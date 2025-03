Du sollst lügen!

Als am Nachmittag des 14. März 2025 die Nachricht über die erfolgreiche Bestechung der Grünen über den Äther ging, wollten viele ihren Augen und Ohren zunächst nicht trauen. Dass schließlich auch Hubert Aiwanger, der bekannte bayerische Bierzelt-Napoleon und Starkbierdichter vor seinem Herrn, das übliche Männchen baute – darauf kam‘s dann auch nicht mehr an. Wäre es nur das übliche Hinterhertrotten einer bierseligen Partei-Herde hinter ihrem Führer, wäre es nur die Aufweichung einer Schuldenbremse, wäre es nur der übliche Koalitionsschacher gewesen: Dann wäre das alles nach ein paar Wochen in unserem zerebralen Speicher unter dem Dateinamen „The show must go on“ abgespeichert und nach der nächsten Wahl endgültig gelöscht worden.

Doch nein; diesmal geht es um unendlich viel mehr als das. Und zwar um so viel mehr, dass nicht nur die Medien und all jene, die uns Tag für Tag die Welt erklären, sondern nicht zuletzt auch wir selbst uns davor scheuen, es auszusprechen, ja selbiges auch nur zu denken.

Grundkonsens der Zivilisation

Versetzen Sie, sich, liebe Zuhörer, einfach mal zurück in ihre früheste kindliche Erinnerung: Dorthin wo ihr Denken, Ihre Seele, Ihr Charakter ihre erste Prägung erhalten hatten. Wo uns allmählich ein bestimmter allgemein akzeptierter Verhaltenskodex eingewebt wurde, sozusagen die Quintessenz einer über 2000-jährigen abendländischen Zivilisation (und je nachdem, welchen Anteil daran man der Ausbreitung des Christentums in seinen verschiedenen Spielarten zubilligt, ist es durchaus gerechtfertigt, auch von unserer christlich-abendländischen Zivilisation zu sprechen):

Du sollst nicht lügen

Du sollst nicht betrügen.

Du sollst nicht stehlen.

Du sollst dir deine Moral nicht mit noch so viel Geld abkaufen lassen.

Nicht, dass uns dieser allgemeine moralische Grundkonsens vor Irrungen und Wirrungen, persönlichen Krisen oder gar so schrecklichen Ereignissen wie Kriegen, Massakern oder Völkermorden bewahren könnte. Aber imerhin scheint nach vollbrachter Tat immer noch das Licht dieses allgemein gültigen moralischen Grundgerüsts in Form unseres schlechten Gewissens und unserer Reue ein wenig durch, und zeugt so vom Vorhandensein dieses Kodex und seiner Wirksamkeit.

Du sollst nicht lügen

Du sollst nicht betrügen.

Du sollst nicht stehlen.

Akzeptierte Geschäftsgrundlage

Bis zum 14. März 2025 also haben Eltern ihren Kindern, Religionsführer ihren Gläubigen, Lehrer ihren Schülern, Philosophen ihrer Gemeinde diese kleine Handvoll ethischer Grundsätze, vermittelt, und bis zu diesem Tag galt dies das die allgemein akzeptierte Geschäftsgrundlage menschlichen Zusammenlebens überhaupt. Eine Grundlage, die uns Schutz und Halt auch in turbulenten Zeiten gab, so wie die Schale einer Muschel ihrem zerfließlichen Innenleben Halt und Stütze gewährt. Sie war die Grundlage des Vertrauens, ohne welches es unmöglich wäre, sich auf unsere Mitmenschen einzulassen, ohne sie käme kein Geschäftsabschluß, kein Vertrag zustande. Und ganz nebenbei war sie auch die unabweisbare Geschäftslage der Demokratie. Denn der Wähler kann ja nur über das entscheiden, was ihm konkret zur Entscheidung vorgelegt wird.

Wenn letzteres aber bereits in sich eine lange geplante, sorgfältig vorbereitete absichtliche Fälschung ist, dann handelt es sich bei der Wahl des 23. Februar 2025 nicht bloß beschönigend um einen Wählerverrat, nicht bloß nur um den Bruch eines Wahlversprechens – sondern um einen gewerbs- und bandenmäßigen Betrug aus dem Dunstkreis des organisierten Verbrechens. Am 14. März diesen Jahres wurde das jahrtausendalte ethische Grundgerüst unserer menschlichen Existenz vor den Augen der ganzen Welt eingerissen, unwiederbringlich zerstört und in sein Gegenteil verkehrt. Seither gilt:

Du darfst lügen, wenn es zu Deinem Vorteil ist

Du darfst betrügen, um Macht zu erlangen.

