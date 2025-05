Ein Begräbnis, das ist lustig…

In den betriebseigenen Hauspostille der geschlossenen Abteilung des Allgemeinen Deutschen Irrenhauses gab es in den letzten Tagen einige Meldungen, die es mir wert scheinen, Ihnen besonders ans Herz gelegt zu werden. Und immer wieder die Bayern: Denn als erstes widmete sich ein hier nicht namentlich zu nennender Kommentator der Frage, ob die Freibierproduktion bayerischer Brauereien zur Aufrechterhaltung von 37 Prozent Wählerstimmen für die CSU fürderhin ausreichen werde oder ob es nicht noch eines zusätzlichen Incentives bedürfe, etwa in der Art von Jagdprämien auf AfD-Wähler oder Hate-Speech-Konsumenten. Der Autor dieses Artikels nimmt dabei auch Bezug auf einen politischen Ausflug von Genosse Frank-Walter (Sie wissen schon, das ist der, der anlässlich der dilettantisch inszenierten Fakenews über ein gewisses Potsdamer Treffen Hunderttausende linker Lynch-Anhänger auf die Straße geschickt hatte) und von Klein-Markus, unserem Söder, gen Rom.

Beide hatten die Reise offensichtlich zweckmäßigerweise zu einem Besuch der Begräbnisfeierlichkeiten für Papst Franziskus im Vatikan genutzt; zumindest geben die Selfies von einem der Reiseteilnehmer Anlass zu dieser Vermutung. Söders sicheres Gespür für die Einheit von Text und Bild ist zudem ein starker Hinweis darauf, daß seine diesjährige Aschermittwochsrede in Passau tatsächlich das aktuelle geistige Entwicklungsstadium seiner Anhängerschaft getreu wiedergibt.

Warum Fritze Merz nicht nach Rom fuhr

Fritze Merz hat übrigens bei den Feierlichkeiten in Rom gefehlt. Er wollte da nicht hin. Über die Gründe wird gerätselt. Zunächst wurde gemunkelt, dass Fritze Merz einen – möglicherweise einer Allergie geschuldeten – Hustenanfall Lars Klingbeils als Zeichen von dessen Missfallen interpretierte und seinem Herrn und Mentor deshalb keinen neuerlichen Anlass zum Tadel geben wollte. Andere, vor allem ausländische Berichterstatter wiesen demgegenüber darauf hin, dass das vatikanische Protokoll neuerdings bei Besuchern Wert auf ein gewisses Mindestmaß an charakterlichen Qualitäten lege. Auch war man sich nicht sicher, ob Fritze Merz nicht 24 Stunden nach der Beisetzung genau das Gegenteil von dem behaupten würde, was er vor der Feier nicht gesagt zu haben verneint hatte – oder so ähnlich.

Jedenfalls erfreuten sich der Videobeitrag mit Fritzens Statements und den zugehörigen nachfolgenden Dementis zum letzten bunten Nachmittag im deutschen Irrenhaus eines großen Zuspruchs in römischen Palästen und Kollegien. Nach deren Aufführungen soll es in der psychiatrische Notaufnahme der Gemelli-Klinik jeweils zu einem vermehrten Andrang gekommen sein: Die Patienten klagten übereinstimmend über anhaltende euphorische Wahnzustände unklarer Genese; einige sollen – trotz nachgewiesener Unmusikalität – plötzlich in der Lage gewesen sein, die erste Strophe der deutschen Nationalhymne rückwärts zu summen. Meldungen über vermehrte Asylanfragen deutschen Rom-Touristen wurden bislang allerdings nicht offiziell bestätigt. Aus italienischen Regierungskreisen hieß es dazu lediglich, daß das deutsche Volk nach der Katastrophe des Ersten und des Zweiten Weltkriegs auch nach der kommenden rot-roten Katastrophe zu einem neuerlichen und um so eindrucksvolleren Wiederaufbau in der Lage wäre; zumindest in den neuen Bundesländern.

Das Kreuz mit dem CDU/CSU-Englisch

An dieser Stelle eine dringende Bitte an meine Zuhörer: Bitte kein CDU/CSU-Englisch mehr! Ich halte das einfach nicht aus: “All in”, “Whatever it takes”, und dann noch die “Hate-Speech- Brigaden” der bayerischen Staatsanwaltschaften! In anderen Kulturkreisen zählt so etwas als Folter und steht unter schwerer Strafe. Was waren die Baerbockschen Geistesblitze da doch noch für amüsante Slapstick-Einlagen in einer ansonsten tristen Wirklichkeit Doch sie machen grade so weiter. In der dritten “English lecture” des CDU-Vorstandes wurden nun offensichtlich zwei neue Substantive eingeübt: Taurus-Marschflugkörper seien jetzt nicht mehr die “Game Changer”. Donald Trump sah das offensichtlich auch so, als er Fritze Merz und seinen Spielkameraden schonend beibrachte, daß es auch im Kindergarten gewisse Regeln gebe und sich Fritze Merzens “Games” mit den Taurus-Waffen nun ausgegamed hätten.

