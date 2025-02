Durchgestochenes Anti-AfD-Gutachten des Verfassungsschutzes: Nichts als paranoide Unterstellungen und Umdeutungen

Das am Montag vom linksextremen Portal “Netzpolitik.org” veröffentlichte „Gutachten“ des Bundesamts für Verfassungsschutz, auf dessen Grundlage die AfD 2021 zum Verdachtsfall erklärt wurde, übertrifft die schlimmsten Befürchtungen, was politische parteipolitisch Voreingenommenenheit, unwissenschaftliche Inferenz und perfide Einseitigkeit anbelangt. Das 1.000-seitige Machwerk strotzt nur so vor hanebüchenen Schlussfolgerungen und völliger Willkür in den enthaltenen Interpretationen und Schlussfolgerungen. Weil das AfD-Programm – wie auch? – dummerweise partout keinerlei Hinweise auf eine “antidemokratische” geschweige denn grundgesetzwidrige Gesinnung liefert, besteht die Herausforderung für die eifrigen Oppositionsvernichter in spe seitens der Altparteien und ihrer hierfür missbrauchten Behörden (wie eben der Verfassungsschutz) seit eh und je darin, die fehlenden “Beweise” für die Verdachtsfall- und spätere Verbotsbegründung hilfsweise aus Aussagen, Zitaten, Symbolen und Gesten zu konstruieren.

Dies zeigt sich mustergültig in diesem sogenannten Gutachten, das den Versuch des Verfassungsschutzes unter dem charismafreien Funktionsbüttel und Faeser-Lakaien Thomas Haldenwang (der Ende 2024 endlich aus dem Amt schied) darstellte, durch Auswertung öffentlich zugänglicher Aussagen von AfD-Funktionären zu “prüfen”, ob „tatsächliche Anhaltspunkte für Bestrebungen gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung“ vorliegen. Gesagt, getan: Jede noch so aus dem Kontext gerissene Bemerkungen oder Redepassage wurde von Haldenwangs Helfern gesammelt und rein zielorientiert daraufhin eingeordnet, ob sie die vorgefassten gewünschten Resultate stützen könnten.

Offensichtliche Abwegigkeit

Die Kategorien, in die die AfD-Aussagen eingeteilt wurden, sprechen bereits Bände, wie und mit welcher Voreingenommenheit hier gearbeitet wurde: „Völkisch-nationalistische Aussagen“ im Gegensatz zur Menschenwürde, Islamfeindlichkeit, Verstöße gegen das Rechtsstaatsprinzip durch „Berufung auf ein vermeintlich legitimes Widerstandsrecht“ oder „Verunglimpfung des Staates und der Parteien“ standen zur Auswahl. Insgesamt durchstöberte der Inlandsgeheimdienst Äußerungen von 650 AfD-Funktionären, 400 „Organisationseinheiten“ wie Kreisverbände und 300 Reden – alles nur in dem wahnhaften und obsessiven Bestreben, Beweise für die Zielthese zusammenzutragen, die AfD sei verfassungsfeindlich. In das „Gutachten“ schaffte es – wegen zu offensichtlicher Abwegigkeit oder schlicht mangels belastbarer brauchbarer Fälle – jedoch nur ein kleiner Teil der Vorauswahl.

Bei der Gutachtenerstellung wurden zunächst einmal Kriterien erfunden, anhand derer man überhaupt etwas Brauchbares zusammentragen konnte, wogegen die gesammelten AfD-Aussagen hätten verstoßen können. “Menschenwürde” wurde so beispielsweise so definiert, dass dem Menschen „allein kraft seines Menschseins ein Achtungsanspruch zukommt“. Der Mensch gilt als „grundsätzlich frei“ und die „ihm auferlegten Sozialbindungen“ seien stets „rechtfertigungsbedürftig“. Dies bedeute zwar nicht, „dass Verweise auf die Sozialgebundenheit des Menschen dessen Würde in irgendeiner Weise infrage stellen würden“; wer aber – so der Bogenschlag zur AfD – eine Gesellschaft wolle, in der “das Kollektiv über dem Einzelnen” stehe, verstoße gegen die Menschenwürde. Die Absurdität solcher Unterstellungen ausgerechnet an die individualistisch und libertäre orientierte AfD, nicht jedoch gegen SPD und Grüne, deren Ökosozialismus sehr wohl Züge eines zunehmend menschenverachtenden Klima-Kollektivismus aufweist, ist kaum zu toppen.

