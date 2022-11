Drum tanze, wem das Reden nicht gegeben!

Die zur Familie der Hautflügler gehörenden Honigbienen tun es seit Jahrzehntausenden mit Erfolg: Sie informieren ihre Artgenossen über Lage und Ergiebigkeit einer Honigquelle, indem sie tanzen. Dieser evolutionäre Vorteil wird jedoch zusehends von Konkurrenten, die es gleichermaßen auf Honigtöpfe abgesehen haben, kopiert. Eine ganze Generation hochmotivierter und mit überragenden intellektuellen Fähigkeiten ausgestatter Jungpolitiker hat ebenfalls das Tanzen als Mittel zur Übermittlung hochkomplexer politischer Inhalte entdeckt.

Fakten und Zitate sammeln, ordnen, in eine schlüssige Reihenfolge bringen und dann in einer leidenschaftlichen Rede mit rethorischem Geschick im Parlament vortragen – das ist old-school, das ist babyboomer-like, das interessiert heute keinen mehr. Das war eben gestern, und gestern ist langweilig. Wer als Nachwuchspolitiker mit Hang zur Vollversorgung etwas auf sich hält, dreht kurze Tanzvideos als erfrischend neuen Beitrag zur Debattenkultur. Heftig schaukelnd werden dem geneigten Zuseher die körperlichen Auswirkungen einer schon in frühen Jahren begonnenen Fehlernährung vorgeführt, und mit geschmeidigen Bewegungen der kräftigen Ärmchen wird auf plötzlich auftauchende Stichworte gezeigt, die wer auch immer dann als „politisches Statement” wahrnehmen darf. Angesichts des Geschicks der Wortfindung und der beachtlichen Seichtheit so mancher Gedankengänge dieser Visionäre des Grenzdebilen ist diese Entwicklung durchaus zu begrüßen. Damit wären auch alle Probleme mit der korrekten Aussprache deutscher Wörter gelöst.

Neue Ausdrucksform politischer Willensbildung

Man sollte diese neue Ausdrucksform politischer Willensbildung aber nicht diesen Spartakiaten der Dumpfheit allein überlassen. Das gesamte Parlament könnte sich durchaus einbringen. Ein erster Schritt wäre die Demontage des Rednerpultes. Anstelle dieses Relikts ewig gestriger Sprachgewandtheit könnte ein im Zeitgeist gestalteter, hipper Dancefloor dem neuen Stil im Parlament Ausdruck verleihen. Das Parlament hieße dann auch nicht mehr Parlament (von parler, „Reden”), sondern Bailament (von bailar, „tanzen”). Wie wohltuend wäre es, unserer Außenministernden nicht mehr beim Stammeln und Silbenverschlucken zuhören zu müssen, sondern statt dessen ihrer grazilen Tanzdarbietung einer Regierungserklärung zum Thema „Rechte der Hausziege in vom Klimawandel extrem bedrohten Hochgebirgsregionen in Tibet“ gebannt folgen zu können! Darauf könnte der Oppositionsführer dann vehement antworten, indem er seinem durchaus nicht vorhandenen Rhythmusgefühl breakdance-artig Ausdruck verleiht, um dadurch auf die schlimmen Auswirkungen des Abschaltens von Teelichtöfen auf die Gummiwurst produzierende Wirtschaft Deutschlands hinzuweisen.

Und sollte sich die gegenwärtige Krise weiter zuspitzen, wäre eine passende politische Antwort der Grünen-Fraktion ein Formationstanz aller Fraktionsangehörigen zur Musik von „Dance the Morgenthau”. Damit wäre dann alles gesagt beziehungsweise getanzt, und der Krise bliebe nichts anderes übrig als aufzugeben. Alles in allem wäre das Konzept „Tanzen statt debattieren“ die von vielen Beobachtern seit Jahren geforderte Frischzellenkur für den deutschen Parlamentarismus, Verzeihung: Bailamentarismus.

Heiteres Gruppentanzen

Was als trendige Kommunikationsform einiger sprachgehemmter Schulabbrecher begann, könnte dann in einen unaufhaltsamen Siegeszug gipfeln, der das gesamte politische Tun und Lassen dieses unseres Landes nachhaltig (nachhaltig ist nämlich wichtig!) verändert. Man stelle sich Gemeinderäte vor, die wie Waldorfschüler die Streckenführung einer zu bauenden Ortsumgehung tanzen. Oder tanzenden Strassenwahlkampf, tanzende Demonstrationen zum Weltjahrestags des dreilagigen Pausenbrots sowie heiter-ausgelassenes Gruppentanzen anläßlich der Mutter aller humorlosen politischen Veranstaltungen, den Elefantenrunden nach Wahltagen im besten öffentlichen Rundfunk aller Zeiten.

Vor gut 40 Jahren sang das Neue-deutsche-Welle-Duo DAF (Deutsch-Amerikanische Freundschaft) „Tanz den Mussolini”. In diesem Sinne steht einer großartigen Zukunft nichts im Wege. Es darf getanzt werden – oder, um es mit dem Wiener Hofball zu sagen: „Alles Walzer”!