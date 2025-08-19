Dunja Hayali alleine ist Argument genug zur Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks

Nur wenige Tage, nachdem ihre Kollegin Sarah Tacke eine vergleichsweise realistische Reportage über die katastrophalen Folgen von zehn Jahren Merkel’scher Masseneinwanderung abliefern durfte, steuert das ZDF wieder gegen – und schickt seine linke Chefagitatorin Dunja Hayali aus, um die Narrative wieder zurecht zu rücken und zur üblichen Volksverdummung und Schönfärberei der alptraumhaften Migrationswirklichkeit in Deutschland zurückzukehren. Am Donnerstag wird der Beitrag „Am Puls mit Dunja Hayali – Die Innere (Un-)Sicherheit“ ausgestrahlt, in der wieder einmal alle Register gezogen werden, um die Realität in Deutschland auf den Kopf zu stellen. „Was man untersuchen kann, ist, ob Gewalt- und Straftaten mehr werden, wenn sich in prekären Gegenden der Ausländeranteil erhöht. Genau das ist aber nicht der Fall. Es gibt dort eben nicht nur Messerstecher Ali, sondern auch Messerstecher Uwe – um es etwas plakativ zu sagen“, faselt Hayali.

Die „Reportage“ verfolgt den einzigen Zweck, das Phänomen der explodierenden Gewalt im öffentlichen Raum, von seiner Hauptursache – der Massenmigration eines kulturfremden und gewaltaffigen Prekariats – zu dissoziieren und stattdessen zu einem gesamtdeutschen Phänomen umzulügen. Schon die Prämissen sind auf Lügen aufgebaut. Generell gehe die Kriminalität stetig zurück, so Hayali in bewusst unvollständiger und unterkomplexer Wiederholung dieses gern aufgebotenen Mythos, der lediglich statistisch, aber nichts durch die Lebenswirklichkeit bestätigt wird. Kein Wort davon, dass dieser “Rückgang” auf der Entkriminalisierung oder Bagatellisierung von zahlreichen früher mitgezählten Delikten (Schwarzfahren, Ladendiebstahl, Cannabiskonsum) basiert, außerdem auf im Vergleich zu früher viel geringeren Strafverfolgungs- und Verurteilungsquote und schließlich auch darauf, dass einstige Spitzenreiter der Kriminalstatistik wie Einbrüche, Auto- und Handydiebstähle infolge der massiv verbesserten Sicherheitstechnik erheblich zurückgegangen sind.

Freches Wegleugnen

Die tatsächliche Sicherheitslage im öffentlichen Raum hingegen wird immer bedrohlicher und auch die Zahl der Gewalttaten, von denen im Vergleich zu früher weit weniger zur Anzeige gebracht oder überhaupt erfasst werden, nimmt selbstverständlich massiv zu. Diesbezüglich gesteht Hayali nur gönnerhaft zu, man müsse “ernst nehmen”, dass viele Menschen das “Gefühl” hätten, es sei gefährlicher als früher. Der eigentliche Beweis, dass es sich um ein importiertes Gewaltproblem handelt, wird durch sämtliche staatliche Erhebungen bestätigt, die einen exorbitant hohen Ausländeranteil -vor allem von Syrern und Afghanen – bei Delikten wie Gruppenvergewaltigungen, Messerangriffen und gemeinschaftlicher Körperverletzung (Gruppen- und Bandenkriminalität “junger Männer”) belegen, wobei es sich zudem um Verbrechen handelt, von denen vor zehn Jahren noch kein Mensch gesprochen hat. Kein Wort davon bei Hayali; hier wird einfach frecht weggeleugnet und der Verlust der Sicherheit im öffentlichen Raum zur bloßen Missempfindung bagatellisiert.

Hayali jammert allen Ernstes darüber, dass die 33 Prozent der Tatverdächtigen, die Ausländer seien, 80 Prozent des Raumes in der Berichterstattung einnehmen würden. Daran seien auch und gerade die klassischen Medien schuld; ein Witz, der die Orwell’sche Realitätsverdrehung solcher “Journalisten” einmal mehr auf die Spitze treibt: Tatsächlich tun gerade diese klassischen Medien alles, um das wahre Ausmaß des Problems unter den Tisch zu kehren, auch dank solcher Gestalten wie Hayali.

Brandgefährliche öffentliche Irreführung

Auch den (wachsenden) Anteil der blitzeingebürgerten Migranten, die nun automatisch als „deutsche“ Verdächtige registriert werden, unterschlägt sie – und versteigt sich sogar zu folgedem Satz: „Ich persönlich glaube, dass die Vorwürfe gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wir hätten gesellschaftlich eine rosarote Brille auf, vielleicht sogar zu einer unbewussten Schärfe geführt haben. Jedenfalls, wenn es darum geht, Probleme und Herausforderungen mit Migration zu benennen.“ Sie erweckt also den Eindruck, ausgerechnet ARD und ZDF würden viel zu stark über kriminelle Migranten berichten, obwohl das Thema tunlichst vertuscht wird.

Das Gegenteil ist der Fall und Kollegen wie die ARD-Journalistin Julia Ruhs, die dies nicht tun, werden ÖRR-intern gemobbt, zum und Paria im eigenen Haus gestempelt und auf Linie gebracht. Hayalis Propagandashow ist einmal mehr hanebüchen in ihrer Tatsachenverdrehung. Wahrheit und Tatsachen werden bei ihr zum Ressentiments und diffusen “Gefühlen” – während ihr eigenes “Gefühl”, ihre sektenhafte Überzeugung, dass nicht sein kann, was nicht sein darf, einfach zur Wahrheit erklärt. “Am Puls mit Dunja Hayali” ist eine weitere brandgefährliche öffentliche Irreführung, die hier auf Kosten der Zwangsgebührenzahler praktiziert wird. Dass diese immer weniger verfängt, weil immer weniger Menschen diese Neuauflage der “Aktuellen Kamera” noch ernst nehmen, stimmt zwar hoffnungsfroh – doch das hilft jenen, die sich in diesem Land vor die eigene Haustür und in jede beliebige Innenstadt begeben und Augen zum Sehen im Kopf haben, auch nicht weiter. Das Problem ist der öffentlich-rechtliche Gesinnungsfunk freiwillig selbstgleichgeschalteter Propagandisten, der sich als nicht reformierbar erwiesen hat. Hayali verkörpert personifiziert praktisch alle Argumente für seine ersatzlose Zerschlagung.