Dschihadisten gegen Assad – mit freundlicher Unterstützung der Selenskyj-Ukraine und deutschen Steuergeldern

Während der Westen weiterhin irrwitzige Summen im aussichtslosen Ukraine-Krieg versenkt und die Gefahr einer atomaren Eskalation heraufbeschwört, feiern ultraradikale Islamfanatiker der Miliz „Haiʾat Tahrir asch-Scham“ (HTS) in Syrien plötzlich wieder militärische Erfolge, nehmen die wichtige Stadt Aleppo ein und sind weiter auf dem Vormarsch. Die syrische Armee hat einen Gegenangriff gestartet, auch die russische Luftwaffe, die den syrischen Luftraum beherrscht, fliegt Angriffe gegen die Rebellen. Laut Oleg Ignasjuk, dem stellvertretenden Leiter der russischen Mission in Syrien, wurden dabei etwa 300 Kämpfer getötet. Parallel gehen protürkische Rebellen inzwischen gegen kurdische Gruppen vor. Offenbar will der türkische Autokrat Recep Tayyip Erdoğan seinen Einfluss im zerrissenen Syrien ausweiten, bevor Donald Trump ins Weiße Haus zurückkehrt.

In diese Gemengelage platzt nun auch noch die Meldung, dass ausgerechnet die von Deutschland mit hochgerüstete und durch verantwortungslose Steuergeldveruntreuung für ein hochkorruptes Regime mit Milliarden zugeschüttete Ukraine die radikalislamischen Dschihadisten in Syrien mit Waffen versorgt und ausgebildet haben soll. Auch deshalb soll es den Rebellen, deren Grausamkeit und Ziele denen des “Islamischen Staates” in nichts nachstehen, gelungen sein, immer größere militärische Erfolge zu verbuchen können. Die renommierte englischsprachige ukrainische Zeitung „Kyiv Post“ hat enthüllt, dass Spezialeinheiten des ukrainischen Militärgeheimdienstes HUR die Kämpfer trainiert und bewaffnet hat. Laut einer Geheimdienst-Quelle des Blatts war ein HUR-Team namens „Khimik“ bereits an früheren Aktionen der Dschihadisten beteiligt, etwa am Angriff auf eine russische Militärbasis bei Aleppo im September. Dies sei, so die „Kyiv Post“, „Teil eines größeren Trends, bei dem die ukrainischen Streitkräfte russische Truppen im Ausland ins Visier nehmen“. Zuvor schon habe es direkte Unterstützung beim Angriff einer islamistischen Miliz auf russische Söldner der Wagner-Gruppe und russische Regierungstruppen im Juli in Mali gegeben.

Fatale Verirrungen des Westens

Kyrylo Budanov, der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes, hatte bereits im Mai 2023 gedroht: „Wir werden Russen überall und jederzeit töten, bis die Ukraine vollständig gesiegt hat.“ In Wahrheit führt diese Strategie dazu, muslimischen Fanatikern an die Macht zu verhelfen und nicht radikalislamistische Länder wie Assads Syrien zu demontieren und den Nahen Osten so vollends ins Chaos zu stürzen. Am Ende wird Deutschland dann mit neuen Flüchtlingsströmen beglückt, während mit seiner indirekten Hilfe Steinzeitislamisten den Herrschaftsbereich ihrer Barbarei ausweiten. Diese brandgefährliche Entwicklung beweist aufs neue, welche außen- und sicherheitspolitischen Totalversager und Dilettanten in Berlin an der Regierung sind, die offenbar weder bei der Auswahl ihrer Verbündeten wie den vermeintlich “werteverteidigenden” Ukrainern noch bei der Folgenabschätzung ihrer Scheckbuch- und Sanktions-Minusdiplomatie auch nur die geringste Ahnung haben, was sie am Ende anrichten.

Hinzu kommt die generelle, grundsätzliche Verkennung des kleineren und größeren Übels und die Auswahl der grundfalschen Feindbilder. Russland ist pfui, Assad ist der Dämon – und wer gegen beide kämpft, wird zum Helden mit Heiligenschein erhoben. Dabei hätte man seit der fatalen Fehleinschätzung des “Arabischen Frühlings“ als angebliche Freiheitsbewegung unter Barack Obama gewarnt sein müssen. Das Resultat dieses naiv bejubelten „Frühlings“ war, dass in diesen Ländern überall lediglich andere, oft radikal-islamische Regime an die Macht gelangt sind und der westliche Demokratieexport überall buchstäblich krachend gescheitert ist, mit jahrelangen Bürgerkriegen und Millionen Flüchtlingen in Europa Trotzdem denselben Fehler wie in Libyen, Ägypten, Tunesien, dem Irak und anderswo nun partout auch in Syrien begehen. Zumal Assad ja bereits auf der Abschlussliste stand, bevor er zum Putin-Verbündeten wurde – seit nämlich die gesamte westliche Politik kollektiv den Verstand verloren und sich ideologietriefendem moralischem Imperialismus und Menschenrechtsinterventionismus anstelle pragmatischer Sicherheitspolitik verschrieben hat.

