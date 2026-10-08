Dunkle Triade: Der hochneurotische Westen ist unrettbar

Wollte man der EU-Fotzokratie in Brüssel ein künstlerisches Denkmal setzen (was ich begrüßen würde) – es könnten die KI-erstellten Vorlagen sein, die im Beitragsbild oben zu sehen sind; eine wahrlich schöner als die andere. Es handelt sich dabei um die passende satirische Antwort auf die – auf Initiative eines dänischen Linken-Abgeordneten hin von einem vorgeblichen “Künstler“ tatsächlich gefertigte – goldene Skulptur, die Donald Trump als “orangene Pest“ beschimpft und einen goldüberzogenen, nackten Donald Trump auf dem Rücken eines ausgehungerten Mannes zeigt, gebrandmarkt als „The Orange Plague“. Die oberste Fotzokratin Ursula von der Leyen stellt diesen Affront allen Ernstes im Europäischen Parlament aus. Disclaimer: Falls jetzt wieder einige maulen, die Festerling benutze immer so “obszöne Worte”, oder sie sei ja so “frauenfeindlich”, dann nehmt auch das hier on top: All das, was wir Zivilisation nennen, alles, auf das sich auch US-Außenminister Marco Rubio in seiner großen gestrigen Rede auf der Akropolis in Athen bezog, ist nun einmal maßgeblich männlich geprägt – und hat all das geschaffen, auf das wir bis heute zwar so stolz sind, es aber gleichgültig der Zerstörung preisgeben.

Und das liegt daran, dass der linke, wahnhafte Zeitgeist, von dem heute große Teile der westlichen Gesellschaft erfasst sind, eine hyperfeminisierte, neurotische Ideologie ist, die etliche Symptome der Cluster-B-Persönlichkeitsstörungen aufweist. Leider ist das längst nicht alles: Wir haben es heute zu tun mit einer untherapierbaren Mischung aus der sogenannten „Dunklen Triade“ von Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie (eben Cluster-B) und einer soziopathischen Massenpsychose.

Zutiefst krankes Abhängigkeitsgeflecht

Die betroffenen Psychos findet man überall: Angefangen von der Spitze der EU als Täter in Regierungen, Redaktionen, NGOs, Kirchen, Gewerkschaften, Unternehmen, Universitäten, Schulen und so weiter bis in die hinterletzte Hinterhof-Moschee. Dazu kommen all die Claquere, Höflinge und Günstlinge, die ihre persönlichen Vorteile aus diesem System ziehen, und sei es “nur” die Befriedigung narzisstischer Bedürftigkeit. Aus einem solch zutiefst kranken Abhängigkeitsgeflecht, das der fast 60 Jahre lang währende “Marsch durch die Institutionen” hervorgebracht hat, kann man sich nicht mehr rauswählen.

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Übrigens, so klasse und großartig die Rede von Rubio war: Auch er vermeidet es, die konkrete Gefahr, die größte Bedrohung westlicher Zivilisation direkt beim Namen zu nennen. Er umschifft diese heikle Klarheit , indem er über “Grenzen und Migration” spricht, über “Fanatiker wie den radikalen Mullahs des Iran”, deren “Todeskult kindliche Selbstmordattentäter als Nationalhelden feiert und das Martyrium als Selbstzweck darstellt”, und er erwähnt die griechische Unabhängigkeit “nach Jahrhunderten osmanischer Herrschaft”. Das war’s. Andeutungen, die der oben beschriebene hochneurotische Westen selber interpretieren und daraus Maßnahmen ableiten soll. Tja. Not gonna happen. Also warten wir mal weiter auf den Clash zwischen Fotzokratie und Islam! Ich bin sicher, da kommt noch was. Zumindest – und mit Sicherheit – unschöne Bilder.