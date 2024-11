Dschihad am Rand der Schwäbischen Alb

Es gibt neue Details zum Mord in Hochdorf im Kreis Esslingen am 15. November 2023. Haben wir es hier mit einem kleinen Dschihad in einem Dorf am Rande der Schwäbischen Alb zu tun? Tatverdächtiger ist ein 24-jähriger Afghane. Er war zuerst in der großen Asylunterkunft am Rande von Hochdorf untergebracht. Dort machte er aber Ärger, weswegen er rausflog und im nahegelegenen Ort Wernau untergebracht wurde. Am Mittag des 15. November machte der ein 56-jähriger Franzose, der seit sieben Jahren mit seiner deutschen Partnerin im Ort lebte, wie gewöhnlich einen Spaziergang. Dort traf er auf seinen Mörder. Und der wusste offenbar ganz genau, wie man einen Menschen tötet: Er soll dem Mann unvermitteln zweimal gezielt ins Herz und einmal in die Niere gestochen haben. Das Opfer hatte keine Chance und verstarb noch am Tatort.

Der Afghane war 2022 nach Deutschland gekommen. Möglicherweise wurde er, als “Ortskraft” getarnt, im Rahmen von Annalena Baerbocks Aufnahmeprogramm und auf unsere Kosten eingeflogen; man weiß es nicht genau. Jedenfalls war bis jetzt, Ende 2024 und zwei Jahre nach seiner Einreise, noch immer nicht über seinen Asylantrag entschieden worden. Trotzdem konnte er hier ungehindert und frei unter uns herumlaufen, randalieren, Ärger in seiner Unterkunft machen – und schlussendlich einen Menschen töten.

Am Ende übernimmt keiner die Verantwortung

Dieses unfassbare Elend spielte sich schon unzählige Male ab in den letzten Jahren, und es ist immer dasselbe: Ein unter dem Deckmäntelchen “Asyl” nach Deutschland eingereister Migrant begeht eine barbarische Gewalttat, während über seinen Asylantrag entweder noch nicht entschieden oder selbiger bereits abgelehnt worden war – oder der Täter alternativ unter zig weiteren Identitäten geführt wurde. So gut wie immer war der Täter auch schon polizeilich in Erscheinung getreten, was jedoch folgenlos blieb.

Wie kann man solche Taten verhindern? Es ist eigentlich ganz einfach: Alle, ausnahmslos alle bleiben solange in bewachten und geschlossenen Unterkünften, bis über ihren Asylantrag positiv entschieden wurde. Das ist logischerweise nur dann möglich, wenn die jeweilige Identität eindeutig nachgewiesen ist. Abgelehnte Asylbewerber – und damit mindestens 57 Prozent der in diesem Jahr eingetroffenen Migranten – bleiben in den bewachten Ankunftszentren.

Gut möglich, dass auch für die Hochdorfer Horrortat am Ende niemand die Verantwortung übernehmen muss. Die entsprechenden Wege – psychisch krank, schuldunfähig, Maßregelvollzug – werden sicher schon geprüft. Ich glaube an diese Ausflüchte nicht. Ich sage: Bei diesen Taten handelt es sich um kleine Dschihads, ausgeführt von sogenannten einsamen Wölfen, die im Namen ihrer islamischen Ideologie uns, die in ihren Augen “Ungläubigen”, hier töten. Mein tief empfundenes Beileid an die Hinterbliebenen des 56-jährigen Mannes, der einfach nur am helllichten Tag am Fuße der Schwäbischen Alb spazieren gehen wollte.