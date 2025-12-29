Ein blindes Huhn findet einfach kein Korn: Ökonom Fratzscher wagt sich an die Stadtbild-Debatte – und liegt wieder zuverlässig daneben

Schon öfter wurde darauf hingewiesen auf Ansage!, dass kaum jemand in Deutschland so oft schief und schepp liegt mit seinen Prognosen wie DIW-Präsident Marcel Fratzscher. Und das verdient Respekt – immerhin tritt er in diesem fragwürdigen Contest gegen Politiker der Grünen an. Viele seiner Vorhersagen haben sich als falsch falsch erwiesen. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingseuphorie wollte er uns noch weismachen, dass die Neuankömmlinge mal die Rente der Babyboomer zahlen würden. Mittlerweile schlägt er allerdings angesichts der angespannten Wirtschaftslage einen Pflichtdienst für Rentner vor. Mit solchen Vorstößen verärgert er inzwischen sogar das eigene politische Lager.

Doch Fratzscher ist nicht nur Ökonom, sondern auch regelmäßiger Kolumnist in der “Zeit”. Dort verkündete er nun: „Kriminalität ist kein Importproblem.“ So lesen wir: „Erinnern Sie sich noch an die Stadtbild-Debatte, die Deutschland in diesem Jahr lange beschäftigt hat? Sie ist zwar verhallt. Doch sie zeigte, wie nachhaltig Narrative wirken können, selbst wenn sie auf falschen Zuschreibungen beruhen. Komplexe soziale Fragen werden allzu schnell auf sichtbare Gruppen reduziert. Dabei geht es bei Sicherheit vor allem um die tieferliegenden Ursachen und nicht um oberflächliche Eindrücke. Kriminalität hängt nicht von der Herkunft, sondern von sozialen Bedingungen ab. Wer Statistiken liest, statt Vorurteile zu pflegen, erkennt: Kriminalität wird nicht importiert, sie ist ein soziales Phänomen. Menschen, die in Armut und ohne soziale Einbindung leben, begehen häufiger Straftaten – unabhängig von Herkunft oder Hautfarbe. Entscheidend sind Bildung, Einkommen und gesellschaftliche Teilhabe, nicht der Pass.“

Schon in der Einleitung kräftig ins Stolpern geraten

Es mutet ein wenig seltsam an, wenn Fratzscher den Pass als Kriminalitätsfaktor aufzählt – auch wenn er diesen umgehend zurückweist. Denn wer hätte je ernsthaft behauptet, dass eine ausländische Staatsbürgerschaft kriminell macht? Dann würde die AfD ja nicht Remigration, sondern Einbürgerungen fordern und das Problem wäre gelöst. Fratzscher kommt also schon in der Einleitung kräftig ins Stolpern und weitere Fehler folgen. Das müsste man doch eigentlich ausgiebig widerlegen, oder? Oder? Nein, muss man nicht. Denn alles was Fratzscher sagt, wurde bereits ausgiebig widerlegt.

So stimmt zum Beispiel nicht, dass Armut zu Gewalt führt, wie ich in diesem Beitrag gezeigt habe. Fratzscher schreibt: „In den Städten, in denen mehr Zugewanderte leben, ist die Kriminalitätsrate nicht automatisch höher.“ Die von ihm dieser Behauptung zugrundegelegte ifo-Studie bedient sich jedoch vieler statistischer Taschenspielertricks. Weiter meint Fratzscher: „Wer Sicherheit ernst meint, muss sich auch die Zahlen zur Gewalt gegen Frauen ansehen. Laut Bundeskriminalamt wird in Deutschland jede dritte Frau im Laufe ihres Lebens Opfer körperlicher oder sexualisierter Gewalt. Die überwältigende Mehrheit dieser Taten geschieht nicht auf der Straße, sondern im häuslichen Umfeld – durch Partner, Ex-Partner oder Familienmitglieder.“ Das widerlegt aber nicht, dass Gewalt ein importiertes Problem ist – denn auch migrantische Frauen können durch ihre migrantischen Männer häusliche Gewalt erfahren.

Relativieren und verwässern

Dann ist zu lesen, dass die Kriminalität in Deutschland insgesamt rückläufig ist. Hier hat Fratzscher zwar recht – aber auch das widerlegt die These von der Migrantengewalt nicht. Denn die deutsche Kriminalitätsrate sinkt schneller, als die ausländische Kriminalitätsrate ansteigt. Über einen langen Zeitraum hinweg wird aber der ansteigende Faktor stärker ins Gewicht fallen als der sinkende Faktor. Und dann, last but not least, darf natürlich auch der Klassiker in Fratzschers “Zeit”-Relativierungstext nicht fehlen: „Wenn man Alter, Geschlecht, Einkommen und Lebenslage berücksichtigt, verschwindet der vermeintliche ‚Migrationseffekt‘ weitgehend.“ Achso… na, dann! Es stimmt zwar, dass die Masseinwanderung der letzten zehn Jahre hauptsächlich auf junge Männer zurückgeht, die generell in jedem Volk am ehesten zu Gewaltkriminalität neigen.

Aber: Selbst wenn man nur junge syrische oder afghanische Männer mit jungen deutschen Männern vergleicht, sind erstere häufiger gewalttätig. Und genau aus diesem Grund hätte man schon 2015 darauf achten müssen, nicht ausgerechnet die gewaltaffinste demographische Gruppe ins Land zu lassen. Mit seinen Ausführungen zur Migrantenkriminalität bleibt Fratzscher sich also leider treu. Setzen, sechs!