Du darfst stehlen – und zwar möglichst so viel, daß für das Schmierestehen deiner Kumpanen noch reichliche Belohnung abfällt.

Merz, das neue Sinnbild für Lüge und Betrug

Die Verantwortung dafür ausschließlich auf das neue personifizierte Sinnbild für gewohnheitsmäßige Lüge, Betrug und Bestechung abzuladen, also auf Friedrich Merz, wird der Ungeheuerlichkeit des Zerstörung unseres bisherigen Wertegerüsts nicht gerecht. Dass von diesem Zerrbild eines politischen Unterhändlers nichts anderes zu erwarten war, dass dieser Mann weder Grundsätze noch Werte achtet, seinem persönlichen Ehrgeiz alles und alle unterordnet und dabei über Leichen geht, dass dieser Mann nichts erreichen, sondern nur etwas werden will: Das konnten außer der vielgescholtenen Angela Merkel auch all diejenigen erkennen, die sich ein unbestechliches Urteil bewahrt hatten – und zwar bereits überdeutlich im Vorfeld der Wahl.

Aber Charaktere wie Friedrich Merz, sofern man in diesem Zusammenhang von Charakter überhaupt noch sprechen will, sind nichts ohne ihre Gefolgschaft aus servilen Mitläufern, die im vorliegenden Falle noch dumm genug sind zuzugeben, dass das alles längst geplant war, dass die Eilbedürftigkeit der Bundestagssitzungen nur einem Gerücht – dem angeblichen NATO-Austritt Donald Trumps – geschuldet war, das sich schon nach 24 Stunden als Fata Morgana entpuppt hatte.

Es stockt einem nur noch der Atem, mit welcher Dreistigkeit Friedrich Merz, Markus Söder und ihre Kamarilla von CDU und CSU den fragenden Journalisten, den besorgten Bürgern und ihrer bierselig gröhlenden Gefolgschaft – unter missbräuchlicher Nutzung des Namens ihres Religionsführers sich als “Christdemokraten” gerierend – glatt und ohne rot zu werden ins Gesicht logen und lügen. Wie sie sich nur wenige Stunden nach der Wahl erdreisteten, sich an dem von den nachfolgenden Generationen in unvorstellbarer Höhe zusammengeklauten Geld schadlos zu halten. So etwa muss es gewesen sein, als die Soldaten das Los über die Kleidung eines Gekreuzigten warfen; so etwa muss es zugegangen sein, als zu Zeiten Boris Jelzins die russischen Oligarchen das Vermögen des russischen Volkes unter sich verhökerten.

Schmierentheater fürs dumme Volk

Eher zum Lachen reizt da die Volte der Grünen, die bei 50 Milliarden noch an der Glaubwürdigkeit von Friedrich Merz zweifelten und diese Zweifel angesichts einer Beute von schließlich 100 Milliarden plötzlich fahren ließen. Heute wissen wir: Es war nur ein erbärmliches Schmierentheater fürs dumme Volk. Und Parteigenossen, die einer solch erbärmlich primitiven Vorstellung ihres Führers Markus Söder frenetischen Beifall spenden, würden auch einem Pavian zujubeln, wenn er nur im Takt des bayerischen Defiliermarsches gekonnt mit seinem roten Hintern wackelte.

1.700 Milliarden Schulden auf Kosten unserer Kinder sind eine unvorstellbare Summe. und sie sind das eine. Viel schlimmer ist das andere, was seit dem 14. März 2025 gilt. Von nun an erzählen es die Eltern ihren Kindern, lehren es die Lehrer ihre Schüler, predigen es die Kirchenfürsten von der Kanzel, erklären es die Philosophen ihrer Gemeinde:

Du sollst lügen

Du sollst betrügen

Du sollst stehlen, solange es zu Deinem Vorteil ist!

Und sollten Sie, liebe Zuhörer, sich künftig deswegen verantworten müssen, dann verweisen Sie einfach auf Friedrich Merz und seine christlich- demokratischen und christlich-sozialen Kumpanen. Dann sind Sie immer auf der richtigen Seite.