch gegen zu kontrollierende Großgruppen und gelenkte Bevölkerung gerichtet werden könnte, geradezu an. Nicht von ungefähr hat daher auch Angela Merkel gerade letzte Woche wieder so wollüstig von der EU strengstes „Regulieren“ gegen die Untertanen in der EU eingefordert – und eben dazu eignet sich KI perfekt: Datenströme verfolgen, analysieren, zuordnen und den gläsernen Bürger – von der Patientenkarte bis zur Handy-Zahlung beim Discounter bis zum regierungskritischen Post bei Facebook, Instagram oder X – verfolgen, “spotten”, “tracen” – und das in Sekunden.

Kurzum: Die Entwicklung ist alles andere als harmlos und schon gar nicht erfreulich; Vorbereitungen zum Aufbau und einer nachfolgend aggressiven Nutzung eines Brüsseler KI-Superhirns laufen bereits auf Hochtouren. Merkel weiß das und singt jeden Morgen fröhlich ihr „Wir schaffen das“. Sie und die Eurokraten haben allen Grund zur diebischen Freude – denn gerade wird vermeldet, dass die EU weiter parallel in Maßnahmen investiert, die die Nutzung von KI fördern, und “neue Strategien” erarbeitet“. Das kann nichts Gutes verheißen.