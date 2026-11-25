Der Weg für eine rot-grün-rote Koalition ist nun wohl endgültig frei. Gestern stimmte die Fraktion der Linkspartei mit 33 Ja-Stimmen bei sechs Nein-Stimmen und vier Enthaltungen für den Ausschluss von Vanessa Emde. Diese dient seit Wochen als Bauernopfer, das nun endgültig auf dem Altar der linken Machtgier geopfert wird. Dabei ist Emdes einziger Fehler, dass sie ihren Hass auf Israel lediglich mit besonderer Ehrlichkeit kundtut und sich beharrlich weigert, irgendwelche Kompromisse zu machen, und sei es auch nur in Form irgendwelcher verlogener Lippenbekenntnisse zum Existenzrecht Israels zu machen, wie der Rest der Linken-Fraktion. Dabei weiß jeder, dass Emde mit ihren Ansichten die überwältigende, wenn nicht einhellige Mehrheit in der Partei repräsentiert. Insofern hätte sich ehrlicherweise die ganze Fraktion selbst ausschießen müssen – und SPD und Grüne hätten mit Schimpf und Schande. Abbitte vor der Berliner Wahlbevölkerung leisten müssen, alleine nur in Sondierungen, geschweige denn Koalitionsverhandlungen und nun sogar ein Regierungsbündnis eingetreten zu sein. So aber bleibt es bei der allseitigen Verlogenheit. Linken-Fraktionschef Tobias Schulze erklärte, man habe sich den Schritt “nicht leicht gemacht”. Viele Abgeordnete hätten geäußert, dass sie ihn „schwierig finden, aber nachvollziehbar“. Man habe „viele Brücken gebaut“, aber keine Möglichkeit mehr gesehen, die Zusammenarbeit fortzusetzen“, so Schulze. Die Berliner Linken-Chefin Kerstin Wolter hielt es für nötig, klarzustellen, es sei „keine Abstimmung über ein Ja und Nein zur Palästina-Solidarität“ gewesen – nach dem Motto: Was den Judenhass und die Solidarität mit den Hamas-Terroristen betrifft, die von der überwältigenden Mehrheit der Gaza-Bevölkerung gewählt wurden und unterstützt werden, sind wir ganz auf Emdes Seite.

Aus dem besonders radikalen Linken-Verband in Neukölln, wo Emde mit 46,2 Prozent ein Direktmandat gewann, kam Kritik an ihrem Ausschluss aus der Fraktion. Dessen Co-Vorsitzende Jorinde Schulz sagte: „Wir haben uns bis zum Schluss dafür eingesetzt, dass es nicht dazu kommt. Wir halten das für einen Fehler“. Emde selbst sprach nach der Sitzung von einer „Zäsur für die Linke“, die zeige, „dass die mediale Hetzkampagne ihre Wirkung entfaltet hat und dass meine Fraktion, meine ehemalige Fraktion, offensichtlich unter dem Druck von SPD und Grünen eingebrochen ist“. Sie habe in den vergangenen Tagen aber auch viel Solidarität erfahren und wolle „den vielen Genossinnen, die vielleicht gerade mit sich ringen und überlegen, ob sie aus der Partei austreten wollen, sagen: Bitte bleibt. Ihr seid nicht allein, wir sind nicht allein, und wir werden uns organisieren“. Finanziell muss man sich um Ende keine Sorgen machen: Sie bleibt Abgeordnete und kassiert über 8.000 Euro im Monat. Außerdem hat sie als fraktionslose Abgeordnete nun das Recht, in jeder Debatte zu sprechen und damit ein Vielfaches der Aufmerksamkeit zu generieren, die sie als Linken-Fraktionsmitglied erhalten hätte.

