Ein ehemaliger General redet Tacheles: Erich Vad und die “Operation Ukraine”

Dr. Erich Vad sprach gestern im “Kontrafunk“-Interview über neue Friedensperspektiven im Ukrainekrieg. Der frühere Brigadegeneral, der von 2006 bis 2013 auch Gruppenleiter im Bundeskanzleramt war, analysierte dabei die jüngsten diplomatischen Bewegungen rund um den Ukrainekrieg. Nach viereinhalb Jahren des Krieges kommt Bewegung in die festgefahrene diplomatische Front: Neben den anhaltenden Bemühungen der US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner treten nun zunehmend zwei skandinavische Regierungschefs auf den Plan: Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Støre und Finnlands Präsident Alexander Stubb.

Die beiden Nordeuropäer suchten nach intensiven Gesprächen mit US-Vertretern und der ukrainischen Führung diese Woche den direkten Dialog mit dem Kreml; für Anfang November sind neue Friedensverhandlungen auf Unterhändlerebene in Abu Dhabi geplant, an denen Russen, Ukrainer und Amerikaner teilnehmen sollen.

Diplomatische Kehrtwende aus Finnland und Norwegen

Vad nennt diese Entwicklung grundsätzlich begrüßenswert. Dass Finnland und Norwegen als direkte Nachbarstaaten Russlands eigenständig das Gespräch suchen, hält er für einen notwendigen Schritt. Norwegen begründete seine Initiative damit, dass es neben Washington auch einen direkten europäischen Draht nach Moskau brauche – eine einst in ganz Europa geteilte sinnvolle Grundüberzeugung, die im Zuge der einseitigen Russland-Ausgrenzung und Diplomatieverweigerung des Westens inzwischen fast schon als Verrat gilt.

Vad zeigt sich schon seit langem irritiert über den bisherigen politischen Kurs Europas und vor allem Deutschlands, der jeglichen Dialog seit über viereinhalb Jahren verweigert und stattdessen von einer fahrlässigen Eskalationsrhetorik zeugt, während Kritiker von Verhandlungen jahrelang als „Putin-Versteher“ diffamiert wurden. Der nunmehrige Sinneswandel in Europa, so Vad, sei maßgeblich darauf zurückzuführen, dass man nun endlich einsieht, dass die militärische Lage der Ukraine nicht mehr zugunsten Kiews zu wenden ist. Außerdem treibe ein trotz aller Finanzhilfen drohendes akutes Finanzloch von 70 Milliarden Euro im ukrainischen Haushalt die Beteiligten an den Verhandlungstisch.

Europa am Katzentisch?

Kritik an den Alleingängen von Finnland und Norwegen kam unter anderem von der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen, die ein “geeintes europäisches Vorgehen” eingefordert hatte. Vad entgegnet dem, dass die bisherige „Einheitsfront“ der Verweigerungspolitik zu nichts geführt und stattdessen hunderttausende Opfer auf dem Schlachtfeld gefordert habe. Das Hauptproblem Europas sei jedoch, dass es kaum noch als geschlossener Akteur wahrgenommen werde.

Zwar verhandeln neben Skandinaviern auch Italien und Tschechien separat, doch ausgerechnet das durch seine besondere geschichtliche Verantwortung und enger historischer Bindungen an Russland dafür eigentlich prädestinierte Deutschland – das traditionell die engsten Drähte nach Moskau pflegte – habe durch jahrelange Blockadehaltung so viel Porzellan zerschlagen, dass es für Friedensverhandlungen faktisch keine Rolle mehr spiele. Als Folge dieser selbstgewählten Isolation und des selbstverschuldeten Absinkens in die außenpolitische Bedeutungslosigkeit seien die echten Trendsetter und Unterhändler in Abu Dhabi nun im Wesentlichen die USA, Russland und natürlich die Ukraine.

Zentrale Knackpunkte künftiger Verhandlungen

Es gibt einige elementare Streitpunkte bei den anstehenden Gesprächen. Dazu gehört zunächst einmal die angestrebte NATO-Mitgliedschaft der Ukraine – für Russland ein No-Go; darauf weist auch Vad hin: Für ihn bleibt die von Kiew 2019 in der Verfassung verankerte NATO-Option der entscheidende Auslöser des Konflikts. Eine dauerhafte Lösung erfordere hierbei fundamentale Kompromisse. Auch eine mögliche EU-Mitgliedschaft der Garantien müsse mit Blick auf die europäische Beistandspflicht sehr sorgfältig abgewogen werden, um künftige militärische Konflikte nicht direkt in die Europäische Union zu holen. Jegliche Überlegungen in diese Richtung erfordern zwingend umfangreiche Sicherheitsgarantien.

Als weniger problematisch sieht Vad das Nichtzustandekommens eines Waffenstillstands an, was Verhandlung parallel zu den Kampfhandlungen notwendig mache: Dass Russland und die Ukraine trotz laufender Gefechte über Unterhändler konferieren, hält der Ex-General für gängige und notwendige historische Praxis, wie sie einst etwa auch im Vietnamkrieg erfolgte.

Wie der Krieg nach Deutschland kommt

Abschließend geht Vad noch auf das maßgebliche Bedrohungsszenario ein, das als Folge der europäischen und insbesondere deutschen Eskalationspolitik leider nicht von der Hand zu weisen ist, sondern immer realistischer werden könnte: Dass der Krieg auf die NATO übergreift – und zwar nicht als Folge angeblicher russischer Expansion- oder Eroberungspläne, sondern als Reaktion auf die Kriegsrhetorik des Westens und die mit westlicher Unterstützung durchgeführten Drohnenangriffe auf die russische Etappe. Im November erscheint eben zu dieser These Vads neues Buch unter dem Titel „Vergeltungsschlag: Wie der Krieg nach Deutschland kommt“. Darin warnt er vor der brandgefährlichen Eskalationsspirale – insbesondere durch Angriffe auf das russische Hinterland –, sollte der diplomatische Weg nicht konsequent beschritten werden.

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Vad plädiert dafür, die globalen Konflikte – unter anderem auch am Golf und im Indopazifik – im Rahmen einer großen Weltmächte-Diplomatie zwischen den USA, Russland und China zu lösen, da letztlich nur diese Mächte über Krieg und Frieden in Europa entscheiden. Europa und erst recht Deutschland spielen in dieser Liga keine Rolle mehr – weil sie sich mit ihrem Moralismus längst ins Abseits geschossen.