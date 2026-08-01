Ein Blick aufs Meer

Wenn mein in Spanien lebender Bruder in diesen Tagen von seiner Terrasse in Marbella nach Süden schaut, sucht er den Horizont nach Booten ab – denn nur 100 Kilometer weiter südlich herrscht in der spanischen Enklave Ceuta Ausnahmezustand: Bis zu 80.000 Marokkaner und andere afrikanische “Flüchtlinge“ sollen es gewesen sein, die in den letzten drei Tagen die Grenze zwischen ihrem Land und Spanien überschritten haben. Mit einem Trick hebelten sie die Grenzkontrollen aus. Nach spanischer Rechtsprechung dürfen sie nicht zurückgewiesen werden, wenn sie über den Seeweg kommen. Also umschwammen sie die Grenzanlagen. Sie zogen weiter plündernd, marodierend und brandschatzend durch fremdes Territorium und besetzten Häuser. Nachdem der marokkanische König massenweise Gefängnisinsassen begnadigt hat, erhielten die Invasoren weiteren Zulauf. Nach Schätzungen der Guardia Civil verstärkte sich die Invasionstruppe am Donnerstag zeitweise stündlich um 12.000 junge Männer; sie hätte somit in kürzester Zeit ein ganzes Wembley-Stadion füllen können.

Nun soll die Lage angeblich gebannt und die meisten Migranten wieder nach Marokko zurückverbracht sein. Ob dies wirklich stimmt und die Mehrzahl der Eindringlinge nicht in Wahrheit doch aufs spanische Festland verbracht worden sind (und sich von hier Richtung Europa und Deutschland aufmachen), wird sich zeigen. Mein Bruder hält jedenfalls Ausschau, ob der nächste “Angriff” bereits mit Booten auf das Festland übergreift – denn das Ziel dieser Migranten klar sein: Der Schengenraum und damit Deutschland, wo die Willkommenskomitees bereits mit Teddybären und “Refugees Welcome”-Transparente warten.

Gezielte Planung einer Invasion

Spätestens dann, wenn diese Boote am Horizont erscheinen, wird es keine Diskussion mehr geben: Es herrscht Krieg. Mein Bruder und ich sind uns einig, dass eine solche Operation geplant war und den Verantwortlichen bekannt gewesen sein muss. Ich erinnere dabei an mein Buch „Deutschland es brennt“, in dem ich bereits im Jahr 2016 die Planung und Durchführung des damals noch laufenden ersten Invasions-Tsunamis analysiert habe. Zur Verschlagwortung des Buches bei Google habe ich die Begriffe „Gutmenschen“, “Flüchtlingswelle”, “Islam”, “Lügenpresse”, “Nazikeule”, “Rassismus”, “Pegida”, “AfD”, “Rechtspopulismus” und “psychologische

Kampfführung” eingegeben.

So wurde auch im Fall der ersten Flüchtlingswelle ab 2015 zuerst eine inhumane Situation im Nahen Osten geschaffen, die in der zweiten Stufe Migranten dann nach Europa strömen ließ. Dort wurden sie von Angela Merkel unter dem Motto „Wir schaffen das“ unkontrolliert ins Land gelassen. Mit viel Geld, aber ohne jedes Integrationskonzept wurde ermöglicht, dass sie sich in Europa festsetzen und einer christlichen Gesellschaft eine Messer- und Vergewaltigungskultur aufzwingen konnten, die von den Regierenden auf Kosten der Sicherheit des Volkes bis heute verharmlost wird. Nicht zuletzt warf damals ein großer Teil der Medien seine journalistische Sorgfaltspflicht über Bord.

Sie kommen ohne Waffen

Wer damals und wer heute dahintersteckt, ist – zumindest für mich – nicht genau zu ermitteln; aber damals wie heute steht fest: Die Drahtzieher handeln entsprechend den Vorgaben des chinesischen Militärstrategen und Philosophen Sun Tsu. Dieser schrieb vor über 2.500 Jahren: „Die höchste Kunst des Krieges ist es, den Feind ohne Kampf zu besiegen.“ Und genau so läuft es ab: Sie kommen heute ohne Waffen, mit nacktem Oberkörper, doch sie folgen einer Ideologie, die sie Religion nennen. Die verantwortlichen Politiker verharmlosen die Gefahr. Nochmals Sun Tsu: “Die größte Verwundbarkeit ist die Unwissenheit.” Und das ist auch der Grund, warum die, die über Fakten aufklären, diskriminiert und verfolgt werden.

Mein Bruder in Marbella weiß, was auf ihn und seine Familie früher oder später zukommt. Darum schaut er derzeit immer wieder hinaus aufs Meer, um rechtzeitig zu erkennen, wann es so weit ist – so wie schon einmal vor fünf Jahren, als es im Mai 2021 in Ceuta schon einmal eine Art Generalprobe für die Invasion gegeben hatte – ganz so, wie es in Jean Raspails Roman „Das Heerlager der Heiligen“ prophezeit wurde. Man hätte gewarnt sein müssen.