Ein Bett im Kornfeld: Klimawahn gemäß Hitzeschutzplan

Früher war der Sommer eine Jahreszeit. Heute ist er eine politische Herausforderung. Früher freute man sich auf Sonne, Freibad und Biergarten. Heute organisiert man Flashmobs gegen das Wetter. Das ist kein Witz: Die Stadt Recklinghausen lädt gemeinsam mit dem „Hitzeaktionsbündnis“ zum öffentlichen Aktionstag gegen die steigenden Temperaturen. Man trifft sich vor dem Einkaufszentrum, singt „Ein Bett im Kornfeld“, „Earth Song“ und „An Tagen wie diesen“, trägt Sonnenhüte und setzt damit ein Zeichen für mehr Hitzeschutz. Man muss sich die bizarre Szene einen Moment lang bildlich vorstellen: Mitten im Juni stehen Menschen auf einem Platz und bekämpfen singend die Existenz des Sommers. Nicht etwa in der Sahara, nicht in Arizona, nicht in Saudi-Arabien. Sondern im Ruhrgebiet.

Deutschland hat viele Probleme, in der Tat: Die Wirtschaft schrumpft. Die Infrastruktur zerfällt. Schulen können kaum noch Deutschkenntnisse voraussetzen. Kommunen stehen vor dem finanziellen Kollaps. Aber irgendwo zwischen all diesen Krisen hat sich eine neue politische Leidenschaft entwickelt: die Dramatisierung normaler Naturphänomene.

Der Sommer als Bedrohung

Besonders bemerkenswert ist dabei die kulturelle Umwertung der Hitze. Über Jahrtausende galt Wärme als etwas Positives. Menschen bauten Wintergärten, fuhren in den Süden, kauften Sonnenliegen und träumten von mediterranen Temperaturen. Das Wetter war selten perfekt, aber grundsätzlich kein politischer Gegner. Heute begegnet uns der Sommer in offiziellen Verlautbarungen häufig wie eine Mischung aus Naturkatastrophe und Gesundheitsrisiko. Kaum steigen die Temperaturen über 30 Grad, beginnt ein Ritual aus Warnungen, Hitzeaktionsplänen, Schutzkonzepten, Informationskampagnen und Alarmmeldungen.

Man gewinnt mitunter den Eindruck, als sei Mitteleuropa überraschend in die Tropen verlegt worden. Dabei handelt es sich meist um Temperaturen, die noch vor wenigen Jahrzehnten als Anlass für einen Ausflug an den Badesee gegolten hätten. Und welcher Obst- oder gar Weinbauer wollte es je verurteilen, wenn bei uns Temperaturen wie in Norditalien herrschen?

Die Pädagogisierung des Wetters

Die Lächerlichkeit der unheilvollen Alarmstimmung liegt jedoch nicht in der Hitze selbst, sondern im Umgang mit zeitlosen, Schin immer hochdynamischen planetaren Phänomenen. Der moderne Klimadiskurs betrachtet Natur längst nicht mehr als etwas, an das sich Menschen anpassen. Stattdessen wird jedes Wetterereignis zu einer Gelegenheit gesellschaftlicher Erziehung. Der Bürger soll lernen, richtig zu heizen, richtig zu essen, richtig zu reisen, richtig zu konsumieren und inzwischen offenbar auch richtig zu schwitzen. Der Hitzeaktionstag folgt exakt dieser Logik. Er dient nicht primär der Information, sondern der Sensibilisierung. Die Bürger sollen ein neues Verhältnis zur Temperatur entwickeln. Was früher ein warmer Sommertag war, wird nun zum Anlass politischer Bewusstseinsbildung. Deshalb genügt es auch nicht mehr, einfach Wasser zu trinken und den Schatten aufzusuchen. Man muss Haltung zeigen.

Besonders faszinierend ist die deutsche Liebe zum Aktionsbündnis. Für nahezu jedes Thema existiert inzwischen eine Allianz, ein Netzwerk, ein Forum, ein Beirat oder ein Bündnis. Demokratienetzwerke verteidigen die Demokratie. Nachhaltigkeitsnetzwerke fördern Nachhaltigkeit. Diversitätsbeauftragte fördern Diversität. Und Hitzeaktionsbündnisse kämpfen gegen den Sommer. Man könnte darüber schmunzeln, wäre es nicht Ausdruck eines tieferen Problems. Denn diese Organisationen leben von einer dauerhaften Hysterisierung ihres Gegenstandes und von alarmistischer Panik als Dauerzustand. Würde die Hitze einfach als Sommer verstanden, verlöre das Hitzeaktionsbündnis seine Existenzgrundlage. Also muss aus Wärme eine Herausforderung werden, aus Sonne ein Risikofaktor und aus dem Monat Juni ein gesellschaftliches Handlungsfeld. Die Logik ähnelt dabei erstaunlich anderen Bereichen des modernen Aktivismus: Probleme werden nicht gelöst, sondern kultisch aufgebauscht und verwaltet. Sie dienen als Legitimationsgrundlage für immer neue Kampagnen, Förderprogramme und Sensibilisierungsmaßnahmen.

