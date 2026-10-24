Dschingis Khan, der Klimaheld

Die Geschichte besitzt zuweilen makabre Pointen, die sich beinahe von selbst erzählen: Dschingis Khan und seine Nachfolger verwüsteten im 13. Jahrhundert weite Teile Asiens, ließen Städte zerstören und Felder veröden, Millionen Menschen starben. Wo zuvor Menschen gelebt und Landwirtschaft betrieben hatten, eroberte sich die Natur ihren Raum zurück. Wälder wuchsen nach, Bäume entzogen der Atmosphäre Kohlendioxid – und die Erde wurde kühler. So der neueste Mythos aus den Niederungen der Klimawissenschaft. Der größte Eroberer seiner Zeit erscheint so – und zwar ausgerechnet durch das Ausmaß seiner Gewalttaten – als unfreiwilliger Klimaschützer.

Natürlich ist das eine Story von beträchtlichem publizistischem Reiz; sie verbindet mittelalterliche Grausamkeit mit einem Gegenwartsproblem, über das inzwischen nahezu jede historische Erscheinung neu befragt wird. Und sie liefert eine überraschende Pointe und Wendung, eine eindrucksvolle Zahl und eine Moral, die man je nach politischer Neigung als zynische Bestätigung oder als groteske Widerlegung heutiger Klimavorstellungen lesen kann. Bloß hat sie einen entscheidenden Schönheitsfehler: In dieser Form ist sie wissenschaftlich nicht ansatzweise belegt.

Trotzdem tischt sie Berthold Seewald in der “Welt“ – unter Berufung auf den Berliner Landesarchäologen und Direktor der Staatlichen Museen für Vor- und Frühgeschichte Matthias Wemhoff und die Wissenschaftsjournalistin Gisela Graichen – eine Klimastudie an, wonach die Dezimierung der eurasischen Bevölkerung den Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre signifikant beeinflusst habe. Nachwachsende Wälder hätten rund 700 Millionen Tonnen Klimagase gebunden und damit sogar für eine globale Abkühlung gesorgt. Die Aussage verdichtet ein reales Forschungsergebnis zu einer Behauptung, die über dieses Ergebnis weit hinausgeht. Dabei ist gerade die ursprüngliche Untersuchung interessant genug. Man muss ihr keine globale Klimawende andichten, um die Wechselwirkungen zwischen menschlicher Geschichte und natürlicher Umwelt bemerkenswert zu finden. Was die Forscher errechneten, ist durchaus aufschlussreich; was ihnen hier nachträglich zugeschrieben wird, ist etwas völlig anderes.

Die Studie hinter der Sensation

Die zugrundeliegende Betrachtung ist nicht neu. Bereits im Jahr 2011 veröffentlichten Julia Pongratz, Ken Caldeira, Christian Reick und Martin Claussen in der Fachzeitschrift “The Holocene” eine Untersuchung über die Auswirkungen historischer Kriege und Epidemien auf den Kohlenstoffkreislauf in der Zeit zwischen 800 und 1850. Sie wollten wissen, ob große historische Bevölkerungseinbrüche über veränderte Landnutzung die Konzentration von Kohlendioxid in der Atmosphäre beeinflusst haben könnten. Das Prinzip ist unumstritten. Werden ehemals bewirtschaftete Flächen wieder bewaldet, können sich in Vegetation und Böden größere Kohlenstoffvorräte aufbauen. Doch eine wissenschaftliche Modellrechnung ist kein unmittelbarer historischer Messbefund. Die Forscher mussten historische Annahmen über Bevölkerungsentwicklung und Landnutzung mit einem Modell des Erdsystems verbinden. Das macht die Untersuchung zwar nicht wertlos, relativiert jedoch ihre Aussagekraft: eine Abschätzung unter bestimmten Voraussetzungen ist keine nachträgliche Messung der Klimabilanz Dschingis Khans.

