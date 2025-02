Dumm gestellt regiert es sich leichter

Annalena Baerbock sprach (gleich zweimal) davon, dass sich Russland um 360 Grad drehen werde – nur eine von unzähligen Stilblüten und Sprachverirrungen dieser Frau, die an ihrem Verstand zweifeln lassen. Habeck erklärte, dass Firmen nicht automatisch pleite sind, sie produzierten halt bloß nichts mehr. Lauterbach warnte uns Tag für Tag vor neuen Schreckensszenarien, die für ihn nur eine Antwort zuließen: Noch mehr Kontrolle, noch mehr Einschränkungen, noch mehr Gehorsam. Und Olaf Scholz? Er kann sich bei allem, was unbequem ist, einfach an nichts erinnern.

Wir gewinnen den Eindruck, dass einige da oben einfach nur dumm sind. Nicht böse. Nicht skrupellos. Einfach nur unfähig. Und genau das ist das Problem. Denn während wir uns über ihre Fehler lustig machen, treiben sie ihre Politik weiter voran – unbeirrt, zielgerichtet und immer auf Kosten der Bürger. Glaubt wirklich noch jemand, das sei Zufall? Wenn wir es mit Dummheit zu tun hätten, dann müssten Fehler mal in die eine, mal in die andere Richtung passieren. Doch das tun sie nicht. Die Politik liegt niemals zufällig zugunsten der Bürger daneben. Die Wirtschaftskrise, die Energiekrise, die Migrationskrise – sie alle haben eines gemeinsam: Jeder Fehler führt zu mehr Kontrolle. Jede Krise zu neuen Verboten. Und am Ende hat der Bürger weniger zu sagen als vorher.

In die Falle getappt

Man muss sich ja nur anschauen, wie sie sich verkaufen. Scholz spielt den harmlosen Buchhalter, der nichts merkt. Baerbock gibt die feministische Weltverbesserin. Trudeau in Kanada trägt bunte Socken und lächelt wie ein netter Schwiegersohn. Und in den USA saß vier Jahre lang Joe Biden im Oval Office, der kaum einen zusammenhängenden Satz herausbekam. Sie wirken harmlos – und genau das macht sie gefährlich. Wer denkt: „Ach, die sind halt unfähig“, ist ihnen längst in die Falle getappt. Denn während wir sie für Dummköpfe halten, handeln sie in Wahrheit nach Plan. Sie müssen keine klugen Reden halten oder sachlich argumentieren – es reicht, wenn wir glauben, sie wüssten es nicht besser. So kann man ganze Länder umbauen, ohne dass es jemand ernsthaft hinterfragt.

Die beste Tarnung für Machtmissbrauch ist gespielte Unfähigkeit. Es gibt ein altes Spiel: „Wenn du nicht stark bist, tu so, als wärst du schwach.“ Politiker haben das perfektioniert. Man unterschätzt sie, man entschuldigt sie, man hält sie nicht auf. Und genau deshalb klappt es immer wieder. Was aber, wenn wir einfach mal annehmen, dass nicht alles Zufall ist? Dass nicht jeder Fehler nur ein Irrtum ist? Was, wenn die Politik nicht aus lauter Pannen besteht – sondern aus Entscheidungen, die genau so gewollt sind? Dann sieht die Welt plötzlich ganz anders aus. Plötzlich versteht man, warum alles immer in die gleiche Richtung läuft. Auch wenn es den Bach hinuntergeht. Und vor allem merkt man: Es reicht nicht, sich über „dumme Politiker“ zu beschweren. Denn wer sie nur für dumm hält, hat schon verloren.