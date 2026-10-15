Wer dachte, Malle hätte mit Schlagertrash sein Limit erreicht, wurde heute Nacht eines Besseren belehrt: Der Megapark bebt, die Sangria-Fraktion schunkelt, und am Ballermann weht ab sofort ein frischer Wind aus der Berliner Republik. Ab heute stehen die neuen absoluten Abräumer der Partyszene täglich auf der Bühne: Kanzlerdarsteller „FriMe 10 Prozent“ und sein Vize „Lars IS Over“. Bereits Stunden vor der Show bildeten sich gigantische Schlangen vor dem Megapark. Wer keinen Stehplatz mehr im Innenbereich ergatterte, grölte einfach von der Promenade aus mit.

Als Punkt 22 Uhr „Lars IS Over“ im Scheinwerferlicht erschien, gab es für die feierwütige Menge kein Halten mehr. Die Bässe dröhnten, Sangría floss in Strömen, und Tausende gehobene Arme begleiteten Klassiker wie „Spritpreisabzocke“, „Zuckersteuer find ich süß“ und das tiefgründige „Wir müssen mehr arbeiten“. Beim Refrain von „Das ist nicht akzeptabel“ lag sich die Massen in den Armen und forderte lautstark Zugaben.

Extase am Ballermann: Wenn der Vize einheizt

Im Hintergrund lief die SPD-Fraktion mit den „Omas gegen Rechts“, angeführt von „Boris Pistolius“ über die Bühne und sang lautstark „Einigkeit und Recht und Freiheit„. Demonstrativ blieben sie im Zentrum der Bühne stehen und schwenkten die Regenbogenfahne im Takt von „Ohne Moos nix los“, der letzten Zugabe von „Lars IS Over“.

Emotionales Highlight war dann das Überraschungs-Duett um Mitternacht: Als Höhepunkt des Abends und fliegender Wechsel um Punkt 0 Uhr betrat „FriMe 10 Prozent“ die Bühne – nicht ohne seinen Vize liebevoll in die Arme zu nehmen. Die beiden schlossen sich unter tobendem Applaus zu einem spontanen Duo zusammen und stimmten ihre verbindende, gemeinsame Hymne an: „Unsere Demokratie“. Ein emotionaler Moment, der selbst gestandenen Ballermann-Veteranen die Freudentränen vor die Sonnenbrillen trieb.

Phänomenaler Erfolg

Anschließend übernahm „FriMe 10 Prozent“ dann das Ruder komplett. Die Scheinwerfer brachten den Star perfekt zur Geltung, als er seine Mega-Hits abfeuerte: „Es fehlt kein Euro“, „Wir halbieren die AfD“, „Klempner der Macht“ und der Party-Garant „Links ist vorbei“. Das Publikum hüpfte im Takt, während die Bässe bei „Der Bundestag ist kein Zirkuszelt“ die Gläser zum Klirren brachten.

Völlig überwältigt von dem phänomenalen Erfolg kündigte „FriMe 10 Prozent“ noch von der Bühne aus seinen nächsten Kracher für dieses Jahr an: „Last Man Standing – Der Letzte macht das Licht aus“. Auch „Lars IS Over“ zeigte sich nach dem Auftritt gewohnt volksnah und geschäftstüchtig. Auf der Pressekonferenz an der Bar versprach er trocken, keinen Cent seiner Einnahmen dem Bundeshaushalt zukommen zu lassen.

Steuerfreie Einnahmen und weitere Ankündigungen

„Diese Einnahmen sind vollkommen steuerfrei und dienen rein meinem Image. Ich erspare damit dem Steuerzahler immerhin millionenschwere PR-Kampagnen für meine Person!“, so “Lars IS Over“ – eine betriebswirtschaftliche Glanzleistung, die selbst die härtesten Partyurlauber ehrfürchtig nicken ließ. Wegen des beispiellosen Ansturms steht bereits fest: Das Duo bleibt!

Werbung

Der Auftritt beider Künstler ist ab sofort bis zum Ende der Saison täglich zu bewundern – ein Beitrag, um den riesigen Fan-Andrang abzufangen. Doch damit nicht genug: Für das kommende Jahr planen beide Bundestagsfraktionen bereits das nächste Großprojekt. Sie wollen als „Regenbogenchor“ auf der CSD-Parade in Berlin auflaufen – selbstverständlich angeführt von ihren neuen Superstars „FriMe 10 Prozent“ und „Lars IS Over“. Man kann sagen, was man will: Endlich ist es gelungen, Deutschland wieder auf Kurs zu bringen. Prost!