Der historische Irrtum Obamas

Seit 15 Jahren hat der Westen praktisch alle Garanten von stabilen, nicht-islamistischen Regimen in der Region gestürzt, hat ihre Absetzung durch Muslimbrüder und Dschihadisten, die als als vermeintliche “demokratische Bewegungen” oder Freiheitskämpfer verklärt wurden, gefördert oder geduldet, nachdem er aktiv deren Machtbasis unterminiert hatte. Damit hat er alle Lehren aus der “Iranischen Revolution“ von 1979 in den Wind geschlagen und seinen damaligen Fehler des hingenommenen Schah-Sturzes wiederholt. Nur in Syrien ist dies bislang nicht gelungen. Ausgerechnet der im Westen dämonisierte Wladimir Putin ist inzwischen die letzte Hoffnung darauf, dass nicht auch Syrien in islamistische Hände fällt. Doch anstatt dies anzuerkennen, den Ukraine-Irrsinn zu beenden und sich gemeinsam der Stabilisierung des Nahen Ostens zu widmen, faselte Sean Savett, der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA, ausgerechnet die Abhängigkeit des Assad-Regimes von russischer und iranischer Unterstützung habe die derzeitige Instabilität verursacht. In Wahrheit hat einzig diese Abhängigkeit bisher verhindert, dass die Kräfte, die jetzt wieder Oberwasser haben, sich das ganze Land unter den Nagel reißen und die Region endgültig ins Chaos stürzen. Die Vertreibung der letzten Christen aus Syrien ist eines der erklärten Ziele der HTS. Assad, Putin und verrückterweise auch das schiitische Mullah-Regime in Teheran, das mit der sunnitischen HTS-Miliz verfeindet ist, sind nun mehr denn je zu ihrem letzten Rettungsanker geworden.

Natürlich waren all die vom Westen erst aufgebauten, dann gestürzten arabischen Führer von Gaddafi bis Saddam unappetitlich und verwerflich, und auch das Vorgehen von Diktatoren wie Assad ist repressiv und nicht rechtsstaatlich. Und doch: In Ländern ohne jede demokratische und zivilgesellschaftliche Tradition, die als Alternative dazu nur fundamentalislamistische Gottesstaaten kennen, ist dies das kleinere Übel; das einstige Primat der Realpolitik erkannte diese Tatsachen noch an. Auch Lebensstandard und der Zivilisationsgrad dieser Länder waren um ein Vielfaches höher als unter der islamistischen Barbarei, bei der es neben derselben politischen Unterdrückung jedoch noch Not, Elend und totalitäre Bevormundung im Alltag gratis obendrauf gibt.

Weltfremde Pseudomoral

Doch das alles interessiert den “Wertewesten” nicht. Anstatt Politik vom Ende her zu denken und als Kunst des Machbaren zu betreiben, hüllt er sich wieder einmal in eine weltfremde Pseudomoral, die völlig an der Wirklichkeit vorbeigeht – und frönt dem Prinzip “der Feind meines Feindes ist mein Freund”. Normalerweise müsste, wenn dies schon nicht nach der Nordstream-Enthüllungen geschah, dann spätestens jetzt jegliche Unterstützung für die Ukraine gestoppt werden. Dass ein von uns finanziertes und aufgerüstetes hochkorruptes Regime, wenngleich völkerrechtswidrig angegriffen, Islamisten unterstützt, bloß weil diese einen gemeinsamen Feind haben, und damit für den Westen weitere unkalkulierbare Risiken produziert, ist ein völliges No-Go.

Die deutsche Öffentlichkeit wird von den zwangsgebührenfinanzierten Valium-Medien gleichwohl auch über diese Zusammenhänge völlig im Unklaren gelassen. Das beginnt schon mit der schwer erträglichen Umdichtung der gegen Assad kämpfenden Dschihadisten zu noblen Freiheitskämpfern. In einem Bericht des ZDF-„heute“-Journals vom Samstag erscheinen da die als „Oppositionelle“ verharmlosten Steinzeit-Muslime wie hehre Recken, die das monströse, finstere Assad-Regime beseitigen wollen, und werden als Wohltäter der Bevölkerung gezeichnet. Natürlich dürfen sie auch ausführlich zu Wort kommen, um ihre Propaganda zu verbreiten. Bilder, in denen christliche Symbole und Einrichtungen geschändet, Frauen verschleppt und angebliche Assad-Kollaborateure misshandelt werden, bekam hier niemand zu sehen. Offenbar will man beim Staatsfunk auf die künftige hiesige Austauschbevölkerung Rücksicht nehmen: Unter anderen in Düsseldorf zeigten sich einmal mehr die Segnungen der muslimischen Massenmigration aus eben diesen Staaten, wo zahlreiche Syrer völlig unbehelligt durch die Straßen marschierten und Islamistenfahnen schwenkend jubelten, um den Sieg der HTS-Miliz zu feiern. Auf die Idee, dies zum Anlass zu nehmen, sie zurück in ihre Heimat, zu ihren geliebten Gotteskriegern zu verfrachten, kommt in der deutschen Politik niemand mehr.