Das einprägsamste Ergebnis ist die Zahl von rund 700 Millionen Tonnen. Sie bezeichnet die Größenordnung der zusätzlichen Kohlenstoffspeicherung, die das Modell im Zusammenhang mit den mongolischen Eroberungen errechnete. Wohlgemerkt: Nicht 700 Millionen Tonnen Kohlendioxid, sondern 700 Millionen Tonnen Kohlenstoff. Der Unterschied ist elementar: Eine Tonne Kohlenstoff entspricht ungefähr 3,67 Tonnen CO2. Aus 700 Millionen Tonnen Kohlenstoff werden umgerechnet rund 2,6 Milliarden Tonnen CO2. Die journalistische Bezeichnung „Klimagase“ verwischt diese Differenz. Kohlenstoff, der in Holz oder Böden gespeichert wird, ist kein Gas. Noch wichtiger ist die Frage, was aus dieser Kohlenstoffspeicherung für die Atmosphäre folgte. Kohlenstoff, der an einem Ort gebunden wird, muss nicht in gleichem Umfang die globale atmosphärische Konzentration vermindern. Ozeane, Vegetation, Böden und Atmosphäre tauschen fortwährend Kohlenstoff aus und dies in Mengen, die den hier angesetzten menschgemachten (besser: Dschingis-Khan-gemachten) Volumenentzug um Größenordnungen übersteigen. Im natürlichen (!) Kohlenstoffkreislauf, ganz ohne Zutun des Menschen werden jedes Jahr rund 210 Milliarden Tonnen Kohlenstoff zwischen der Atmosphäre, den Ozeanen und dem Festland ausgetauscht, entsprechend 770 Milliarden Tonnen CO2. Das sind 300 Mal mehr als die angeblichen ökologischen Folgen des Mongolensturms.

Von der Kohlenstoffbilanz zur erfundenen Klimawende

Demzufolge kamen die Forscher auch gerade nicht zu dem Schluss, dass die mongolischen Eroberungen den atmosphärischen CO2-Gehalt dramatisch gesenkt hätten. Für die mongolischen Eroberungen ergab sich zwar eine Verringerung, doch lag sie in der Dimension von unter 0,1 ppm. Eine große Zahl für den in Vegetation gebundenen Kohlenstoff steht damit einer äußerst kleinen, um nicht zu sagen winzigen Veränderung der globalen Atmosphäre gegenüber. Wer nur die erste Zahl nennt und die zweite verschweigt, verändert die Bedeutung der Studie. Und eben an dieser Stelle vollzieht sich der eigentliche gedankliche Sprung, wie so oft in der ganzen Klimadebatte. Aus der Aussage, nachwachsende Vegetation habe Kohlenstoff gespeichert, wird die Behauptung, dadurch sei die „Erderwärmung“ gestoppt oder sogar eine Abkühlung bewirkt worden.

Doch zwischen beiden Aussagen liegt eine Kette von Voraussetzungen, die erst nachgewiesen werden müsste. Eine Änderung der atmosphärischen Konzentration um weniger als 0,1 ppm ist im Verhältnis zu den damaligen CO2-Werten vernachlässigbar gering; die daraus resultierende zusätzliche Strahlungswirkung wäre winzig. Sie kann nicht als Ursache einer globalen Abkühlung ausgegeben werden. Hier zeigt sich ein verbreiteter Fehler populärer Wissenschaftsvermittlung: Ein realer Mechanismus wird mit einem behaupteten historischen Gesamtergebnis verwechselt. Dass nachwachsende Wälder Kohlendioxid aufnehmen, ist richtig. Dass eine großflächige Entvölkerung den Kohlenstoffkreislauf beeinflussen kann, ist plausibel; dass daraus eine globale Temperaturwende folgt, ist eine zusätzliche Behauptung.

Was das mittelalterliche Klima tatsächlich bestimmte

Wer behauptet, die mongolischen Eroberungen hätten eine Erderwärmung gestoppt, müsste zunächst klären: Welche Erderwärmung ist eigentlich gemeint? Die war eine Phase regional unterschiedlicher klimatischer Verhältnisse, die meist zwischen dem 10. und 13. Jahrhundert angesetzt wird. Auf das Optimum der Römerzeit folgte das Pessimum der Völkerwanderungszeit, und auf diese dann die sogenannte “Mittelalterliche Klimaanomalie”, ein neues Optimum mit deutlich höheren Temperaturen als heute (die dann ihrerseits wieder von der Kleinen Eiszeit abgelöst wurde, nach deren Ende sich nun wieder ein Optimum abzeichnet, welches wir als aktuelle “Klimakrise“ kennen). Doch diese periodische Veränderung der globalen Durchschnittstemperatur bedeutet nicht, dass alle Regionen der Erde gleichzeitig dieselbe Erwärmung oder Abkühlung erfahren.

