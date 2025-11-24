Dummheit kann man nur mit Subventionen ausgleichen

Es gibt in der Ökonomie wenige Gesetze, die so unbestechlich sind. So wie das Prinzip, dass ein gutes Produkt keiner Stützräder bedarf, um sich auf dem Markt zu halten. Genau deshalb war es ein Paukenschlag, als sich die Familie Porsche-Piëch, jene selten öffentlich sprechende, aber stets hellwache Instanz deutscher Ingenieurskultur, am vergangenen Freitag echauffierte und offen aussprach, was lange unausgesprochen blieb: Dass nämlich die sture Elektro-Obsession von Porsche und Volkswagen in eine Sackgasse geführt hat.

Dass die politische und unternehmerische Dummheit der letzten Jahre nun in voller Pracht vor ihnen aufscheint. Und dass diese Fehlentwicklung nicht länger schönzureden ist.

Wenn ein Produkt überzeugt, findet es Käufer. Wenn ein Produkt effizient produziert wird, findet es viele Käufer. Und wenn ein Land die besten Produktionsbedingungen hat, entsteht daraus Wohlstand, Exportkraft und jene industrielle Stärke, die Deutschland einmal ausgezeichnet hat. All das wusste man, bevor die Politik beschloss, den natürlichen Mechanismus von Angebot und Nachfrage durch ein System permanenter Staatskrücken zu ersetzen. Denn das E-Auto, der neue Heilsbringer politischer Fantasie, verkauft sich nicht, weil es nicht gut genug ist, nicht preiswürdig genug ist und weil seine physikalischen Grenzen sich nicht durch Parlamentsbeschlüsse verlängern lassen.

Simple Wahrheit

Und so stehen wir vor der simplen Wahrheit, die jeder Ökonom im ersten Semester lernt: Je höher die Subvention sein muss, desto größer war die Dummheit der Entscheidung vorher. Die Bundesregierung, verkörpert durch Verkehrsminister Patrick Schnieder, steuert nun die nächste Eskalationsstufe an. Die bisherigen Subventionen reichen nicht mehr, also braucht es Social Leasing: Ein staatliches Leasingsystem, das jenen Bürgern, die das Produkt nicht wollen, die Kosten so weit herunterdrückt, bis sie es doch nehmen. Man kann es euphemistisch “sozialen Fortschritt” nennen, tatsächlich ist es die Kapitulation vor der Realität.

Denn kein seriöser Markt baut seine Zukunft auf ein Produkt, das ohne Milliardenhilfen nicht überlebensfähig ist. China braucht keine Rabatte, keine Sondervermögen, keine politisch herbeigeschriebene Begeisterung. China baut Elektroautos zu Preisen, die man in Berlin nur mit Nachtragshaushalten aussprechen kann. Ein E-Auto ist im Kern ein rollfähiger Computer mit 4 Elektomotoren, ein Algorithmus auf Rädern. Das können andere schneller, besser und billiger. Was China jedoch nicht konnte, war der Verbrenner in deutscher Perfektion. Die Ingenieurskunst, die kopiert, aber kaum erreicht wurde. Die Weltgeltung hatte. Die Wertschöpfung erzeugte. Die der Politik im Weg stand.

Abhandengekommener Instinkt

Und genau diese Stärke wurde aus ideologischer Entschlossenheit geopfert. Nicht vom Markt beseitigt, nicht durch technologische Überholung, sondern durch politischen Beschluss. Heute steht die deutsche Autoindustrie in der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg, und die politische Antwort darauf lautet: mehr Subventionen. Als sei der Staat ein Bodenschatz, der unerschöpflich sprudelt. Währenddessen haben Porsche, Audi und BMW längst begriffen, was in Berlin noch nicht durchgedrungen ist. Die reine Elektrostrategie war ein Irrweg. Man kehrt zurück zu Hybrid und Verbrenner, nicht aus Nostalgie, sondern aus Überlebensinstinkt. Ein Instinkt, der der Politik abhandengekommen ist.

Doch das eigentlich Tragische ist nicht der Irrtum. Irrtümer kann man korrigieren. Das Tragische ist die Unfähigkeit, sie zu erkennen. Deutschland kaschiert wirtschaftliche Fehlentscheidungen mit immer neuen Geldspritzen. Wir verlassen uns nicht mehr auf Märkte, Innovation oder Wettbewerb, sondern auf jene Politiker, die uns überhaupt erst in die Sackgasse geführt haben. Dummheit lässt sich kurzfristig subventionieren, aber sie bleibt Dummheit, und sie wächst proportional zur Höhe der verteilten Mittel. Social Leasing ist daher nicht das nächste Mobilitätskonzept, sondern der ökonomische Offenbarungseid einer Politik, die zu stolz ist, umzudrehen.

Niedergang kein unabwendbares Schicksal

Wir sind vom Weg abgekommen, und statt zurückzugehen, schlagen wir mit der Brechstange Schneisen in einen Dschungel, den wir selbst haben wuchern lassen. Und während China Tesla-Niveau für unter 10.000 Euro baut, diskutieren wir darüber, wie viel Steuergeld nötig ist, damit ein Produkt gekauft wird, das niemand will. So entsteht kein Zukunftsmarkt, sondern die teure Illusion eines Marktes. Wer sich auf Entscheider verlässt, die ihre eigenen Irrtümer nicht erkennen, sollte sich über das Ergebnis nicht wundern.

Nein: Der Niedergang war kein unabwendbares Schicksal. Er ist eine Folge politischer Selbstüberschätzung. Deutschland wurde nicht von außen entmachtet. Deutschland hat sich selbst entkoppelt – vom Markt, von der Vernunft und von der Realität. Und das Einzige, was jetzt noch steigt, sind die Subventionen. Was wiederum beweist, wie tief die Dummheit davor war.