Der Spielzeugladen in der Berliner Clausewitz-Allee hat daraufhin seine Öffnungszeiten am Samstag bis 22 Uhr verlängert: Marzipan-Taurus-Raketen werden seit heute mit einem erheblichen Preisnachlass für CDU Mitglieder, für Mitarbeiter der Bayerischen Staatskanzlei und für Mitglieder des katholischen bischöflichen Ordinariats zu Essen ausgegeben – auf Wunsch auch mit akustischer Meldevorrichtung nach jedem Treffer auf den Krimbrücken: Rücke vor bis auf Los und ziehe 4.000 Mark ein!

Das Kreuz mit den theologischen Untiefen

Das führt mich geradewegs zu einem Bericht über das neuerliche intellektuelle Aufgrundlaufen eines der gegenwärtigen theologischen Leuchttürme deutscher Kirchenfunktionäre, Bischof Franz-Josef Overbeck. Der Mann ist einfach ein Fels in der Brandung, auch wenn es der eine Fels ist, an den er sich jetzt klammert und angstvoll in die tosende Tiefe der Seele seines Volkes starrt – möglicherweise aus Gram darüber, dass seine Schäfchen die Entwicklungsphase des Lallens und Nachplapperns überschritten haben und sich anschicken, eigene Gedanken zu formulieren, und immer noch gezeichnet vom Entsetzen darüber welch positiven Einfluß seine lichtvollen Warnungen vor der AfD auf die rasante Entwicklung derselben zur inzwischen größten deutschen Partei zeitigten, hat er nun ein neues Feld bischöflichen Wirkens für sich entdeckt: Die deutsche Jugend müsse kriegstauglich werden.

Aufrüstung tue Not. Frauen und Männer im Rahmen eines Gesellschaftsjahres in die Armee und ähnliches aus dem links woken Gruselkabinett wären so recht nach seinem Geschmack. Der Mann hat zweifellos das Alte Testament intus! Die Schlacht von Jericho zum Beispiel. Ich meine die mit den vielen Trompeten. Junge, Junge, waren das Zeiten… Donnerlittchen!

Irgendwie erscheint mir da rückblickend sein Limburger Bischofskollege Tebartz von Elst trotz dessen Hangs zu nachhaltiger Wohnkultur doch harmloser, ja fast schon liebenswürdig.

Die Vorzüge künstlicher Intelligenz

Fritze Merz ist nach einer weiteren Meldung nun auch auf der Suche nach einer neuen Gesundheitsministerin fündig geworden: Nina Warken soll es werden, eine bis dahin unbescholtene Juristin aus Baden Württemberg und ausgewiesene Fachfrau für ein gesundes und langes politisches Leben. Ihr Stapellauf im Deutschen Bundestag am 26. Januar 2022 wird mir auf ewig im Gedächtnis bleiben. Seit dem 27. Januar 2022 bin ich persönlich übrigens – das nur am Rande – ein glühender Verfechter künstlicher Intelligenz: Gerade kam eine Nachricht herein, nach welcher eine Frau aus Coburg von der Schweinfurter Staatsanwaltschaft (Schweinfurt liegt übrigens auch in Bayern) einen Strafbefehl in Höhe von 3.500 Euro erhalten hat – wegen Verbreitung eines Hitlergrußes. Es ging um dieses Foto:

Da die Frau, der Funktionsweise normalen menschlichen Verstandes folgend, diesen Strafbefehl zurückgewiesen hatte, befasst sich nun das Schweinfurter Amtsgericht mit dem Fall.

Zum Gedenken: Ludwig Thoma – aktuell wie eh und je

Zum Abschluss wieder ein Hinweis auf einen kommenden Gedenktag, diesmal nämlich den Jahrestag meines Namensvetters und bayerischen Nationaldichters Ludwig Thoma (siehe Foto unten). Eines seiner meistgelesenen Werke sind die sogenannten “Lausbubengeschichten”. Unvergessen auch seine Romanfiguren, zum Beispiel die des königlich-bayerischen Landgerichtsrats Aloisius Eschenberger: Ludwig Thoma schreibt über ihn: “Der königliche Landgerichtsrat Alois Eschenberger war ein guter Jurist und auch von mäßigem Verstande.”