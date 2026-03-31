Eilmeldung aus dem Urwald: Schluss mit dem Patriarchat!

Es ist ein Skandal, der seit 13 Millionen Jahren im feuchtwarmen Klima Südostasiens vor sich hin gärt. Während wir Menschen uns mühsam durch Gender-Debatten, Elternzeit-Modelle und Kitaplatz-Mangel kämpfen, herrscht bei unseren Verwandten, den Orang-Utans, tiefstes Patriarchat der Steinzeit – oder eher: der Steinfrüchte-Zeit. Wissenschaftlich ist es erwiesen: Wir teilen 97 Prozent unserer DNA mit diesen rothaarigen Waldmenschen. Doch was machen sie daraus? Nichts. 97 Prozent gemeinsame DNA, aber 0 Prozent Fortschritt.

Während der moderne Mensch verstanden hat, dass Erziehung keine reine Uterus-Leistung ist, leben Orang-Utan-Mütter in einer bizarren Zeitschleife. Acht Jahre lang (!) lassen sie sich vom Nachwuchs auf der Nase (und am Fell) herumtanzen. In dieser Zeit macht sich der Herr Papa derweil einen gemütlichen Lenz, schwingt von Ast zu Ast und pflegt sein Revier, als wäre er der alleinige CEO der Dschungel AG.

Die Quote für den Überbau

Es wird daher höchste Zeit für die Operation “Borneo-Emanzipation”: Warum sollte die Mutter das Kind acht Jahre lang Huckepack tragen, während der Vater lediglich durch gelegentliches Backenwulst-Zittern glänzt? Wir fordern: Väter an die Windel (oder das Ersatzblatt)! Es kann nicht sein, dass der männliche Orang-Utan seine 90 Kilogramm Lebendgewicht nur dafür nutzt, um eindrucksvoll „Uuh-Uuh“ zu rufen! Er soll gefälligst lernen, wie man den Brei aus zerkauten Durian-Früchten temperiert!

Revierkampf ist Frauensache! Während die Väter im Nest sitzen und versuchen, das Kleinkind davon abzuhalten, giftige Raupen zu essen, können die Mütter endlich ihre aggressive Ader ausleben. Warum nicht mal den nächsten Eindringling mit einer gezielten Kokosnuss vertreiben, statt immer nur die sanftmütige Erzieherin zu mimen?

Das Ende der Komfortzone

Natürlich werden Kritiker sagen: „Aber die Evolution hat das so vorgesehen!“; ein schwaches Argument. Wenn wir Menschen danach gegangen wären, würden wir heute noch rohes Mammutfleisch essen und hätten kein WLAN. Nein: Es ist an der Zeit, dass wir unseren behaarten Verwandten mal ordentlich den Marsch blasen. Wer 97 Prozent unserer Gene beansprucht, muss auch 100 Prozent soziale Verantwortung übernehmen.

Wann werden auch die Orang-Utan-Mütter den Mut haben, die Kleinen dem Vater in den Arm zu drücken und zu sagen: „Ich geh mal kurz das Territorium verteidigen, bin in drei Jahren wieder da“? Der Regenwald braucht keine neuen Schutzgebiete – er braucht eine Gleichstellungsbeauftragte für weibliche Orang-Utans!