Und so markiert eben auch das Auftreten der mongolischen Heere eben keinen globalen klimatologischen Wendepunkt. Auch der nachfolgende Übergang zu den kühleren Bedingungen der Kleinen Eiszeit verlief weder weltweit synchron noch in einem einzigen abrupten Schritt. Die Gründe für alle bisherigen Klimaschwankungen waren Sonnenaktivität, Vulkanausbrüche und die Dynamik von Ozean und Atmosphäre. Der “menschgemachte“ CO2-Eintrag ist ein recht neuer, ideologisch aufgeladener Faktor von unklarer Auswirkung. Dass er nun medial rückwirkend zur Erklärung der Klimaperiodizität in der Vergangenheit bemüht wird, ist zwar wenig verwunderlich, aber nicht wissenschaftlich gestützt. Natürlich gehört eine Wiederbewaldung infolge von Kriegen mit in die Geschichte des Kohlenstoffkreislaufs; doch ihre rein quantitative Relevanz und damit mögliche Temperaturwirkung müsste gegenüber all den anderen Einflüssen erst einmal bestimmt werden. Die Vorstellung, Dschingis Khan habe die Erderwärmung beendet, konstruiert somit einen direkten Zusammenhang zwischen zwei historischen Entwicklungen, deren zeitliche Nachbarschaft allein kein Beweis ist. Korrelation bedeutet nicht Kausalität.

Die Toten als ökologische Größe

Besonders problematisch wird die Erzählung dort, wo die historische Gewalt in eine ökologische Erfolgsgeschichte umgedeutet wird. Die mongolischen Eroberungen waren eine über Generationen reichende Folge von Feldzügen, Zerstörungen und Umsiedlungen. Die historischen Opferzahlen sind mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Nicht jede aufgegebene Siedlung bedeutete eine dauerhaft menschenleere Landschaft. Auch die Herrschaftspraxis war widersprüchlicher, als es das Bild eines ausschließlich vernichtenden Reitersturms nahelegt: Die mongolischen Machthaber zerstörten zwar Städte, förderten andernorts jedoch Handel und landwirtschaftliche Produktion. Die langfristigen Folgen für die Landnutzung konnten deshalb keineswegs überall gleich sein.

Die Vorstellung, ein bestimmter Prozentsatz getöteter Menschen lasse sich unmittelbar in eine bestimmte Menge gebundenen Kohlenstoffs übersetzen, ist historisch verfehlt. Modelle benötigen vereinfachende Annahmen. Wie viel Fläche tatsächlich aufgegeben wurde und welche Vegetation dort nachwuchs, lässt sich für das 13. Jahrhundert nur näherungsweise rekonstruieren. Es ist wissenschaftlich legitim, solche Unsicherheiten mit Szenarien zu untersuchen. Problematisch wird es, wenn aus einem solchen Szenario eine gesicherte Tatsache gemacht wird. Die Toten der mongolischen Eroberungen werden dann zu einer Rechengröße in einer vermeintlich eindeutigen Klimabilanz.

Die verführerische Autorität der Zahl

Warum sind solche Geschichten so erfolgreich und finden sogar in seriöse Medien Eingang? Weil sie die Autorität der Wissenschaft mit den Erzählgesetzen des Journalismus verbinden. Die Zahl von 700 Millionen Tonnen wirkt präzise. Tatsächlich ist sie das Ergebnis einer Modellierung, deren Aussagekraft von Annahmen über die Vergangenheit abhängt. Doch gerade bei historischen Klimamodellen muss man unterscheiden zwischen einer beobachteten Größe, einer rekonstruierten Größe und einer modellierten Wirkung. Die Kohlenstoffspeicherung auf verlassenen Äckern des mongolischen Weltreichs wird aus historischen Landnutzungsannahmen und naturwissenschaftlichen Modellen erschlossen.

Hinzu kommt die Verwechslung von lokalen und globalen Effekten. Eine ausgedehnte Wiederbewaldung kann in einer Region ökologisch erheblich sein, ohne die globale Temperatur nennenswert zu verändern. Die ursprüngliche Studie enthält diese Unterscheidung bereits im Titel: Pongratz und ihre Mitautoren sprechen ausdrücklich von geringen globalen Auswirkungen historischer Kriege und Epidemien auf das atmosphärische CO2. Aber ausgerechnet diese Einschränkung verschwindet in der populären Weitergabe.