Geschwurbel über Ethnien und Kultur

Weiter hieß es seitens der Haldenwang-Frameworker, wer im Sinne “eines völkisch-abstammungsmäßigen Volksbegriffs“ die eine Ethnie vorrangig über eine gemeinsame Kultur und Geschichte definiert, die nur in einer „langen zeitlichen Kontinuitätslinie denk- und somit erleb- bzw. erfahrbar“ sei, verstoße gegen die Menschenwürde, weil „Zugezogene von vornherein pauschal ausgeschlossen“ würden, „da sie eine ,gemeinsame Geschichte‘ nicht nachholen und somit kein authentischer Teil des Volkes werden können“, so das bizarre Geschwurbel des Verfassungsschutzes. Nach dieser Begründung wäre dann auch jedes Engagement für “Black Lives Matter” oder Entschädigungen für Opfer von Kolonialismus und Sklaverei sofort hinfällig, da sich deren Identität dann ja ebenfalls über eine “lange zeitlichen Kontinuitätslinie” manifestiert. Aber natürlich sind solche Feststellungen nur bei Deutschen rechtsextrem, toxisch und menschenverachtend.

Als Beispiel für Aussagen von AfD-Mitgliedern, die einen „völkischen Volksbegriff“ bedienen, müssen dann in einem völlig anderen Kontext und Phänomenbereich gebrauchte Begriffe wie „Umvolkung“, „Großer Austausch“ oder die Feststellung im AfD-Grundsatzprogramm, „dass die Geburtenrate unter Migranten mit mehr als 1,8 Kindern deutlich höher liegt als unter deutschstämmigen Frauen, verstärkt den ethnisch-kulturellen Wandel der Bevölkerungsstruktur“, herhalten. Damit werde die Identität des Volkes „ethisch rückgekoppelt“, phantasieren die Verfassungsschützer. Die AfD müsse die Einbürgerung von Migranten deshalb ablehnen, weil diese „zu einer ethnisch-kulturellen Strukturverschiebung führt“. Eine Unterscheidung zwischen Deutschen und vermeintlichen „Pass-Deutschen“, vor allem im Zusammenhang mit Kriminalität, zog ebenfalls den Bannstrahl des Verfassungsschutzes auf sich.

Tatsachen als rechte Hetze eingeordnet

Die Aussage: „Die Gewährleistung der Sicherheit ist einerseits von einem gemeinschaftsorientierten Werte-, Sitten- und Normengefüge abhängig, das sich über Jahrhunderte hinweg ausgeprägt hat. Andererseits ist sie auf die Durchsetzung von Recht und Ordnung durch den Staat angewiesen. Eine intakte Rechtsordnung fußt auf unhinterfragten Selbstverständlichkeiten, die es in der von allen Altparteien angestrebten multikulturellen Gesellschaft nicht geben kann“, wurde ebenfalls als Verstoß gegen die Menschenwürde (!) gewertet, obwohl es sich hier um eine selbstverständliche, geradezu banale Grundvoraussetzung für einen funktionierenden Rechtsstaates handelt. Der Verfassungsschutz meint jedoch, zumindest die Thüringer AfD sehe damit eine Einwanderungsgesellschaft grundsätzlich als Sicherheitsrisiko an und stelle Migranten als Gefahr dar, weil sie nach Logik der Partei nicht „Teil eines solchen Jahrhunderte langen Entwicklungsprozesses sein können“. Dieser „angeblich diametrale Gegensatz zwischen Einheimischen und Zugewanderten“ enthalte eine “völkische Komponente” und führe zur Abwertung der Zuwanderer. Im Klartext: Wer die Tatsache einer weit überpoportionalen Migratenquote bei fast allen Gewaltverbrechen benennt und politische Konsequenzen fordert, ist ein völkischer Menschenfeind.

