E-Mobilitätsförderung statt Technologieoffenheit: Wie das Dogma „Klimaneutralität“ die Wirtschaft lähmt

Nach und nach scheint es den führenden Köpfen in der Autoindustrie und auch in der Verkehrspolitik zu dämmern. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder tönt auf der Homepage des Bundesverkehrsministeriums unter der Überschrift „Mehr Flexibilität beim Verbrenner-Aus“ fast beschwörend: „Wir werden die Klimaziele nur dann einhalten können, wenn wir wirtschaftlich stark sind.“ Das klingt irgendwie richtig – doch der Mann sollte endlich einmal vollständig wach werden: Denn die Lage ist nicht gut. Der Abverkauf von Elektroautos ist deutlich eingebrochen, vor allem nach Wegfall der staatlichen, steuergeldfinanzierten Förderungen im Dezember 2023. Die quasi von oben, dank Subventionen und mit staatlicher Wettbewerbsverzerrung in den Markt gedrückten E-Autos haben trotz aller Anreize beim Käufer bisher relativ wenig Akzeptanz gefunden. Gründe sind die als zu hoch empfundenen Preise, die mangelhafte Ladeinfrastruktur und technische Mängel wie Entflammbarkeit der Akkus und Reichweitenschwächen.

Grundsätzlich ist die E-Mobilität durchaus ein Mobilitätskonzept, das Zukunft hat. Darüber ist unschwer hinwegzusehen. Ob sie allerdings die strategische „Hauptstraße“ von Verkehrs- und Industriepolitik ist, auf der sich die Research &Development -Abteilungen der Kfz-Hersteller bewegen, ist mehr als fraglich. Denn es gibt neben anderen Mobilitätskonzepten, die bei wirklich gelebter Technologieoffenheit mit wahrscheinlich besten Ergebnissen bearbeitet werden könnten, noch den bereits absolut erfolgreichen Weg der Verbrennertechnologie. Vor dem Hintergrund, dass die fossilen Brennstoffe endlich sind, gewinnen Themen wie Effizienz, Recycling und E-Fuels perspektivisch durchaus weiter an Bedeutung

Künstliche Befeuerung des Marktes

Doch alldem gegenüber steht eine ökologisch verbohrte Klimadoktrin, die sowohl von der EU als auch der bundesdeutschen Regierung weiter vorangetrieben wird. Auf der einen Seite gibt es den “Green Deal”, das anvisierte Verbrennerverbot ab 2035 und das ETS-System mit dem europäischen Handel mit CO2-Zertifikaten; auf der anderen Seite will der umstrittene deutsche Bundeskanzler trotz der hohen deutschen Staatsverschuldung im Jahr 2026 drei Milliarden jährlich in die Förderung von E-Autos stecken. Der Markt soll über Kaufprämien von bis zu 4.000 Euro pro Auto künstlich befeuert werden, und der bundesdeutsche sozialistische Finanzminister möchte E-Autos bis 2035 von der Kfz-Steuer befreien. Der Wahnsinn hat scheinbar Methode.

Es gibt dennoch Auswege aus der verfahrenen Situation, sprich: aus dem rot-grünen Planwirtschaftsalbtraum, und diese Alternativkonzepte liegen alle auf dem Tisch: Abschaffung der CO2-Steuern, Nutzung der Kernkraft für Versorgungssicherheit und angemessene Strompreise sowie die vorhin erwähnte Technologieoffenheit. Über die katastrophalen Umweltbilanzen der E-Autos wurde bereits alles gesagt, über den “Markterfolg” ebenso. Die exportorientierte deutsche Automobilindustrie wäre gut beraten, Kante zu zeigen und den Exportschlager der deutschen Verbrennertechnologie wieder in das Zentrum ihres ökonomischen Tuns zu rücken.

Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit

BMW macht es gerade vor – und weigert sich standhaft, seine Motorradsparte der E-Mobilität zu öffnen. In der Tat: Es wäre gutes Geld schlechtem hinterher geworfen. Das hat auch der Mittelstand der bundesdeutschen Automobilindustrie erkennen müssen. Er war es, den die Hunde zuallererst bissen: So sind seit 2018 nicht nur etwa 73.000 Jobs bei Autobauern und Zulieferern in Deutschland gestrichen worden, sondern aktuell bewertet, „jedes zweite Unternehmen im automobilen Mittelstand… seine aktuelle Lage als schlecht oder sehr schlecht (49 Prozent)“, wie der VDA feststellt. Dessen Präsidentin Hildegard Müller meint: „Ohne die angemahnten wirtschaftlichen Impulse und die Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des Standorts droht sich die Lage weiter zu verschlechtern.”

Dabei könnte die Stärkung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des deutschen Standorts ganz wunderbar und problemlos funktionieren – und zwar über die Neuetablierung der Verbrennertechnologie. Denn dort waren wir, man höre und staune, sogar Weltmarktführer. E-Mobilität können die staatlich geförderten Chinesen möglicherweise besser; doch der Verbrennermotor und die noch vorhandenen Skills der deutschen Ingenieurskunst mit der Fähigkeit, Technologieoffenheit als Forschungsfeld zu erschließen, sind ein viel zu großes Pfund, als dass die deutsche Autoindustrie damit nicht wuchern und so wieder zu alter Stärke zurückfinden könnte. Dafür allerdings müssten wir uns von den Dogmen einer öko-religiösen und sozialistisch-planwirtschaftlichen Wirtschafts- und Energiepolitik und ihren „Treiber_innen“ konsequent verabschieden._

Der Autor ist Mitglied des Europäischen Parlaments.