Das Lied vom Kornfeld

Besonders poetisch wirkt dabei die Liedauswahl. „Ein Bett im Kornfeld“ soll offenbar gegen die Gefahren steigender Temperaturen helfen. Jürgen Drews hätte vermutlich nicht geahnt, dass sein Schlager, der sommerliche Schäferstündchen unter freiem Himmel pries, eines Tages Teil kommunaler Klimapädagogik werden würde. Man stelle sich die Szene vor: Während irgendwo in Afrika Millionen Menschen tatsächlich unter extremer Hitze leiden, versammelt sich in Recklinghausen ein Flashmob und singt über Kornfelder. Der deutsche Klimadiskurs besitzt häufig genau diese eigentümliche Mischung aus Ernsthaftigkeit und Folklore. Einerseits wird die Klimakrise als existenzielle Bedrohung beschrieben. Andererseits begegnet man ihr mit Bastelaktionen, Straßenkreide, Mitmachveranstaltungen und Liedtexten. Die Apokalypse erscheint dadurch wie ein Kindergeburtstag mit Förderantrag.

Vielleicht erklärt sich daraus auch die eigentliche Funktion solcher Veranstaltungen: Sie dienen weniger dem Klima als dem sektenhaft zelebrierten Gemeinschaftsgefühl ihrer Teilnehmer. Der moderne Mensch lebt in einer hochindividualisierten Gesellschaft. Traditionelle Bindungen verlieren an Bedeutung. Kirchen leeren sich. Vereine schrumpfen. Nachbarschaften zerfallen. Gleichzeitig wächst das Bedürfnis nach moralischer Gemeinschaft. Der “Klimaschutz” füllt diese Lücke zunehmend aus. Wo früher religiöse Prozessionen stattfanden, gibt es heute Klimaaktionen. Wo einst Bußprediger vor dem drohenden Gericht warnten, sprechen Experten über Kipppunkte. Wo früher Heilige verehrt wurden, treten Aktivisten auf. Die Struktur ist erstaunlich ähnlich. Es gibt Schuld, Umkehr, Läuterung und Erlösung. Nur dass an die Stelle der Sünde inzwischen der CO₂-Fußabdruck getreten ist.

Der deutsche Sonderweg zur Sonne

Die eigentliche Ironie besteht jedoch darin, dass Deutschland klimatisch weiterhin zu den privilegiertesten Regionen der Erde gehört. Während Menschen in anderen Teilen der Welt mit Dürre, Monsunen, Tropenkrankheiten oder extremer Hitze leben, diskutiert Deutschland über Hitzeschutzpläne für Temperaturen, die in Südeuropa oft als angenehmer Frühsommer gelten. Natürlich können hohe Temperaturen für ältere Menschen oder gesundheitlich Belastete gefährlich sein. Vernünftige Vorsorge ist sinnvoll. Doch zwischen pragmatischer Vorsorge und kultureller Panik liegt ein Unterschied. Der eine, pragmatische und rationale Ansatz empfiehlt ausreichend Wasser und Schatten. Der andere organisiert Flashmobs.

Der Hitzeaktionstag von Recklinghausen ist deshalb mehr als eine lokale Kuriosität. Er steht exemplarisch für eine neurotische Gesellschaft, die immer größere Teile ihres öffentlichen Lebens in symbolische Politik verwandelt. Das Wetter wird politisiert. Der Sommer wird problematisiert. Die Natur wird pädagogisiert. Und während die Bürger „Ein Bett im Kornfeld“ singen, entsteht der Eindruck, als ließe sich das Klima durch die richtige Mischung aus Musikschule, Sonnenhut und Aktionsbündnis beeinflussen. Vielleicht wird man eines Tages rückblickend feststellen, dass die größte deutsche Klimaleistung nicht in der Rettung des Planeten bestand… sondern darin, aus einem sonnigen Sommertag eine politische Krise gemacht zu haben.