Ein Angebot, das Sie nicht ablehnen können…

Friedrich Merz drei Tage vor den Morden von Aschaffenburg auf einer Wahlkampfveranstaltung in Hannover: „Deutschland ist ein Einwanderungsland. Deutschland bleibt ein Einwanderungsland“. Friedrich Merz nach den Morden von Aschaffenburg: „Wir stehen vor dem Scherbenhaufen einer seit 10 Jahren fehlgeleiteten Asyl- und Einwanderungspolitik“. Oder auch die Merz-CDU, lange vor den Morden von Aschaffenburg und unmittelbar nach dem von “Correctiv” bewußt falsch dargestellten Potsdamer Treffen vom 25. November 2023, in dem es angeblich um Planungen zu Remigration und Deportation gegangen sei: „Das ist völlig inakzeptabel, entsetzlich, menschenverachtend.

Derselbe Friedrich Merz nun, nach den Morden von Aschaffenburg: „Ein Land, das seine Staatsangehörigen nicht zurücknimmt, kann künftig keine Mittel mehr aus der wirtschaftlichen Zusammenarbeit erhalten.”

Ich muß gestehen, mein ursprünglicher Kommentar war deutlich schärfer, unerbittlicher, nachtragender. Nicht einfach aus Lust auf Klamauk oder auf ein paar zusätzliche Lacher aus dem Publikum. Nein, es gäbe schon Gründe für eine geharnischte Standpauke: Zum Beispiel die Wankelmütigkeit des Friedrich Merz, sein Hang, das Fähnchen nach dem Winde zu drehen, seine mangelhafte Darstellungskunst und manches mehr. Aber es gibt auch Gründe dafür, Positives als positiv zu benennen. Auch ein Friedrich Merz hat das Recht auf Umkehr und auf die Chance es besser zu machen. Und die Chance, die letzte, hat er am kommenden Mittwoch im Bundestag.

Präkomatöser Zustand

Friedrich Merz ist nicht er der Urheber des menschlichen und politischen, auch des wirtschaftlichen, Desasters ist, das mit schreckensgeweiteten Augen zu schauen wir jetzt genötigt sind. Es war Angela Merkel, die während der 16 Jahre ihres Regimes nicht nur ihre Partei in einen präkomatösen Zustand, in dem alle aktiven Lebenszeichen erlöschen und Gegenwehr schon gar nicht möglich ist, versetzte, die dem ganzen Land eine Dunstglocke übergestülpt hatte, unter sich zwar, wenn auch mit Mühe, noch atmen ließ aber auch nicht viel mehr als das.

Wollen wir Friedrich Merz tadeln, daß er angesichts einer politischen Dampfwalze namens Angela Merkel seinerzeit abgetaucht war um für sich und seine Familie das beste draus zu machen? Denn zu mehr hätte sein mangelndes politisches Durchhaltevermögen und seine volatile, nicht sehr ausgeprägte Persönlichkeit, von Führungspersönlichkeit mag man gar nicht nicht reden, ohnehin nicht gereicht . Die Dampfwalze Merkel hätte ihn, hat ihn dann ja auch, platt gemacht, wie alle anderen, die ihr im Wege standen.

Wirklich gereift ist er in der Zeit seiner inneren Emigration aber nicht, hat sich, als Merkel abdankte, bereitwillig die abgeschmacktesten Parolen und primitivsten Verunglimpfungen seiner politischen Gegner zu eigen gemacht. Was zumindest den einen Vorteil hatte: dass er das Zeug zum Retter der Nation gewiß nicht hat, das konnte jeder auf diese Weise überdeutlich sehen, weswegen die Union stets bei 30 Prozent schlappmachte. Merz war immer nur Mitläufer, nie Gestalter, immer nur einer der gern, schnell und viel redet und nichts sagt, immer nur (ein recht mittelmäßiger) Schauspieler, nie er selbst. Letzteren kennt man bis heute nicht. Die Chance, zu zeigen, wer er ist und was er kann, auch die hat er am Mittwoch, im deutschen Bundestag.