Auch die Folgen aus dem AfD-Europawahlprogramm von 2019 stammende Aussage „Die Integration der meisten Muslime in Europa scheitert derzeit und wird umso mehr fehlschlagen, je stärker ihre Zahl wächst. In europäischen Großstädten haben sich muslimische Ghettos entwickelt, in denen Friedensrichter die Scharia praktizieren. Das Konzept des Multikulturalismus hat sich als Illusion erwiesen“ wurde allen Ernstes als „muslimfeindlich“ eingestuft – obwohl es sich auch hier um nichts anderes als eine Feststellung unbestreitbarer Tatsachen handelte. Die AfD unterstelle dem Islam “pauschal”, eine “totalitäre Ideologie” zu sein, die Religionsfreiheit ablehne und zur Gewalt gegenüber Ungläubigen aufrufe, obwohl es im Islam “verschiedene Strömungen” gebe, meinte der Verfassungsschutz. Dass diese Strömungen des Islam sich – bis auf ganz wenige, völlig marginalisierte und teilweise sogar verfolgte Gruppen – allein im Ausmaß ihrer Radikalität unterscheiden, wird hier natürlich nicht erwähnt, weil es weder in den Vorstellungshorizont der beteiligten Behördenmitarbeiter noch ins Weltbild der sie beauftragenden Politiker passt.

Widerstandsrecht nach Artikel 20 GG als Untergrabung des Gewaltmonopols

Doch es kommt noch toller: Ein Facebook-Beitrag des Bundestagsabgeordneten und Rechtsanwalts Dr. Gottfried Curio vom 25. August 2019, in dem es hieß: „Die Fülle der ‚Einzelfälle‘ zeigt eine Struktur auf: wer Frauen- und Ehrenmorde noch als Einzelfälle und ‚Beziehungstaten‘ verharmlost, verschleiert den kulturellen Mechanismus, der hinter diesen Morden steht. Die Täter-Opfer-Konstellation ist eben kein Zufall: Frauenverachtung hat in muslimischen Gesellschaften System und lässt sich direkt aus dem Gründungsdokument des Islams ableiten“, wurde ebenfalls als „muslimfeindlich“ gewichtet – obwohl es sich auch dabei um eine historisch völlig korrekte Einordnung handelt.

Damit nicht genug, bestreitet kritisiert der Verfassungsschutz auch noch ein „vermeintlich legitimes Widerstandsrecht“, welches angeblich das Gewaltmonopol des Staates untergrabe. Als Beleg dafür wird unter anderem eine Aussage von Ronny Kumpf, dem Vorsitzenden des Magdeburger AfD-Kreisverbandes von 2020, angeführt. Mit Verweis auf Migrantenkriminalität hatte Kumpf damals geäußert: „Die Rede ist vom fünften Vorfall innerhalb weniger Tage. Und das sind nur die angezeigten Vorfälle aus diesem Jahr. Was muss noch alles passieren, bis die Staatsmacht die kriminellen Merkelgäste endlich in die Schranken weist – notfalls mithilfe einer Bürgerwehr?“ Dazu hält die Behörde fest, eine Berufung auf das Widerstandsrecht nach Artikel 20 Absatz 4 Grundgesetz sei nur bei einer „intensiven innerstaatlichen Umsturzsituation, in der die institutionalisierten Kontrollmechanismen versagen und andere Abhilfe nicht möglich ist“, rechtmäßig. Die Annahme, dass aufgrund krimineller Migranten die Situation für Widerstand gegeben sei, sei „im Kern verfehlt“. Soll heißen: Wenn Polizei und Justiz seine Bürger nachweislich nicht mehr schützt (was in Deutschland 2025 vielerorts weit mehr gilt als vor fünf Jahren), ist es ihnen verboten, sich selbst zu helfen – und wr nur entsprechende Bürgersorgen artikuliert, ist ein Verfassungsfeind.

Zulässige politische Debattenbegriffe inkriminiert

Unter Verstößen gegen das Demokratieprinzip versteht der Bundesverfassungsschutz übrigens “gehäufte Beschimpfungen, Verdächtigungen, Verleumdungen und Verunglimpfungen des Staates und seiner Repräsentanten […], bei denen es nicht mehr um Kritik und Auseinandersetzung geht, sondern darum, das Vertrauen der Bevölkerung in die verfassungsmäßige Ordnung von Grund auf zu erschüttern“; eine Definition, die lupenrein aus den Handreichungen der Stasi oder den Richtlinien der DDR-Strafverfolgungsbehörden stammen könnte. Praktisch zeichne sich eine solche Verunglimpfung des Staates dadurch aus, dass „kritikwürdige Zustände bewusst entstellt und überspitzt verallgemeinert“ widergegeben werden. Mit den vermeintlichen Belegen, die hier angeführt werden, übertrifft die Behörde sich selbst: So gilt für sie etwa der bloße Ausdruck „Systemparteien“ als “Verächtlichmachung”, weil “der Begriff von Hitler verwendet” worden sei.

