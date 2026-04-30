Ein Affront: Der „Bucklige von Binz“ provoziert den Rechtsstaat

In den glitzernden Wellen der Ostsee spielt sich derzeit ein Drama ab, das die Grundfesten unserer Souveränität erschüttert. Ein illegaler Einwanderer der gewaltigsten Sorte – genannt Megaptera novaeangliae, im Volksmund „der Buckelwal“ – hat sich ohne gültige Papiere, ohne Visum und vor allem ohne jede Voranmeldung in deutsche Hoheitsgewässer vorgearbeitet. Der skandalösen Aufenthalt und seine Abschiebung werfen Fragen auf, die bis zum Meeresgrund reichen.

Zunächst versuchte der maritime Eindringling, sich durch bloße Präsenz zu legitimieren. Doch das Bundesamt für Migration und Meeresfrüchte (BAMM) blieb hart. Der Asylantrag wurde bereits im ersten Anlauf abgeschmettert.

Asylantrag: Abgelehnt wegen „mangelnder Verfolgung“

Die Begründung des Amtes fußte auf folgenden Kriterien:

Sicheres Herkunftsgewässer: Der Atlantik gilt als stürmisch, dennoch als sicher. Es gibt dort zwar Haie, aber keine systematische politische Verfolgung von Buckelwalen.

Wirtschaftsflüchtling: Es wurde gemutmaßt, der Wal sei nur wegen der fetten Heringe in die Ostsee gekommen. Ein reiner „Beute-Zug“ rechtfertigt kein Bleiberecht.

Identitätsbetrug: Der Wal weigerte sich beharrlich, einen Flossenabdruck abzugeben, was technisch schwierig, aber rechtlich notwendig ist.

Verweigerungshaltung: Der Koloss ruht unverschämt auf der Sandbank.

Klassische Deeskalationsstrategie

Wochenlang weigerte sich der „Bucklige“, das Territorium zu verlassen und führte die Ämter an der Nase lang. Kurz mal angedeutet, zu verschwinden, spülte ihn schon die nächste Welle zurück auf eine neue Sandbank. Jedes Mal, wenn ein Küstenwachtboot zur Rückführung ansetzte, tat er so, als sei er kooperativ – die klassische Deeskalationsstrategie mit geheimer Verbindung in den Untergrund.

Beobachter sprachen von einer „massiven Blockade“, andere sahen darin schlichte Respektlosigkeit gegenüber den Seegrenzen im Schengen-Raum. Er nutzte die deutsche Gastfreundschaft schamlos aus, ließ sich von Schaulustigen vor Rügen fotografieren und genoss das Blitzlichtgewitter, während er gleichzeitig die Schifffahrtswege blockierte. Ein klassischer Fall von Duldungsmissbrauch.

Privatisierte Remigration: „Walfahrt“ oder Willkür?

Da der Staat wie so oft zögerte, hat nun eine private Organisation – die „Bürgerbewegung für saubere Buchten“ – die Initiative ergriffen. Man nennt es „Remigration“, Kritiker nennen es eine Nacht-und-Nebel-Aktion und prüfen einen Zusammenhang mit der „Wal-Alternative für Deutschland“. Die Orcas gegen Rechts sind alarmiert. Die Bürgerbewegung behauptet, sie handele im Sinne des „Wal-Volkes“.

Doch wie sieht die Realität aus? Der Wal wird nun tatsächlich mittels eines umgebauten Lastenkahns abtransportiert. Dabei gaukelt man ihm vor, es sei nur der Hotel-Pool der Aufnahmeeinrichtung. Ist eine Abschiebung auf einem Lastenkahn überhaupt walwürdig? Die Genfer Flüchtlingswalkonvention schweigt sich zu den Mindestmaßen von Schwimmbecken auf Frachtkähnen leider aus.

Endstation Nordsee? Ein geopolitischer Irrtum

Jetzt wird es richtig absurd: Das selbsternannten Abschiebekommando „Wal-Fahrt“ plant, den Wal in der Nordsee auszusetzen. Das Problem: Die Nordsee hat die Herkunft des Buckelwals nicht anerkannt. Ein Wal-Aufnahmezentrum wurde eingerichtet. Die Frage: Müsste er nicht walrechtlich korrekt bis in den zentralen Atlantik oder gar in die Antarktis abgeschoben werden?

Die Gefahr dabei: Wenn wir ihn nur in die Nordsee schubsen, ist er in zwei Wochen wieder in der Kieler Förde. Das wäre dann keine Abschiebung, sondern ein kostenloses Shuttle-Programm. Wer garantiert uns, dass er dort nicht sofort wieder Sozialleistungen, in Form von fetten Makrelenschwärmen beantragt?

Nur Poseidon kennt die Wahrheit

Ob die Nordsee tatsächlich seine „Heimat“ ist, oder ob er dort nur in die nächste Sackgasse abgeschoben wird, bleibt ein bürokratisches Rätsel. Es drängt sich der Verdacht auf, dass hier Symbolpolitik auf dem Buckel eines Einzeltäters betrieben wird.

Am Ende bleibt die bittere Erkenntnis: Die Grenzen sind flüssig, unsere Gesetze löchrig wie ein Fischernetz und der Rechtsstaat stößt bei 30 Tonnen Lebendgewicht schlicht an seine Kapazitätsgrenzen. Was kommt als Nächstes? Einreiseanträge von Orcas? Familiennachzug von Delfinen? Poseidon steh uns bei!