Erleichterung nach der Ausbootung

Zudem wird intern offenbar ernsthaft diskutiert, sie zur Bezirksbürgermeisterin von Neukölln zu machen – und zwar anstelle des Anwalts Ahmed Abed, einem ebenso glühenden Antisemiten und Israel-Hasser. „Dass es offenbar Überlegungen gibt, den einen Judenhasser gegen die andere Judenhasserin als Bürgermeisterkandidaten auszutauschen, ist ein weiterer ausgestreckter Mittelfinger der Linken gegenüber dieser Stadt. Sehr viel deutlicher können diese Leute ihre Verachtung übrigens auch gegenüber den bisher handzahmen Grünen und Sozialdemokraten nicht zeigen“, kritisierte der Neuköllner CDU-Abgeordnete Christopher Förster. Emde hatte nach der für die Linke siegreichen Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus – wie alle übrigen Linke-Abgeordneten – zwar eine heuchlerische Erklärung zum Thema Antisemitismus und zum “Schutz jüdischen Lebens” unterschrieben, sich aber schon kurz darauf wieder öffentlich davon distanziert und Ende Oktober am Rande eines Linken-Parteitages gegen den Kurs der Parteiführung demonstriert. Eine Aufforderung der Parteispitze vor rund zwei Wochen, ihr Mandat aufzugeben, hatte sie abgelehnt. Bei den designierten Koalitionspartnern herrscht nach Emdes Ausbootung nun Erleichterung. Emde habe die Koalitionsgespräche erheblich belastet und es sei gut, dass die Linke jetzt für Klarheit gesorgt habe, teilten die Berliner SPD-Landesvorsitzenden Steffen Krach und Bettina König in einer gemeinsamen Erklärung mit. „Und diese Klarheit, dass wir Antisemitismus gemeinsam bekämpfen und jüdisches Leben schützen, werden wir auch im Koalitionsvertrag festschreiben“ – hieß es weiter, was einen neuen Tiefpunkt an schamloser Verlogenheit markiert, denn der intrinsische Wahrheitsgehalt dieses Statements ist in etwa derselbe, als hätte dies Julius Streicher vor 90 Jahren erklärt. Das gilt auch für das Gefasel des Grünen-Fraktionschefs Werner Graf, der verkündete, es sei “gut, dass die Linke so entschieden” habe. Das zeige sehr deutlich, dass für “israelbezogenen Antisemitismus” (für anderen schon?) in dieser Regierung kein Platz sein werde. Jetzt gehe es darum, einen “guten Koalitionsvertrag” auszuhandeln. Dabei sei der “Kampf gegen Antisemitismus” ein wichtiges Thema. Schamloser wurden Böcke wohl noch nie zu Gärtnern gemacht.

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Denn in Wahrheit ist Antisemitismus – neben sozialistischem Enteignungs- Klima- und Migrationswahn – eine der tragenden Säulen dieser Alptraum-Koalition. Die Linkspartei gewann mit ihrem Israelhass und ihrer Glorifizierung des Hamas-Terrors über die Hälfte der muslimischen Stimmen. Der Fall Emde wurde auch zum frühen Negativfanal für die designierte regierende Bürgermeisterin Elif Eralp, die hier ihre völlige Untauglichkeit für Führungspositionen bewies: Sie selbst, die bekennendermaßen in panischer Angst vor den islamistischen und “clan-destinen” Kräften lebt, die sie selbst ins Rote Rathaus bringen, duckte sich in der ganzen Emde-Affäre komplett feige weg und überließ es anderen, dieses Schmierentheater öffentlich aufzuführen. Der künftige Koalitionspartner SPD ist nicht besser: Statt propalästinensischen Terror zu bekämpfen, will sie nun „antipalästinensischen Rassismus“ von der Landesantidiskriminierungsstelle und zivilgesellschaftlichen Beratungsstellen als gesonderte Kategorie erfasst haben – und erfindet damit eine neue groteske Pseudo-Diskriminierung zugunsten ihrer muslimischen Schützlinge. Emde ist keine Ausnahme, sondern der Normalfall in diesem durchweg hässlichen und hasserfüllten Milieu; sie ist war allein ehrlich genug, kein Hehl aus ihrem Hass auf Israel zu machen, dem sie – als nützliche Idiotin der islamistischen Terroranhänger – ihren Erdrutschsieg im islamisierten Neukölln verdankt. Für SPD und Grüne ist der von ihnen geforderte Rauswurf aus der Linken-Fraktion das Feigenblatt, das sie der Öffentlichkeit absurderweise als Kampf gegen Antisemitismus verkaufen. Tatsächlich ist es nur eine Nebelkerze, um den Weg für eine Berliner Regierung aus Sozialisten und Judenhassern freizumachen, die namenlose Schande für die deutsche Hauptstadt ist.