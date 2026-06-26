Eckies Schrumpfhirn

Kennt Ihr Eckart von Hirschhausen? Nein? Ich auch nicht. Aber neulich geisterte jemand mit diesem Namen durch das Internet und ängstigte die Leute vor dem uns bevorstehende Hitzetod! Dazu nahm er das Modell seines Hirns in die Hand und erklärte, was die Hitze der Klimaerwärmung mit dem Eiweiß darin macht, wenn sich dieses über 40 Grad erwärmt.

Ich dachte mir, ziemlich klein, dieses Gehirn – für einen Kerl mit so einer großen Rübe. Das Eiweiß darin würde gerinnen, was zur sofortigen Verblödung führt. Ist das nicht entsetzlich? Da fährt man mit Kind und Kegel in den Sommerurlaub, legt sich zur sommerlichen Erholung an den Strand und will sich bräunen, und abends ist man geistig umnachtet und dem Schwachsinn anheimgefallen. Und dass dieser Prozess unumkehrbar sei, verstärkte noch die aufkommende Panik!

Wie kommt das? Nun, unser Eckie meinte, dass sich das Hirn bei sommerlicher Hitze stetig erwärmt, bis es – weil überwiegend aus Eiweiß bestehend – schließlich stockt und flockt. Dass man diesen Vorgang Koagulation nennt, wusste der Eckie leider nicht mehr, das hatte er schon vergessen. Das Medizinstudium ist wohl schon lange her, aber vermutlich kam er auch gerade aus dem Sonnenstudio schnurstracks ins Studio gestolpert zwecks Aufzeichnung der Sendung. Um den Leuten den vermeintlichen Effekt auch so richtig plastisch klarzumachen, verglich er in seinen weiterführenden Erklärungen das derart aufgewärmte Hirn mit einem hartgekochten Ei, auch dessen hartem Eiweiß auch keine Küken mehr schlüpfen könnten, weil es ja nun unumkehrbar denaturiert sei! Nein, sag an! Das jetzt auch nicht anders erwartet. Allerdings schlägt man auch keine Eier in die Pfanne in der Erwartung, seinen Gästen daheim Gänseklein, Hühnerfrikassee oder einen Broiler servieren zu können? Was soll das?

Alles Hirnverbrannte?

Ob Eckie sein medizinisches Examen in einer Baumschule absolviert hat oder seine akademischen Weihen aus einem Kaugummiautomat gezogen hat, ist nicht bekannt; doch klar ist: Hätte der Eckie in der Schule besser aufgepasst und anschließend einen ordentlichen Beruf gelernt, dann wüsste er vermutlich was von Transpiration, vom Schwitzen und von Verdunstungskälte. Und dass die Außentemperatur etwas völlig anderes ist als die vom Körper eben hierdurch konstant auf rund 37 Grad temperierte Innentemperatur. Ja, Eckie, stell dir vor: Es gibt tatsächlich eine Menge Länder, in denen es über den Tag schonmal weit wärmer werden kann als deine kritischen 42 Grad. Unsere Vorfahren stammten sogar aus solchen klimatischen Regionen – und das Äonen, bevor Du und Deine Medienblase die Klimapanikmache für sich entdeckt haben!

Willst Du, Eckie, uns also verklickern, die Völker der warmen Regionen dieser Erde seien alle minderbemittelt und dumm? Geistig unterentwickelt und zu höherem Streben in Kultur und Technik nicht in der Lage? Ich möchte nicht böswillig erscheinen, aber das, was der Eckie da umschreibt, könnte man kulturellen Rassismus nennen – denn man kann doch Menschen in Ländern, in denen es seit jeher heiß ist, nicht unterstellen, dass sie dümmer seien? Und dass das auch irgendwie nicht stimmen kann, zeigen uns doch die Pyramiden in Ägypten – oder auch die Errungenschaften der griechischen und römischen Antike, die übrigens in ein Temperaturoptimum fielen, das deutlich wärmer war als die gegenwärtige Klimaperiode. Keine Hochkultur entstand während der vergangenen Eiszeit, sondern erst unmittelbar nach deren Ende vor 12.000 bis 10.000 Jahren – als die Temperaturen deutlich rasanter stiegen als heute, so sehr, dass kilometerdicke Gletscher über ganz Europa binnen weniger Jahrhunderte abschmolzen.

Eingefrorener Verstand

Dagegen ist das alpine Gletschersterben ein Kindergeburtstag. Siehste! Und während sich die Römer in eher warmen bis heißen Regionen tummelten, dabei überall Aquädukte und andere Annehmlichkeiten zur Erfrischung bauten, bibberten währenddessen unsere Vorfahren im Kalten, jenseits des Limes. Ohne “gestockte” Hirne, aber ohne Geistesblitze. Wir warteten noch ab. Weil wir so schlau waren? Ach ja, und was ist eigentlich mit den Eskimos? Wenn in der Hitze des Geschäfts das Eiweiß im Hirn den Aggregatzustand von flüssig in fest wechselt, dann friert denen doch in deren Umgebung der Verstand ein? Nein? Auch nicht? Sind die ebenfalls genauso schlau wie wir? Haben sie vielleicht Frostschutz gebechert?

Langer Rede kurzer Sinn: Mit dem Eckie kommt der Durchschnittsbürger nicht überein. Vielleicht gilt das ja für den Konsum öffentlich-rechtlicher Medien, aber Hitze (und auch Frost machen) jedenfalls nicht blöde. Das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung berichten. Als ich das letzte Mal auf einer Baustelle in Saudi-Arabien war, zeigte dort das Außentermometer am Bürocontainer 56 Grad Celsius. Klar, alles ging etwas langsamer als bei uns daheim. Aber es gab kein Chaos, kein sinnloses Übereinanderstürzen wie beim Turmbau zu Babel oder wie bei Dick & Doof. Und Kreuzworträtsel klappen bei mir seitdem auch noch Äh, wie hieß Albert Schweitzer nochmal mit Vornamen?