Unterste Schublade

Derweilen steht er nun, ebenso wie seine Parteigenossen und zusammen mit der untersten Schublade des deutschen Journalismus, nicht nur, wie es immer so schön heißt, vor den Scherben seiner und seinesgleichen Politik. Nein – sie alle stehen vor den Gräbern von auf offener Straße vor aller Augen brutal hingeschlachteter Menschen, die alle noch leben könnten, wenn die Genannten und ihre Gefolgschaft ihrer Verantwortung rechtzeitig nachgekommen wären. Die Toten, die das politische Alt-Establishment jetzt mit immer bizarreren und abgestandeneren Phrasen beleidigt, könnten noch leben, wenn die CDU/CSU, Friedrich Merz, Markus Söder und ihre Parteisoldaten damals, als sie noch über eine parlamentarische Mehrheit verfügten, nicht ihre Parteikarriere über das Wohl der deutschen Bevölkerung gestellt hätten. Letzteres war Ihnen schlichtweg schnurzegal; so deutlich darf man das nach Solingen, Magdeburg, Aschaffenburg, Berlin rückblickend wohl sagen.

Statt sich um die Sicherheit und das Leben der Menschen in diesem Land zu sorgen, sorgte man sich eher darum, die Sorgen des politischen Gegners AfD um die Sicherheit der Bürger könnten der eigenen Macht schaden. Wenn jetzt nicht zufällig Wahlen vor der Tür stünden, wenn jetzt nicht das Schiff der ewigen Phrasendrescher, Verharmloser und machtgeiler Geisterfahrer am Kentern wäre und wenn jetzt nicht sogar der dümmste Michel um sein Leben fürchten müßte, wenn er einen Weihnachtsmarkt betritt, wenn das alles nicht wäre, dann würde das immer so weitergehen, bis der Traum des von Angela Merkel angestoßenen und von den Altparteien sehenden Auges bis zum heutigen Tage propagierten Volks- sprich Wählertausch endgültig Wirklichkeit wäre.

Fritze Merz mimt den Trump – aber er ist kein Trump

Jetzt also – und weil Donald Trump die deutschen Schlafmützen mal so richtig aufmischt – spielt auch Fritze Merz plötzlich den Trump. Aber er spielt ihn –wie immer, wenn er sich spielt – stümperhaft in dem kindlichen Glauben, ein Schauspieler, der einen König mimt, sei tatsächlich ein König. Warum schützen Sie, Herr Merz, die Menschen in diesem Land erst an dem Tag, an dem Sie ihr ewiges Ziel, endlich Kanzler zu werden, erreicht haben? Da können noch Monate vergehen, bis Sie sich einen Koalitionspartner zurechtgebogen haben (wenn Sie denn einen finden)? Mit wem wollen sie ihre plötzlich gewandelte Agenda denn durchsetzen? Mit Grünen und SPD? Mit einer nicht real existierenden FDP oder gar mit Sarah Wagenknecht und einem ehemaligen Stasimann als Minister? Das glauben Ihnen inzwischen selbst in Ihrer Partei nur noch einige wenige Emporkömmlinge von Angela Merkels Gnaden.

Ihre Richtlinienkompetenz ist so viel wert wie eine Million-Reichsmark-Note zur Zeit der großen deutschen Inflation 1923. Sie können schon verfassungsrechtlich gar keine Executive Orders durchsetzen, wie Donald Trump es tut. Die Schuhe des Donald Trump passen Ihnen nicht. Müssen Sie auch nicht. Frau Dr. Alice Weidel hat Ihnen und der CDU/CSU angeboten, Ihre angekündigte Wende in dem Migrationsdesaster mit den Stimmen der AfD zu verwirklichen. Nicht erst in Monaten. Sondern sofort. Das, lieber Herr Merz, ist ein ein Angebot, das Sie nicht ablehnen können. Es ist Ihre Chance. Die letzte. Wenn Sie die vergeigen, dann war’s das. Endgültig.