Auch der Begriff „Blockparteien“ sei “problematisch”, weil er die Bundesrepublik „mit der DDR gleichgesetzt und so die Bundesrepublik Deutschland als undemokratischer Unrechtsstaat dargestellt“ wird. Die Aussage „Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, Ordnung und Pflichtbewusstsein gegenüber den Brandenburgern müssen in unserem Landtag wieder eine Selbstverständlichkeit werden“, die aus dem Landtagwahlprogramm der Brandenburger AfD von 2019 stammt, gilt den Haldenwang-Analysten allen Ernstes als “Beschimpfung von Politikern”. Außerdem werde den anderen Parteien mit diesen Worten Ehrlichkeit und Pflichtbewusstsein abgesprochen. Begriffe wie „Kartellpartei CDUSPDFDPGRÜNELINKE“ oder „politisch-medialer Komplex“ gelten ebenfalls als Verunglimpfung.

Spitzelbehörde eines neuen Obrigkeitsstaates

Damit ist die Aufzählung der abstrusen Nonsens-“Belege”, die in diesem angeblichen Gutachten ausgebreitet wird, noch lange nicht abgeschlossen, doch bereits aus dieser Aufzählung wird klar, mit welchen haarsträubenden Insinuierungen, Herleitungen und Unterstellungen die konstruierte These eines Verdachts auf Verfassungsfeindlichkeit der AfD gestützt wird. Andersherum: JEDE Partei und jede Organisation ließe sich bei Zugrundelegung solch arbiträrer Maßstäbe und eines solch böswilligen Innuendos als gemeingefährlich und staatszersetzend framen. Es handelt sich bei dieser “Expertise” um das erschütternde Dokument der Spitzelbehörde eines neuen Obrigkeitsstaates, der seine legitimen Kritiker anhand völlig aus der Luft gegriffener Kriterien zu kriminalisieren und diffamieren versucht. Harmlose Worte oder Gesten werden hier plötzlich zu Chiffren für eine angeblich rechtsextreme und demokratiefeindliche Gesinnung zurechtgebogen.

All das entbehrt jeder rationalen Grundlage oder, anders ausgedrückt: Wenn der deutsche Staat nichts anderes aufzubieten hat gegen die AfD als diese zusammengesponnenen Zuschreibungen, dann ist die AfD nicht nur schlagartig entlastet, sondern es stellt sich eher umgekehrt die Frage, welcher totalitäre Ungeist in staatlichen Behörden vorherrscht und wie nahe diese Republik an einem neuen Gesinnungs-und Überwachungsregime entlang schrammt.

Selbstreferenzielles System

Denn praktisch alle aufgeführten Aussagen von AfDlern sind nicht nur samt und sonders eindeutig von der Meinungsfreiheit gedeckt, sondern in den meisten Fällen sind es sogar nichts anderes als schlichte Tatsachenbehauptungen. Nichts daran ist auch nur im Entferntesten verwerflich oder rechtfertigt irgendwelche staatlichen Zwangsmaßnahmen oder auch nur eine Beobachtung des Verfassungsschutzes. Es handelt sich bei diesen Machenschaften der Verfassungsscgutzes erneut um die Auswüchse eines selbstreferenzielles Systems, das völlig in seinen eigenen Wahnvorstellungen gefangen ist und längst paranoide Züge trägt.

Das irrwitzige Konstrukt, zu dem der deutsche Inlandsgeheimdienst unter Merkel, Faeser und Haldenwang verkommen ist, zeigt weniger das auf, was in den Köpfen von AfD-Politikern vorgeht, sondern spricht eher Bände über den geistigen Zustand der Politik und der Akteure, die dieses Land in ihrem ideologischen Würgegriff halten. Dieser Verfassungsschutz führt seinen Namen ad absurdum, verkehrt seinen – ohnehin mehr als fragwürdigen – Daseinszweck ins Gegenteil und beweist, dass er selbst und die Parteien, von denen er sich für ihren Machterhalt einspannen lässt, die einzige reale Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung in diesem Land sind.