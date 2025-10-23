Dublin: Schwere Krawalle nach Vergewaltigung von 10-jährigem Mädchen durch illegalen Migranten

Schwere Ausschreitungen in der irischen Hauptstadt Dublin: Migrationskritische Aktivisten haben am Dienstag in der Nähe eines Hotels, in dem Asylbewerber untergebracht sind, ein Polizeifahrzeug in Brand gesetzt und Beamte angegriffen. Einen Tag zuvor war ein Mann wegen eines sexuellen Übergriffs auf ein 10-jähriges Mädchen in der Nähe festgenommen worden. Der Vorfall ereignete sich zwei Jahre, nachdem Anti-Einwanderungs-Demonstranten nach der Messerattacke auf drei kleine Kinder einen schweren Aufstand im Zentrum von Dublin ausgelöst hatten.

Am Dienstagabend sollen über 1.000 Menschen an den Protesten vor dem Asylbewerberheim in West-Dublin teilgenommen haben. Teils eskalierte die Situation. Videos, die von irischen Medien und Anti-Einwanderungsaktivisten auf X gepostet wurden, zeigen Menschen, die irische Flaggen und Plakate mit Anti-Einwanderungsslogans hochhielten. Die Demonstranten warfen Glasflaschen und Feuerwerkskörper auf die Polizei. Die Proteste hielten vereinzelt auch gestern an.

Verständliche Wut

Die Empörung der Öffentlichkeit ist nachvollziehbar: Der Täter ist ein polizeibekannter 20-Jähriger, der sich illegal in Irland aufhält und schon längst von den Behörden hätte abgeschoben werden sollen. Dies unterblieb – weshalb der die Zehnjährige vergewaltigen konnte. Doch nicht diese Gräueltat empört die Regierung, sondern die Proteste gegen tat und Täter: „Die Instrumentalisierung eines Verbrechens durch Menschen, die Zwietracht in unserer Gesellschaft säen wollen, kommt nicht unerwartet“, wetterte Justizminister Jim O’Callaghan in einer Stellungnahme gegen die wütenden Bürger: „Das ist inakzeptabel und wird eine entschlossene Reaktion nach sich ziehen.“

Solche Stellungnahmen und ein Desinteresse an den enormen Problemen, die eine verfehlte Migrationspolitik schafft, machen die Wut nachvollziehbar, die bei der irischen Bevölkerung nun erneut entladen hat. Erschwerend hinzu kommt, dass Irland das einzige Land in Europa ist, das keine migrationskritische Partei im Parlament sitzen hat. Umso heftiger fällt deshalb der außerparlamentarische Widerstand gegen die extreme Zunahme importierter Gewalttaten aus.