Wie eine Behauptung durch Wiederholung an Gewissheit gewinnt

Bemerkenswert ist der Überlieferungsweg: Der Welt-Artikel behandelt Dschingis Khan im Zusammenhang mit einer Ausstellung und dem von Graichen und Wemhoff gemeinsam verfassten Buch “Dschinas Khan: Der Fürst des Unermesslichen“. Die klimatische Nebenfolge wird als von den beiden Autoren zitierter Studienbefund vorgestellt. Damit entsteht eine mehrstufige Vermittlung: Eine wissenschaftliche Untersuchung wird in einem historischen Sachbuch aufgegriffen und anschließend in einem Zeitungsartikel zusammengefasst. An jeder Station kann sich die Bedeutung verschieben. Eine modellierte Kohlenstoffaufnahme wird zur feststehenden Bindung von „Klimagasen“. Eine geringe Veränderung des atmosphärischen CO2 wird zur Beendigung einer Erwärmung.

Fest steht, dass die veröffentlichte Passage eine stärkere Behauptung enthält, als die Originalstudie trägt. Die Formulierung, die Erderwärmung sei gestoppt worden, verlangt einen Nachweis, der sich auf die Temperaturentwicklung bezieht. Die zitierte Modellrechnung untersucht dagegen primär die Folgen veränderter Landnutzung für den Kohlenstoffkreislauf und kommt zu einer sehr geringen globalen Wirkung.

Was aus der Geschichte tatsächlich zu lernen wäre

Die wissenschaftlich interessante Pointe liegt nicht darin, dass Dschingis Khan angeblich das Weltklima abkühlte; sie liegt vielmehr darin, wie begrenzt die globale Wirkung selbst gewaltiger historischer Bevölkerungskatastrophen nach dieser Modellrechnung blieb. Die mongolischen Eroberungen veränderten die politische Landkarte Eurasiens und kosteten zahllose Menschenleben. Im globalen atmosphärischen Kohlenstoffhaushalt hinterließen sie dem Modell zufolge nur eine schwache Spur. Diese Diskrepanz ist viel aufschlussreicher als die Legende einer mittelalterlichen “Klimarettung”. Sie erinnert daran, dass menschliche Geschichte und Klimageschichte unterschiedliche Maßstäbe besitzen.

Zugleich zeigt die Untersuchung, dass menschliche Landnutzung schon lange vor der Industrialisierung Teil des Kohlenstoffkreislaufs war. Die Vorstellung einer vollständig unberührten vorindustriellen Natur ist historisch fragwürdig. Doch auch diese Einsicht rechtfertigt keine Übertreibung. Dass der Mensch seit Jahrtausenden in Ökosysteme eingreift, bedeutet nicht, dass jede historische Umwälzung einen bedeutenden globalen Klimaeffekt hervorbrachte.

Wenn die Pointe wichtiger wird als der Befund

Der Fall des angeblich klimakühlenden Dschingis Khan illustriert ein grundsätzliches Problem des Wissenschaftsjournalismus: die Versuchung, aus einem begrenzten Befund eine spektakuläre Erzählung zu formen – Wille schlägt Wirklichkeit. Eine Studie, die geringe globale Auswirkungen feststellt, scheint wenig herzugeben. Eine Geschichte darüber, dass ein Eroberer durch millionenfachen Tod die Erde abkühlte, verspricht Aufmerksamkeit. Gerade deshalb muss man ihr misstrauen. Die Modellstudie legt nahe, dass die Wiederbewaldung aufgegebener landwirtschaftlicher Flächen während der mongolischen Eroberungen zusätzliche Kohlenstoffmengen gebunden haben könnte. Die globale atmosphärische Wirkung blieb nach den Berechnungen sehr gering. Ein Stopp der Erderwärmung oder eine dadurch verursachte messbare globale Abkühlung wurde nicht nachgewiesen.

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Dschingis Khan war ein Eroberer, dessen Feldzüge weite Teile Eurasiens veränderten und zahllose Menschenleben kosteten. Dass in manchen entvölkerten Gebieten später Wälder nachwuchsen, ist eine plausible und wissenschaftlich untersuchte Nebenfolge. Dass er damit die Erderwärmung gestoppt habe, gehört dagegen nicht zu den gesicherten Erkenntnissen der Klimageschichte: dann könnte man auch behaupten, die Dezimierung der Indianer in beiden Amerikas hätte einen ähnlichen Effekt gezeitigt. Die Pointe mag noch so verführerisch sein: Ein Wald, der nach einem Massaker wächst, ist kein Beweis dafür, dass das Massaker die Erde abgekühlt hat.