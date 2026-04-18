Ehepaar Streeck: Wie kommen zwei Männer zu einem Kind?

Es ist schockierend und traurig zugleich: Der CDU-Abgeordnete Hendrik Streeck und sein Mann haben mit großer Freude „ihr erstes Kind“ angekündigt. Angesichts der Umstände – das Kind wurde in den USA geboren, wo diese moralisch hochgradig fragwürdige Praxis legal ist – liegt die Vermutung nahe, dass das homosexuelle Paar den Weg der Leihmutterschaft eingeschlagen hat, um „Eltern“ zu werden.
In Deutschland ist Leihmutterschaft aus gutem Grund streng verboten, um Frauen vor Ausbeutung zu schützen und das Kindeswohl zu priorisieren. Warum besteht dieses strikte Verbot? Es liegt vor allem an der physischen und psychischen Ausnutzung der “Dienstleisterin”, die ihre biologischen Funktionen Fremden zur Verfügung stellt und unter Ausblendung jeglicher mütterlicher Instinkte und Gefühle zu einem “Brutkasten” gemacht wird. Denn hierbei stellt eine Frau ihren Körper zur Verfügung, das Neugeborene wird von der biologischen Mutter getrennt und in ein Familienmodell ohne Mutter gebracht– ein Modell, das das natürliche Bedürfnis eines Kindes nach Vater und Mutter ignoriert.
Deutschland braucht seine traditionellen Werte zurück!
Solche Praktiken werfen fundamentale ethische Fragen auf und gefährden das Wohl des Kindes. Hier offenbart sich die Doppelmoral der “christlichen” Union: CDU-Politiker umgehen offenbar deutsche Gesetze im Ausland, während zu Hause die natürliche Familie als bewährtes Konzept systematisch sabotiert und unterlaufen wird. Für mich zeigt der Fall erneut: Deutschland braucht dringend seine traditionellen Werte zurück.
Und zwar jene festen, zeitlosen Werte, die ebenso die natürliche Familie – bestehend aus Vater, Mutter und Kind als Keimzelle der Gesellschaft – schützen, wie sie auch Frauen vor jeder Form der kommerziellen Ausbeutung bewahren und dabei das Kindeswohl an oberste Stelle stellen. Dieser ethische Grundkonsens muss wieder hergestellt werden. Wer eine homosexuelle Beziehung führen möchte, kann das selbstverständlich gerne tun. Er muss dann aber akzeptieren, dass ihm der Wunsch nach einem eigenen Kind versagt bleibt. Alles andere ist purer Egoismus!
Die Autorin ist AfD-Bundestagsabgeordnete und Gesundheitsexpertin ihrer Fraktion.
12 Kommentare
Einfach nur noch KRANK!
…in Deutschland werden jedes Jahr ca. 100 000 lebensfähige Föten und Embryos zerhackt oder abgesaugt unter dem Motto “ Mein Körper gehört mir“
Techniken, wie die assistierte Reproduktion durch extrakorporale Befruchtung bei einer Leihmutterschaft ist für jene 15% Männer und Frauen geschaffen worden, die durch einen biologischen Defekt unfruchtbar sind.
Und nun wollen ausgerechnet Homo-Pärchen diese Technik zur Behebung eines Defektes nutzen, die um nichts in der Welt zugeben würden, dass ihre Neigung ein „Defekt“ wäre.
Zum Brüllen.
zwei vermögende deutsche schwule, einer davon in der politik tätig, kaufen sich im ausland ein kind zur persönlichen deguistierung, weil dies in deutschland verboten ist. quasi terminierter menschenhandel. keine adoption, keine chance des kindes, der humanitären wertschöpfung dieser beiden strahlemänner zu entgehen.
mit hape kerkeling stimme zwischen lippen aufblasen,gesichts-op und in die welt glühen: „.. du schatzi, lass uns doch ein kind kaufen..ich möcht so gern eltern sein..“
meine toleranz für gestörte sexuelle mindeheiten, die der meinung sind es öffentlich ausleben zu müssen, sinkt mit jedem tag.
nichts von Frauen wissen wollen aber Kinder haben wollen , das ist der Beweis das es nur 2 Geschlechter gibt, Mann und Frau und Hermaphroditen
Eine militante Dekadenz in ihrer Auflehnung gegen die natürlichen Folgen des widernatürlichen Handelns. Die verheerenden Folgen werden aber trotzdem nicht ausbleiben, denn egal, wie sich die kaputte Gesellschaft in ihrem Denken verbiegt, die Natur macht es nicht mit.
in einer LSBTQ gewokten Schwuchteltransenwelt ist jede Perversion erlaubt -mir egal. Aber wenn jemand schwul oder lesbisch ist, dann ist er/sie nicht von Gott ausersehen sich zu vermehren
Zu ‚Ehepaar Streeck‘:
Schwulsein reicht ihnen nicht, sie heiraten und gründen eine Pseudo-Familie, indem sie sich ein Kind ‚kaufen‘. Ungeachtet dieser Ausuferung demonstrierten Zusammenlebens kann ich nur noch an die ‚Praktiken‘ dieses Sexuallebens denken, wo doch der Herrgott bzw. die Natur die ‚bediente‘ Öffnung grundsätzlich dafür eingerichtet hat, dass von innen nach außen der Stuhl entsorgt wird.
Ist es tatsächlich ‚Unsere Gesellschaft‘, die vor nix mehr halt macht ?!
Egozentriker und ein Kind zum Spielen.
Birgit Kelle hat ein passendes Buch geschrieben: „Ich kauf mir ein Kind!“
Mir ist gerade richtig übel.
Nicht einmal Monty Python könnte sich etwas derartig Skurilles ausdenken…
Man sollte die pösen Purchen zu Poden chleudern oder sie Pären und Pestien vorwerfen.
Dieses als humorvolle Bemerkung an etwas im Grunde bodenlos Ekelhaftes!
Das arme Kind!
Zu welchem der beiden Männer wird es „Mama“ sagen? Wird ihm einer der beiden Männer die Brust geben?
Wäre ein Wunder, wenn das Kind keinen seelischen Schaden bekäme!
Ein Staat in dem diese Art von Perversion legal ist, ist so weit vom Christentum entfernt, daß man dessen Islamisierung als gerechte Strafe bezeichnen kann.
Für das heutige Deutschland habe ich nur noch Verachtung übrig. Es widert mich an.
Absolut richtig. Und weil die „normale“ Familie aus welchen Gründen auch immer „abgeschafft“ werden soll, jubelt man den Queeren, Schwulen und Lesben zu und stellt sie immer mehr in den Vordergrund. Solche Leute sollten keine Kinder zugesprochen werden. PS: das gilt selbstverständlich auch für Frau Weidel.