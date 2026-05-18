Egal, ist ja nur vor allem deutsches Steuergeld: Spaniens regierende Sozialisten missbrauchen EU-Corona-Aufbauhilfen für Beamtenpensionen und linke Projekte

Es ist die nächste sozialistische Geldvernichtung zu Lasten der sogenannten “europäischen Gemeinschaft”, die im Wesentlich darin besteht, dass deutsche Steuerzahler geschröpft werden, um ihnen abgepresste Unsummen im Zuge einer kontinentalen Umverteilung durch einen Brüsseler Zentralmoloch für soziale Wohltaten und Luxusprojekte anderer Länder verschwenden zu können: Die Rede ist von der skandalösen Veruntreuung der Milliardensummen aus dem EU-Corona-Aufbaufonds, die die sozialistische spanische Regierung einfach für das Stopfen von Haushaltslöchern zweckentfremdet hat und die weiterhin für Empörung sorgt. Die beiden deutschen Europaabgeordneten Andreas Schwab (CDU) und Daniel Freund (Grüne) fordern nun in einem Brandbrief an die EU-Kommission eine „dringende Klarstellung“ darüber, ob die spanischen Tricks legal waren und bemängeln auch die generelle Intransparenz bei der Verteilung der Gelder in Höhe von bisher 577 Milliarden Euro aus dem Fonds.

Die Mitgliedstaaten müssen zwar die 100 größten Empfänger veröffentlichen, tatsächlich werden auf den entsprechenden Listen aber oft nur Ministerien, Behörden oder andere öffentliche Stellen aufgeführt, die das Geld weiterleiten, ohne dass daraus hervorginge, an wen. Bis Jahresende soll die Kommission daher eine Liste der echten Empfänger vorlegen und zudem prüfen, ob die Begründung für die spanische Trickserei genügt. Die Regierung behauptet nämlich, das Geld sei angeblich nur vorübergehend im falschen Topf gelandet.

Im Gegensatz zu Ungarn unter Orban damals droht Spanien kein Ungemach

Im Jahr 2024 wurden rund 2,38 Milliarden Euro in die Pensionskasse der Beamten und in Zuschüsse für Mindestrenten gesteckt, Medienberichten zufolge sollen mindestens weitere 8,5 Milliarden ins spanische Sozialsystem geflossen sein. „Die Zahlung von Renten und andere laufende Ausgaben ist nicht förderfähig im Rahmen von NextGenEU / dem Aufbau- und Resilienzfonds (RRF)“, allerdings könnten die Mitgliedstaaten „vorübergehend einen Teil der Liquidität aus RRF-Auszahlungen zur Deckung anderer Haushaltsausgaben nutzen“, erklärte eine Kommissionssprecherin gegenüber „Bild“. Man überprüfe nun die nationalen Kontrollsysteme und könne in Fällen von Betrug, Korruption oder Interessenkonflikten eingreifen.

Dies wird aber aller Erfahrung nach nicht geschehen – denn natürlich liegt die sozialistische Regierung mit ihrer Migrationspolitik und sonstigen Wokeness völlig auf Brüsseler Linie und muss nicht ernsthaft mit Sanktionen rechnen, im Gegensatz zur kürzlich abgewählten Regierung des ungarischen Ex-Ministerpräsidenten Viktor Orban, die von der EU jahrelang mit horrenden Bußgeldern überzogen wurde und der Gelder vorenthalten wurden, weil sie nicht nach der Pfeife der Kommission tanzte. Und: Der Großteil der in Spanien und anderen Ländern verbratenen EU-Gelder stammt sowieso vom deutschen Steuerzahler, der auch hier wieder zum Goldesel für andere gemacht wurde und der sein Geld – wie immer – im Sinne des „europäischen Gedankens“ in den Schornstein schreiben kann.